Куда нас ведут метафорические карты

На фотографии – вечерняя пустынная улица, освещенная редкими фонарями. «Это образ одиночества, – считает 32-летняя Анна, – так вот и я бреду по жизни одна, без спутников, и уже начинает темнеть, и это пугает меня». Совсем по-другому воспринимает это же изображение 45-летний Иван: «Трудовой день заканчивается, и можно наконец отдохнуть, пройтись по городу, и никто меня не будет дергать», – объясняет он свой выбор.

Метафорические карты – это не психологический тест, хотя в работе с ними, как и во многих тестах, также задействован механизм психологической проекции. В чем же различие?

«В тест набор всех возможных результатов заложен еще до того, как мы приступили к его выполнению, – объясняет создатель нескольких колод метафорических карт, психолог Галина Кац. – Пройдя тест, мы в итоге получаем готовый вывод о нашем характере, способностях или состоянии, это уже зависит от цели тестирования. С картами все иначе. Выбор той или иной карты сам по себе ничего не говорит. Здесь нет готовых результатов, есть процесс: мы предполагаем, вносим уточнения, размышляем и постепенно углубляемся в смысл».

Этот путь можно проделать самостоятельно либо вместе с психологом, задача которого в этом случае – двигаться вместе с нами, не забегая вперед.

Минус тревожность

Почти все, кто пришел к психологу впервые, испытывают в той или иной степени беспокойство. Непросто сразу довериться другому человеку, к тому же пока малознакомому. Непросто говорить о проблемах, которые пугают или вызывают чувство стыда. Гораздо легче начать с обсуждения картинки, ведь тогда можно побыть какое-то время в тени. Говорить не о себе, а об изображении и контролировать меру своей откровенности. Это особенно ценно для тех, кому трудно находиться в центре внимания. «Многие готовятся к неприятному или трудному разговору с психологом, а разглядывать картинки – это простая деятельность, в которой никто не может потерпеть неудачу, поэтому напряжение быстро спадает», – замечает Галина Кац. Карточки можно задействовать в любой момент, когда клиент испытывает тревогу и появляется необходимость помочь ему почувствовать себя в безопасности.

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