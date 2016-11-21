Квантовый переход состоялся

Биофизик Валентина Миронова утверждает, что в конце 2012 года Апокалипсис, или квантовый переход, о котором говорилось в календаре майя, все-таки состоялся, однако основная масса людей его даже не заметила. Вот уже три с лишним года наша планета живет в ином измерении, в котором совсем другие физические законы, однако внешне новый наш мир мало отличается от прежнего. Пока мало отличается, но эти изменения с каждым годом нарастают, как снежный ком…

Первыми квантовый переход еще в начале 2013 года заметили ученые ядерщики, работающие с частицей атома водорода – протоном. Сначала этот протон стал пульсировать, что можно было принять за ошибку из-за влияния других частиц. Но при этом почему-то изменились его основные характеристики, то есть масса, диаметр, скорость вращения и так далее. Подумаешь протон, может сказать обыватель, однако не все так просто. Дело в том, что за протоном двинулись и остальные частицы, а из водорода, как мы знаем, состоит вся органика, которая буквально «поехала» после 2013 года, изменив плотность Материи. А в результате этого перестали работать прежние физические законы.

Многие ведущие мировые Институты атомной физики несколько раз проверили и перепроверили новые величины атома водорода. То, что с ним происходит, просто невозможно в нашем трехмерном измерении, пришли к выводу ученые. Получается, что мы уже живем в другом измерении, то есть в конце 2012 года произошел Квантовый переход, и мы стали жить как бы на другой планете, на которой совсем иные физические законы.

Как Квантовый переход проявился в астрофизике

Этому есть и другие подтверждения. Например, немецкий орбитальный телескоп Шпицер, превосходящий во много раз знаменитого Хаббла, вдруг обнаружил ультракрасное и ультрафиолетовое излучение Земли. Получается, что электромагнитная шкала, знакомая нам еще со школьных учебников по физике, ограниченная инфракрасным и инфрафеолетовым излучением, вдруг увеличилась на шесть октав — по три октавы с обеих сторон.

Черная дыра в центре нашей Галактики, в которую якобы двигалась Солнечная система (помните, как нас пугали этим астрономы всех мастей), вдруг исчезла. Ученые предполагают, что мы прошли ее, и дверь за нами закрылась. Вместо черной дыры теперь появился другой объект, который в 2014 году получил название Магнитара. Эта странная Звезда разбрызгивает вокруг себя некую разумную субстанцию, которую ученые условно назвали жидким магнитным полем.

Ученые, усиленно заговорившие обо всех этих изменениях в 2013 году, уже вскоре испугались происходящего, и все данные засекретили. Достаточно вспомнить знаменитый сайт «Мембрана», где публиковались самые свежие научные открытия, где также рассматривался и квантовый переход. Куда делся этот электронный журнал?..

Сегодня передовые исследователи этого Квантового перехода говорят, что мы оказались на первом этаже Тонкого плана, практически «на том свете», с чем можно и поздравить человечество!

Как Квантовый переход повлиял на человека

Нейрофизиологи еще десять лет назад открыли в Гипокампе (участке мозга, отвечающем за жизнь человека на Тонком плане) Синее пятно, назначение которого никто не то, чтобы не мог, даже не пытался определить, поскольку сам мозг человека остается пока для ученых черным ящиком. И вот в 2014 это Синее пятно засветилось, причем сразу у всех людей на Земле (ученые выборочно проверили уже несколько десятков тысяч человек). И этот Синий цвет пульсирует в одном ритме с Магнитаром – в ритме вальса Вселенной.

В связи с этим стали проявляться новые свойства человека. Первое изменение – Синий нимб над головой вместо Золотого, который был присущ просветленным личностям старого мира. Синий нимб присущ сегодня каждому человеку, и чтобы его увидеть над головой, достаточно лишь чуть прищуриться. Правда, это поле, говорят исследователи, еще мягкое и нежное, только формирующееся. Оно как паутинка, еле заметное, однако попробуй порвать его – крепче любых стальных нитей.

Второе изменение – Новое зрение. До Квантового перехода в глазу человека находилось так называемой слепое пятно, которое закрывало три четверти сферического восприятия действительности. Практически мозг создавал иллюзию того, что мы видим практически все. Правда, в трехмерном измерении этого было вполне достаточно. Однако на «том свете» такого зрения мало, и вот это слепое пятно стало растворяться в глазу человека, то есть нам постепенно открывается многомерное видение.

Можно перечислить и другие изменения, например касающиеся вилочной железы Тимуса, которая отвечает за материализацию наших мыслей (поэтому бойтесь своих плохих мыслей, вскоре они будут исполняться практически мгновенно). Уже вскоре человек будет обладать такими удивительными качествами, как стирание из памяти всего ненужного (псевдозабывчивость), яснознание, то есть получение знаний напрямую из Вселенского первоисточника (потребность в школе отпадет), самоизлечение (потребность в лекарях – тоже) и многое другое. И это только первый этап удивительных преобразований в человеке, уже живущем в Новом мире.

Квантовый переход как Апокалипсис

Исследователи утверждают, что мир людей фактически разделился на два лагеря после Квантового перехода. С одной стороны оказались те, кто выбрал путь духовной эволюции, а с другой – те, кто остался приверженцем пути материалистического совершенствования через страдания. Мы никогда не заметим разницы между этими мирами, но постепенно они будут отдаляться, поэтому сегодня у каждого жителя есть возможность переосмыслить свое отношение – практически ко всему, и благодаря этому изменить свой выбор. Пока такая возможность есть, говорят исследователи. Но завтра ее уже может и не быть…

Как добавляют просветленные, если Квантовый переход вам кажется сказкой, бредом сивой кобылы, вам можно только посочувствовать. Однако и у вас еще есть тот шанс, о котором говорилось выше…