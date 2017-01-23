Лечение тела простыми упражнениями для пальцев рук

Как говорится, помоги себе сам. Оказывается, твои пальцы могут лечить твое тело. Если суставы гибкие и подвижные — состояние внутренних органов в порядке и всë исправно функционирует.

И наоборот, если пальцы слабые или их тяжело сгибать — нужно бить тревогу. Если хочешь легко и незаметно помогать своему организму, то каждый раз, когда наносишь на руки питательный крем, уделяй особое внимание каждому пальцу и непременно делай небольшой массаж. Это не только поможет крему быстрее впитаться, но и будет отличной стимуляцией внутренних органов.