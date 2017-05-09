Куда нас ведут метафорические карты

«Мне трудно открываться перед людьми, – признается 29-летняя Евгения. – Я пришла к психологу, но не могла заставить себя говорить. Тогда он выложил стопку карточек с пейзажами и предложил рассмотреть их. Некоторые мне понравились, я отложила их в сторону. Психолог спросил, почему я выбрала именно эти. Постепенно я разговорилась…» Эти карты – особые, не игральные и не гадальные.
«Их называют метафорическими или ассоциативными, – объясняет психолог, директор издательства «Генезис» Екатерина Мухаматулина, – потому что представленные на них образы становятся зримой метафорой наших ценностей, страхов, желаний или связаны ассоциативно с нашим внутренним опытом. Другое название – терапевтические карты, поскольку их используют в своей работе психологи».
Индивидуальный смысл
На фотографии – вечерняя пустынная улица, освещенная редкими фонарями. «Это образ одиночества, – считает 32-летняя Анна, – так вот и я бреду по жизни одна, без спутников, и уже начинает темнеть, и это пугает меня». Совсем по-другому воспринимает это же изображение 45-летний Иван: «Трудовой день заканчивается, и можно наконец отдохнуть, пройтись по городу, и никто меня не будет дергать», – объясняет он свой выбор.
Метафорические карты – это не психологический тест, хотя в работе с ними, как и во многих тестах, также задействован механизм психологической проекции. В чем же различие?
«В тест набор всех возможных результатов заложен еще до того, как мы приступили к его выполнению, – объясняет создатель нескольких колод метафорических карт, психолог Галина Кац. – Пройдя тест, мы в итоге получаем готовый вывод о нашем характере, способностях или состоянии, это уже зависит от цели тестирования. С картами все иначе. Выбор той или иной карты сам по себе ничего не говорит. Здесь нет готовых результатов, есть процесс: мы предполагаем, вносим уточнения, размышляем и постепенно углубляемся в смысл».
Этот путь можно проделать самостоятельно либо вместе с психологом, задача которого в этом случае – двигаться вместе с нами, не забегая вперед.
Минус тревожность
Почти все, кто пришел к психологу впервые, испытывают в той или иной степени беспокойство. Непросто сразу довериться другому человеку, к тому же пока малознакомому. Непросто говорить о проблемах, которые пугают или вызывают чувство стыда. Гораздо легче начать с обсуждения картинки, ведь тогда можно побыть какое-то время в тени. Говорить не о себе, а об изображении и контролировать меру своей откровенности. Это особенно ценно для тех, кому трудно находиться в центре внимания.
«Многие готовятся к неприятному или трудному разговору с психологом, а разглядывать картинки – это простая деятельность, в которой никто не может потерпеть неудачу, поэтому напряжение быстро спадает», – замечает Галина Кац.
Карточки можно задействовать в любой момент, когда клиент испытывает тревогу и появляется необходимость помочь ему почувствовать себя в безопасности.
Выйти к своей теме
Немногие заранее знают, к какому результату они хотели бы прийти в ходе психотерапии. Некоторых приводит в кабинет неясное чувство неудовлетворенности. В чем его причина, откуда оно возникло и что именно хотелось бы в жизни изменить – эти вопросы могут стать началом психотерапевтической работы. Взяв в этот момент в руки колоду, можно подобрать символические изображения «как есть сейчас» и «как я хочу, чтоб было», сделав их видимыми.
«Мы живем в визуально-ориентированной культуре, – подчеркивает психолог Галина Кац, – поэтому зрительные образы легче воспринимаются и служат отправной точкой для разговора. Если бы мы больше слушали музыку, наверное, могли бы обращаться к мелодиям. Но нам привычнее смотреть. Поэтому мы предлагаем картинки, которые пробуждают воображение».
Метафорические карты помогают не только в начале психологической работы. Они позволяют затронуть табуированные или трудные для обсуждения темы, такие как насилие или инцест.
«Многим клиентам проще показать соответствующую карточку, чем назвать словами то, что с ними произошло», – замечает Галина Кац.
Например, клиентка не может произнести вслух: «отец бил меня», но она выбирает карточку с изображением замахнувшейся руки. Затем с помощью психолога находит в себе силы описать все, что случилось. Так благодаря метафорическим картам снимается запрет на высказывание, и чувства наконец находят свое выражение.
Для разных целей
Некоторым нравятся карточки с конкретными изображениями (дом, яблоко), другим удобней работать с абстрактными образами. Предпочтения зависят от привычек мышления и восприятия. Психологи часто предлагают клиенту несколько наборов на выбор. Например, колода из двух частей: карты покрупнее изображают разные тела, мужские и женские, в домашней или официальной одежде или обнаженные, а на картах размером поменьше размещаются… головы. Можно выбрать тело и приставлять к нему разные головы. Или наоборот.
Получаются странные, иногда фантастические комбинации – на женском теле, облаченном в домашний халат, курчавая голова негритенка. Эти существа-гибриды обретают смысл в контексте психологической жизни клиента. «Голова может символизировать разум или совесть, – поясняет Галина Кац, – а тело – желания, физическую жизнь».
Есть другие наборы карточек, например колода, подходящая для разговора о детстве. На одной карточке – ребенок держит за руки обоих родителей, на другой выглядывает из-под крышки большого сундука. Эти колоды подходят для работы и со взрослыми, и с детьми. Специально для детей созданы колоды с крупными, яркими и более простыми рисунками. Они помогают детям осваивать социальные навыки: быть дружелюбным; задавать вопросы; просить другого перестать, если тот делает нечто неприятное…
Есть «Коуп-колода» («cope» по-английски «преодоление»), созданная для работы с травмами. Она делится на две части: половина карт изображает травмирующие ситуации, например физическую травму. Вторая половина показывает разные ресурсы для преодоления: поддержка друзей, творчество. С их помощью можно рассказать о том, как мы обычно справляемся с трудными ситуациями, и найти новые, еще не задействованные, возможности.
Как выбрать
Если мы подбираем метафорические карты для себя, для размышлений, медитации или обсуждения с друзьями, то выбор зависит от цели и от нашего вкуса. Здесь все имеет значение – и тематика (например, набор «Окна и двери» подходит для размышления над способом взаимодействия с внешним миром, а «Пути-дороги» – для осмысления жизненных путей), и цветовая гамма, и даже то, матовые карточки или глянцевые.
«Глянец многие воспринимают как нечто более радостное и оптимистическое, – замечает Екатерина Мухаматулина, – но есть и те, для кого он символизирует отстраненность, это как бы «чужая жизнь». Сейчас в издательстве «Генезис» можно купить некоторые наборы в двух вариантах, матовом и глянцевом. Однако профессионалы предпочитают матовые, они больше подходят для психологической работы».
А если мы собираемся обратиться к психологу? «В этом случае выбирать нужно не карточки, а специалиста, который с ними работает, – подчеркивает Галина Кац. – Карточки сами по себе только вспомогательное средство, они не являются методом психотерапии, а только ее инструментом». При этом они универсальны, их используют психологи, практикующие самые различные подходы, от юнгианского до когнитивного.
Источник: http://www.psychologies.ru/