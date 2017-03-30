Курица снесла яйцо с бриллиантом внутри

Несколько дней назад 39-летняя Сэлли Томпсон из английского города Карлайла приготовила себе на завтрак пару вареных куриных яиц и чуть не сломала во время трапезы зуб о что-то твердое. Женщина с удивлением обнаружила, что внутри одного из яиц оказался небольшой ограненный алмаз. Специалисты, к которым обратилась пораженная британка, предполагают, что драгоценность была съедена курицей и потом выведена из ее организма столь необычным способом (источник esoreiter.ru).

Интересно, что Сэлли является невестой: в мае этого года она и ее избранник, 41-летний Стивен Уорвик, намерены связать себя узами брака. Томпсон убеждена, что такая неожиданная находка предзнаменовывает ей и ее жениху счастливую и долгую семейную жизнь.

Недаром же бриллианты считаются символом радости и благополучия. Англичанка уже подумывает над тем, чтобы снесенным птицей драгоценным камнем инкрустировать обручальное кольцо, которое ей подарил несколько месяцев назад ее возлюбленный. К слову, будущие супруги состоят в отношениях уже более трех лет.

Женщина рассказывает: «Я всегда верила в приметы и знаки свыше. Мне кажется, что этот бриллиант был послан мне судьбой не просто так. Как оказалось, он стоит не слишком много, однако это не имеет никакого значения. Ситуация, при которой он достался мне, слишком сюрреалистична. Стив не настолько суеверен, но тоже не может отрицать, что это один из самых странных способов заполучить драгоценность. Мы решили украсить этим камушком и без того роскошное кольцо, которое мой бойфренд подарил мне на помолвку. Я думаю, этот алмаз принесет нам большую удачу в совместной жизни».