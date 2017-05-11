Кто вы по Зодиаку индейцев Северной Америки?

Индейцы, в отличие от западной астрологии, используют в своем зодиаке символы животных, которые отображают черты характера и описывают личность.

У многих культур есть своя версия астрологии и свой календарь, от ведической астрологии до китайского зодиака. Все они призваны помочь нам лучше понять себя и окружающих.

Вот индейский зодиак, который поможет вам понять себя на более глубоком уровне.

Выдра: 20 января — 18 февраля.

Выдры — гордые и оригинальные люди, которые добиваются желаемого нетрадиционными методами.

Они способны находить необычный подход в любой ситуации, что помогает им превосходно решать проблемы.

Благодаря своей чувствительности и внимательности, они хорошие, честные и надежные друзья.

Они нуждаются в уединении, но если Выдра проводит больше времени в одиночестве, чем среди людей, она может стать непослушной, изолированной и немного суровой по отношению к другим.

Волк: 19 февраля — 20 марта.

Волки – противоречивые люди. Они любящие и эмоциональные, но, в то же время, им нужна свобода и они не любят, когда им указывают, что делать.

Они глубоко нуждаются в том, чтобы заботиться о других. Они щедры и больше всего желают обмениваться заботой и любовью с другими людьми.

Ими движут эмоции и потребность в любви, но они также отчаянно охраняют свою независимость и не любят к кому-либо слишком привязываться, что часто приводит к внутренним конфликтам и непониманию в отношениях.

Сокол: 21 марта — 19 апреля.

Люди этого знака — прирожденные лидеры. Они всегда готовы проявить инициативу, но при этом не навязчивы.

Благодаря своей способности к трезвым суждениям, Соколы незаменимы в кризисные времена и способны решить многие проблемы.

Иногда они кажутся высокомерными, что раздражает, ведь они чаще всего высказывают правильное мнение.

Это увлекающиеся натуры, способные поддерживать отношения в течение длительного периода времени.

Бобр: 20 апреля — 20 мая.

У Бобров коварный и острый ум. Они быстро принимают решения и умеют эффективно решать проблемы.

Ради того, чтобы выполнить свою работу, они способны адаптироваться и пережить любую ситуацию, что делает их мощной силой, с которой всегда нужно считаться.

Иногда их заносит и они начинают действовать по принципу «или так, как я хочу, или никак», но они все-таки обладают покладистым характером и способны пойти на компромисс в любом споре, который сами же могут создать.

Олень: 21 мая — 20 июня.

Олени подвижны и энергичны. Люди этого знака обладают блестящей индивидуальностью и остроумием, что делает их чрезвычайно забавными.

Это люди, которых вы бы хотели видеть на вечеринке, ведь с ними так интересно общаться. Они интеллектуальны, харизматичны и привлекают людей своей теплотой и юмором.

Они могут быть эгоистичными и любят находиться в центре внимания, но обычно на них никто не обижается, потому что они очень дружелюбны.

Олени могут бояться конфликтов и избегать серьезных ситуаций, поэтому кажутся двуличными.

Дятел: 21 июня — 21 июля.

Дятлы – самые заботливые и чуткие люди, способные поддерживать других в любых ситуациях, но они также могут быть чрезвычайно ревнивыми собственниками.

Они идеальны, когда могут реализовать свой талант воспитателей. Они способны слушать и понимать без осуждения. Это делает их надежными партнерами и друзьями.

Известно, что дятел бережливый и экономный, умеет прекрасно организовывать и планировать бюджет.

Лосось: 22 июля — 21 августа.

Лосось — это живая заражающая энергия, которую трудно игнорировать.

Подобно настоящему лососю, который плывет против течения, люди этого знака ориентированы на цель. Им необходимо найти и преследовать свою цель в жизни.

Те, кто сталкивается с ними, будут изо всех сил сопротивляться их энтузиазму в любом проекте.

По своей природе они стабильные и спокойные, а благодаря своему энтузиазму и неиссякаемой энергии могут быть чувственными и страстными партнерами.

Медведь: 22 августа — 21 сентября.

Медведь — практичный работяга с щедрым сердцем и самоотверженной натурой.

Это необычайно проницательные люди, которые способны видеть правду за ложью.

Спокойный и терпеливый нрав может сделать их фантастическими перегорщиками в напряженных ситуациях.

Они очень скромные и немного застенчивые, предпочитают работать в тени или в помощниках. Они не хвастаются своими достижениями, поэтому это одни из немногих людей, которых вам не придется блокировать в социальных сетях.

Ворон: 22 сентября — 22 октября.

Вороны – энергичные люди, обладающие природным шармом, привлекательностью и таинственностью. Они идеалистичны и дипломатичны, поэтому могут быть фантастическими политиками.

Добродушный и терпеливый нрав Воронов делает их прирожденными романтиками, которые всегда интуитивно понимают партнера.

Они редко волнуются и  предпочитают говорить обо всем с добротой и заботой.

Змея: 23 октября — 22 ноября.

Считается, что змея — самое духовное животное зодиака индейцев, а люди, рожденные под этим знаком, имеют уникальную связь с духовным миром.

Благодаря такой глубокой связи они часто кажутся «не от мира сего» и считаются таинственными, а иногда даже темными и пугающими, так же, как и их двойник Скорпион из европейского зодиака.

На самом же деле это чувствительные и отзывчивые люди, страстные любовники и заботливые партнеры.

Сова: 23 ноября — 21 декабря.

Сова открыта миру и хочет попробовать все, она любознательная и любопытная.

Людей этого знака трудно понять, так как их взгляды и даже жизненные цели могут измениться в любой момент. Они спонтанны и любят приключения, это идеальные компаньоны для путешествий.

Их легкое отношение ко всему помогает им встречаться и уходить без сожалений, но они дружат со всеми (по крайней мере, на поверхностном уровне), поскольку способны адаптироваться к большинству ситуаций.

Гусь: 22 декабря — 19 января.

Гусь будет добиваться всего, чего может, и обычно достигает успеха, ведь его упорство и драйв помогают ему решить любые проблемы.

Они любят соперничать, но их мотивирует врожденное желание добиться успеха, а не одобрение других. Они целеустремленны, поэтому могут быть немного навязчивыми.

Их навязчивость и непреодолимость может привести к зависимости, но это пылкие, общительные люди, обладающие прекрасным чувством юмора.

Правду ли гороскоп индейцев рассказал о вас? Расскажите нам в комментариях!

Источник: http://lifter.com.ua/

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