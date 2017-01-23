Лечение тела простыми упражнениями для пальцев рук

Как говорится, помоги себе сам. Оказывается, твои пальцы могут лечить твое тело. Если суставы гибкие и подвижные — состояние внутренних органов в порядке и всë исправно функционирует.
И наоборот, если пальцы слабые или их тяжело сгибать — нужно бить тревогу. Если хочешь легко и незаметно помогать своему организму, то каждый раз, когда наносишь на руки питательный крем, уделяй особое внимание каждому пальцу и непременно делай небольшой массаж. Это не только поможет крему быстрее впитаться, но и будет отличной стимуляцией внутренних органов.
Совсем недавно западная медицина признала наличие в теле человека «энергетических каналов и меридианов, которые соединяют различные органы и образуют энергоинформационный каркас всего организма». Проще говоря, официально была признана связь между пальцами и внутренними органами!
За что отвечает каждый палец.
- первый (большой палец) — головной мозг;
- второй (указательный палец) — желудок;
- третий (средний палец) — кишечник;
- четвертый (безымянный палец) — печень;
- пятый (мизинец) — сердце.
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Для лечения пальцами есть особые позиции, которые называются хасты. С их помощью можно лечить и приводить в норму внутренние органы.
1. Для профилактики сердечно-сосудистых заболеваний и снятия напряжения после стресса
Поставь руки ладонями друг к другу на небольшом расстоянии. Затем поочередно загибай пальцы и одновременно делай круговые движения кистями рук от себя.
2. От головной боли, тяжести в голове и повышенного давления
Последовательно наложи пальцы друг на друга: четвертый на пятый, третий на четвертый и т. д. Затем это упражнение повторяй в обратной последовательности. Делать его надо одновременно двумя руками.
3. При ушных заболеваниях и осложнении слуха
Средний палец согни так, чтобы он подушечкой соприкасался с основанием большого пальца, а его прижми согнутым большим. Остальные пальцы должны быть выпрямлены, но не напряжены. Держать пальцы в этом положении нужно 2–3 мин., а упражнение повторить несколько раз.
4. При радикулите, ревматизме, болях в позвоночнике и суставах
Согни указательный палец так, чтобы он подушечкой доставал до основания большого пальца. Им в свою очередь слегка придерживай указательный. Остальные пальцы выпрями и расслабь. Выполняй 10–15 мин., и уже через несколько часов после выполнения боль уменьшится.
5. При простудных заболеваниях, кашле, гайморите, пневмонии
Чтобы активизировать иммунную систему, соедини ладони вместе, пальцы скрести между собой. Большой палец одной руки отставь и сделай вокруг него кольцо указательным и большим пальцем другой руки.
6. При острой боли в области сердца до прихода врача
Согни указательный палец так, чтобы он коснулся подушечкой концевой фаланги у основания большого пальца. При этом соедини подушечки безымянного, среднего и большого пальцев, а мизинец оставь выпрямленным. Делай упражнение одновременно обеими руками, пока не спадет боль. Действие этой хасты аналогично приему таблетки нитроглицерина.
7. При быстрой утомляемости, раздражительности, нарушении зрения
Соедини вместе подушечки мизинца, безымянного и большого пальцев, а остальные свободно выпрями. Регулярное выполнение этого упражнения не только лечит глаза, но и улучшает общее самочувствие.
8. Если нужно быстро успокоиться после сильного эмоционального потрясения.
Соедини первый и второй или первый и третий пальцы на обеих руках, после чего спокойно сделай несколько вдохов и выдохов. Эта хаста способствует еще и внутреннему сосредоточению.
9. При воспалении желудка, кишечника, болезнях печени, вздутии и коликах
Мизинец правой руки согни так, чтобы он прикасался к основанию большого пальца, которым слегка прижми его. Левой рукой обхвати правую кисть снизу так, чтобы большой палец левой руки находился на большом пальце правой.
10. Для восстановления аппетита
Сомкни боковые поверхности больших пальцев, а остальные пальцы скрести и согни так, чтобы они находились внутри ладоней. Для лечения и с целью профилактики выполняй упражнения 2–3 раза в день по 15 мин. Затем хорошо помассируй все пальцы.