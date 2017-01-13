Легенды о Демидовских миллионах

В 2016 году исполнилось 360 лет со дня рождения самого знаменитого русского оружейника и предпринимателя Никиты Демидова. Основатель династии металлургов и кузнецов, прославился не только, как знаменитый промышленник, но и как меценат и благотворитель. Никита Демидов основал горнозаводское дело на Алтае, что привело к небывалому развитию всего, удаленного от центра России, региона.

Составными частями демидовской империи стали Алтайские и Уральские металлургические комплексы, а также Тульские оружейные предприятия. Могущество империи обеспечивали алтайские рудники, снабжая заводы Демидова золотом, серебром и иными редкими рудами. Из летописей известно, что за несколько лет, Демидов сумел получить из рудников пуд золота и несколько сот пудов серебра.

Царствующий дом России всячески поддерживал развитие горно-металлургического дела на сибирских территориях. Любой приказ, касающийся новых восточных территорий государства, включал в себя поручения осуществлять поиск новых руд. Для активизации поиска была официально объявлена так называемая «горная свобода», суть которой была в том, что любой подданный государства мог осуществлять разведку полезных ископаемых на всей территории России. В этом законе не забыли установить льготы для тех, кто решится построить заводы. Специально организованной Берг-коллегии поручалось осуществлять полную документационную поддержку в оформлении новых месторождений и строительстве новых горно-металлургических предприятий.

В исторической литературе ошибочно утверждалось, что только государство имело право в XVIII веке добывать и обрабатывать драгоценные металлы. Разрешение на это было у любого жителя России, но данные виды работ имели некоторые ограничения, установленные государством. Несмотря на некоторые условия, государство гарантировало будущим предпринимателям, «что у них и у наследников их оные заводы отняты не будут». Через несколько лет, такие же льготные условия были предоставлены и иностранцам. Привилегии промышленникам постоянно расширялись по решению государственных органов. Все эти продуманные и дальновидные шаги привели к масштабному, по тем временам, строительству горно-металлургических заводов, принадлежащих частным лицам. Особенно значительно их количество увеличилось на Урале. Для выплавки металлов, включая драгоценные, не нужно было получать никаких специальных разрешений.

Правильно принятые меры правительства увеличили количество заводов горно-металлургической направленности не только на территории Сибири, но и в Карелии, Тульско-Каширском регионе.

На Урале прославились удачливые заводчики – Демидовы. Все предприятия, запущенные новой династией металлургов Демидовых были построены на так называемой «сибирской стороне» Урала. Из девяти новых частных предприятий, семь принадлежали Демидовым. Будущих «императоров» металлургической промышленности даже не остановило, то, что их основные добывающие предприятия находились вне российских территорий – в районе Рудного Алтая. Так сложилось, что поисками полезных ископаемых и развитием промышленности на Рудном Алтае занимался самый предприимчивый из династии — Акинфий Демидов. Он сделал своей негласной горнодобывающей «столицей» город Невьянск.

Берг-коллегия имела полные сведения о всех найденных на Алтае рудах. Государственные чиновники особую значимость придавали образцам со свинцово содержащих рудников.

Демидовы предприняли шаги приблизиться к императорскому двору. Так ими в 1726 году были преподнесены императрице Екатерине I образцы алтайских руд. Акинфий Демидов, преподнося такой подарок государыне, очень рассчитывал на ее помощь в решении многочисленных проблем, которые стояли перед ним, как новым заводчиком Сибири. Акинфий желал получить дворянство из рук правительницы, а также получить помощь в оформлении наследства, оставленного ему Никитой Демидовым.

В 1726 году Демидов получил от Берг-коллегии разрешение добывать медные, золотые и серебряные руды, а также любую руду, найденную на его рудниках. Единственным условием для промышленника стала необходимость сообщать в Берг-коллегию обо всех вновь найденных рудах. Демидов сразу после получения разрешения, предоставил государственному надзору сведения о найденных образцах, содержащих серебро. Но специалисты дали заключение о том, что примесь серебра слишком мала и разработка рудника малоприбыльна. Это не остановило нового промышленника Сибири, он с энтузиазмом стал искать целенаправленно руду с большим количеством серебра, одновременно организовывая медеплавильное производство.

Официально, считалось, что Демидов на Алтае занимается только выплавкой меди и продажей ее государству по установленным ценам. Только все равно у Берг-коллегии было подозрение, что Демидовы секретно добывают серебро. Многочисленные проверки не подтверждали эти предположения.

Среди демидовских мастеров не было специалистов, способных работать с полиметаллическими рудами Алтая, включая и серебряную руду. По этой причине Прокофий Демидов заключил контракт с иностранным мастером Христофором Моллином. В одной из исторических книг написано, что Демидову удалось в Екатеринбурге найти специалистов, которые смогли профессионально выполнить анализ образцов руды и выяснить, что колыванские медные руды с демидовских рудников богаты серебром.

Наконец-то сбылась мечта Демидовых, они приступили к выплавке алтайского серебра в промышленных масштабах. Сохранились документы, подтверждающие выплавку серебра на Невьяновском заводе. Демидов решил сделать очень продуманный шаг: он подарил императрице Елизавете серебряный слиток, в изготовлении которого использовалась алтайская руда и обратился, казалось бы, с необычной просьбой, чтобы его заводы со всеми рабочими были в ведении исключительно императрицы. Зачем Демидову нужно было подчинить все свои заводы лично государыне? Во-первых, это давало возможность просить у правительницы серьезных привилегий. Во-вторых, избавляло Демидовых от опеки многочисленных государственных ведомств. Это позволило Демидовым продолжить плавку серебра, золота, меди и свинца без надзора и под покровительством самой царицы. И императрица пошла навстречу знаменитому уральскому промышленнику, поскольку знала, что их работа представляла огромную важность для экономики всей страны.

Спустя столетия, этот шаг российской императрицы превратился в обвинение Акинфия Демидова в преступлении по незаконной и неконтролируемой, со стороны государства, плавке золота и серебра из руд алтайских рудников. В настоящее время во всех изданиях указывается на выплавку Демидовым огромного количества серебра, как несомненный факт. Выплавка, якобы, происходила в башне Невьяновского завода. А поскольку сбыть такое количество серебра Демидовым было невозможно, что из слитков стали чеканить монеты, которые сами по себе являлись, как бы сегодня сказали, ликвидным товаром. Многие исследователи тайн семьи Демидовых, доказывают, что чеканка монет приносила династии уральских заводчиков огромный доход.

Но Елизавета Петровна не сдержала своих обещаний в отношении Демидовых и принудительно выкупила (читайте, отняла) у наследников Акинфия Демидова Колываново-Воскресенские заводы в 1747 году. Но это официально, вроде бы выкупила, а на самом деле никаких денег за изъятые в пользу казны успешных алтайских предприятий, наследники Демидова не получили. Правомерность такого изъятия, подтвердила и Екатерина II, к которой обратились наследники знаменитой династии уральских промышленников. А причиной стало утверждение, что за двадцать лет работы предприятий Демидов выплавил тайно огромное количество золота и серебра, чем обогатил династию, поэтому ни на какую компенсацию они не могут претендовать.

При передаче завода государству, в его кладовых нашли более двух пудов неочищенного серебра, около двухсот пудов серебросвинцового полуфабриката.

Менее чем за пол века на необъятных просторах уральской земли Демидовыми построено более 25 железоплавильных и доменных заводов. Предприятия стали катализатором развития горнорудного и обрабатывающего дела на всем Урале и на европейской части России.

Самой известной личностью среди Демидовых был Акинфий. Он отличался деловой хваткой, высоким уровнем работоспособности, сильной волей и властным характером. Благодаря всем этим качествам, Акинфий сумел стать крупнейшим горнозаводчиком, землевладельцем и богатейшим человеком государства.

Конечно, о баснословном богатстве Демидова ходили легенды. Так в Невьянске рассказывали, что однажды Демидов проиграл большие деньги столичному чиновнику в карточной игре. Чтобы быстро погасить долг, он сбегал в подвал башни и принес совершенно новые, даже немного теплые серебряные рубли.

Нижнетагильцы хранят свою легенду о демидовских богатствах. Говорят, был на Черном озере небольшой остров, на нем стоял каменный дом. В доме том работали плавильные печи. Очевидцы видели, что ночью из трубы этой таинственной избы вырывалось пламя. В доме чеканили монеты беглые каторжники. Со временем, остров исчез под водой Черноисточинского пруда.

Еще одну легенду об Акинфии Демидове рассказал писатель Евгений Федоров в своем произведении «Каменный пояс». Однажды Акинфий Демидов был приглашен императрицей Анной Иоановной за карточный стол, для участия в любимой ею игре. Демидов делал вид, что не замечает, как императрица мошенничает в игре, подкладывая во время ставки все больше серебряных рублей. Проиграл знаменитый уральский заводчик много. Императрица, радуясь огромному выигрышу, лукаво спросила Демидова какими деньгами он рассчитывается: государственными или своими? На что находчивый заводчик ответил, что все, что есть у него, принадлежит государыне.

Много преданий сохранилось о знаменитой династии Демидовых. В основном, там он предстает фальшивомонетчиком. Да и то, до сих пор неизвестно, как за короткое время знаменитый уральский род смог накопить огромное состояние, значит все-таки тайно чеканил деньги. Можно в это верить или нет, но тайна демидовского монетного двора до сих пор не разгадана. Кроме того, если это действительно правда, то тогда почему, вот уже несколько столетий, никто не может сказать куда же исчезли бесследно эти сказочные сокровища Демидовых?