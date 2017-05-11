Кто вы по Зодиаку индейцев Северной Америки?

Индейцы, в отличие от западной астрологии, используют в своем зодиаке символы животных, которые отображают черты характера и описывают личность.

У многих культур есть своя версия астрологии и свой календарь, от ведической астрологии до китайского зодиака. Все они призваны помочь нам лучше понять себя и окружающих.

Вот индейский зодиак, который поможет вам понять себя на более глубоком уровне.

Выдра: 20 января — 18 февраля.

Выдры — гордые и оригинальные люди, которые добиваются желаемого нетрадиционными методами.

Они способны находить необычный подход в любой ситуации, что помогает им превосходно решать проблемы.

Благодаря своей чувствительности и внимательности, они хорошие, честные и надежные друзья.

Они нуждаются в уединении, но если Выдра проводит больше времени в одиночестве, чем среди людей, она может стать непослушной, изолированной и немного суровой по отношению к другим.

Волк: 19 февраля — 20 марта.

Волки – противоречивые люди. Они любящие и эмоциональные, но, в то же время, им нужна свобода и они не любят, когда им указывают, что делать.

Они глубоко нуждаются в том, чтобы заботиться о других. Они щедры и больше всего желают обмениваться заботой и любовью с другими людьми.

Ими движут эмоции и потребность в любви, но они также отчаянно охраняют свою независимость и не любят к кому-либо слишком привязываться, что часто приводит к внутренним конфликтам и непониманию в отношениях.

Сокол: 21 марта — 19 апреля.

Люди этого знака — прирожденные лидеры. Они всегда готовы проявить инициативу, но при этом не навязчивы.

Благодаря своей способности к трезвым суждениям, Соколы незаменимы в кризисные времена и способны решить многие проблемы.