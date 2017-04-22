Кто вы по древнему Зодиаку ирландцев? Я — Бабочка!

Кельтский гороскоп тесно связан с животным миром, поэтому другое его название — «круг животных». Кельты верили, что нет границы между человеком и природой.

Каждое время года в гороскопе кельтов посвящено определённому животному. Всего выделялись 13 знаков: Олень, Кот, Змея, Лиса, Корова, Морской конёк, Королёк, Лошадь, Лосось, Лебедь, Бабочка, Волк, Сокол.

Изучение символики кельтского гороскопа может помочь расширить ваше понимание собственной личности и окружающих вас людей, и то, как вы резонируете с силами Вселенной.

Кельтская астрология возникла намного раньше, чем появился календарь у римлян, раньше, чем оформилась классическая греческая астрология. Когда мы рассматриваем символы кельтского гороскопа, мы всегда должны помнить, что кельты были неразрывно связаны с природой, считали себя неотделимыми от неё и верили, что законы природы одинаковы для людей и животных.

Найдите свой знак по кельтскому гороскопу в соответствии с датой рождения и узнайте его характеристику:

Олень (24 декабря — 20 января).

Олень в гороскопе кельтов — символ высоких идеалов и стремлений. Этот знак благоприятствует начинаниям новых проектов.

Олень терпелив и настойчив, за счёт этого достигает побед. Когда другие уже давно сдались, Олень продолжает своё дело, потому что верит, что упорный труд будет вознаграждён.

Олень имеет потенциал для бесконечной щедрости, его сердечный ритм излучает мягкие волны доброты.

Кот (21 января — 17 февраля).

Кот имеет быстрый ум и даже более того — остроумие. Этот кельтский знак гороскопа обладает безупречным интеллектом, но кроме того, Кот умеет видеть изнанку вещей, имеет «шестое психическое чувство».

Он обладает нестандартным видением ситуаций и очень успешно действуют, когда необходимо осваивать новые перспективы. Кот — это доброе создание, он способен проявить добродушие и сострадание, что делает его привлекательным. Хотя иногда Кот может оказаться в стороне от дел, он всегда наблюдает.

Он имеет в сердце лучшие намерения. Согласно кельтскому гороскопу, люди этого знака — творческие натуры, и им нужно заниматься каким-либо видом художественного творчества, чтобы выразить себя.

Змея (18 февраля — 17 марта).

Змея прохладна снаружи, но бесконечно энергична. Она любопытна, и у неё всегда много вопросов о том, как устроен мир, и что делают люди вокруг.

Змеи — природные коммуникаторы, и они могут быть чрезвычайно убедительными, если у них есть желание кого-либо убедить. Если они увлечены целью, они с энтузиазмом могут посвятить себя этому полностью.

Змеи также могут быть спонтанными и непредсказуемыми. И хотя они довольно гибкие, они любят, чтобы весь мир вертелся вокруг них так, как им надо.

Лиса (18 марта — 14 апреля).

Лиса удивительно хитра и знает, как использовать эту свою врождённую способность. Полная лукавства, бодрости и ума, Лиса имеет неукротимую силу.

Она любит приключения, у неё есть дар рассказчика. Она сострадательна, хотя и не показывают эту мягкую сторону своей натуры часто, потому что слишком занята игрой или своими делами. Тем не менее она не стесняется демонстрировать свою преданность.

Если вы друг Лисы — у вас есть друг на всю жизнь. У Лисы есть невероятное количество знаний и мудрости, чтобы поделиться с нами, но только в том случае, если мы готовы к обучению.

Корова (15 апреля — 12 мая).

Сильная, любящая и стабильная — вот символизм Коровы у кельтов. Коровы и быки — это те, на плече которых вы можете плакать, они всегда готовы высказать своё мнение и дать советы, особенно в тех делах, которые касаются отношений.

Это животное имеет глубокую интуицию и может опознать лжеца за километр. За эту свою интуитивность Корова может быть понята неправильно — как легко поддающаяся сменам настроения или слишком эмоциональная.

Люди этого знака также склонны к упрямству. Корова обладают прекрасным вкусом и имеет чутье на стильные элегантные вещи и домашний декор. Этот знак гороскопа кельтов также надёжен: Коровы умеют хранить секреты.

Морской конёк (13 мая — 9 июня).

Морских Коньков иногда сложно понять, потому что они могут быстро менять привычки и приоритеты, даже менять свойства характера — это маленькое существо полно сюрпризов. Они чрезвычайно гибки и изобретательны.

Это люди, которых вы могли бы с удовольствием пригласить управлять вашими финансами или заниматься вашими юридическими вопросами. Они бесконечно умны: если есть лазейка, они либо найдут её, либо придумают.

Они также имеют удивительную память — запоминают всё быстро и надолго. За ними иногда трудно угнаться, потому что они так быстро мыслят и действуют.

Королёк (10 июня — 7 июля).

Этот знак ассоциируется со свежестью и открытием новых горизонтов. Корольки очень заботливы, всегда готовы оказать помощь и петь сладкие песни, чтобы развеселить своих друзей и семью.

Для этих людей важнее не материальные вещи, а качество отношений, потому что они обогащают нашу жизнь. Они сохраняют спокойствие посреди бурной погоды.

Это те люди, которых каждый хотел бы видеть рядом в трудные времена. Они находчивы и сохраняют здравый ум даже под давлением жёстких обстоятельств.

Лошадь (8 июля — 4 августа).

В гороскопе кельтов знак Лошади — буйный, свободный и мощный. Эти люди умеют и любят работать, любят побеждать в конкурентной борьбе. Они имеют множество талантов и достаточно уверенности, чтобы вращаться в жизни, особенно в деловых вопросах.

У Лошади есть шестое чувство — когда речь заходит о стратегии, этот знак обладает сверхъестественным внутренним компасом. Они горделивы и очаровательны, даже кокетливы. Они умеют произвести великолепное впечатление и умеют вести себя стильно.

Они хороши на руководящих должностях, но также счастливы быть помощниками, при условии, что получат надлежащее признание своих талантов и заслуг. Лошадь потенциально упряма, но также доблестна в тяжёлые времена.

Лосось (5 августа — 1 сентября).

Лосось плавает глубоко в водах подсознания, черпая там идеи для вдохновения, ярких видений и озарений. Он обладает естественной интуицией, но не придаёт этому слишком большого значения.

Люди этого знака имеют уникальный взгляд на мир, что делает их одними из лучших художников, поэтов и музыкантов.

Иногда они чувствуют потребность удалиться от мира, жить некоторое время в изоляции, чтобы с помощью самоанализа попытаться понять себя и через некоторое время, вновь вернувшись в мир, изумить его новыми творческими достижениями.

Лебедь (2 сентября — 29 сентября).

Лосось плавает глубоко в водах подсознания, черпая там идеи для вдохновения, ярких видений и озарений. Он обладает естественной интуицией, но не придаёт этому слишком большого значения.

Люди этого знака имеют уникальный взгляд на мир, что делает их одними из лучших художников, поэтов и музыкантов.

Иногда они чувствуют потребность удалиться от мира, жить некоторое время в изоляции, чтобы с помощью самоанализа попытаться понять себя и через некоторое время, вновь вернувшись в мир, изумить его новыми творческими достижениями.

Лебедь (2 сентября — 29 сентября).

Этот знак в гороскопе кельтов выражает лёгкость и радость. Порхая от одного друга к другому, Бабочка всегда на связи с любимыми и близкими. У неё нежная душа, её нельзя привязать к чему-то на долгое время.

Люди этого знака любят мечтать, выражать новые идеи, говорить о высоких материях с друзьями. Это те люди, кто освещают нам тусклые дни своей яркостью. Они — чуткие создания, и никогда намеренно не причинят кому-либо вред. Скорее, они хотят, чтобы другие воспрянули духом.

Бабочки приносят чувство удивления, красоты и радости в наш мир. Держите таких людей в своём окружении, и они будут всегда напоминать вам, как действительно хороша может быть жизнь.

Волк (28 октября — 24 ноября).

Волк обладает целеустремлённостью и пойдёт на многое, чтобы достичь своего. Этому кельтскому знаку присущи бесстрашие и смелость, он редко идёт на компромисс.

Это герой, который проявит свои лучшие качества в пылу сражения. Волк не отступает и не соглашается на малое, ему нужно всё сразу. Стоит восхищаться его внутренней силой.

Где же он находит столько энергии? Волк отвечает на вызов, это то, что даёт ему выносливость. Он имеет безупречный характер — для него много значит слово «честь». Обладая сильной волей, люди этого знака иногда живут как волки-одиночки.

Сокол (25 ноября — 23 декабря).

Сокол обладает редкой способностью полностью фокусироваться на цели. Если он хочет получить что-либо, он вложит все свои силы в достижение того, к чему стремится, разработав правильную стратегию действий.

Он знает, что необходимо обращать внимание на желания и цели, и знает, как сделать всё необходимое, чтобы воплотить желания в реальность. Однако если Сокол не заинтересован в проекте, он просто улетит к другим, более интересным для него перспективам.

Соколы мудры и готовы делиться своими знаниями с другими. Они могут быть очень щедрыми. У людей этого знака есть особое чувство баланса, они идут по жизни с внутренним компасом, что даёт им удивительную целостность.

Источник: http://lifter.com.ua/