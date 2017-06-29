Кто ты по индийскому гороскопу? 27 совершенно разных знаков

Индийский год разделен не на 12 равных частей, как к этому мы привыкли, а на целых 27! Все 27 накшатр (частички лунного цикла) символизируют животного, темперамент которого в значительной мере влияет на поведение и жизнь человека.
Для того чтобы узнать какой зверь вам ближе – достаточно просто сопоставить дату рождения с индийским календарем…
Жеребец: 13-26 апреля
Неукротимый, свободолюбивый знак. Главные черты характера: открытость, честность, бескорыстие.
Слон: 27 апреля-10 мая
Амбициозный индивидуалист. Трудолюбив, тяжел на подъем, пассивен в интимных отношениях.
Овца: 11-24 мая
Знак, разрывающийся между честностью и обманом, работоспособностью и ленью, релаксом и вспыльчивостью. Чаще всего побеждают положительные качества, но есть индивидуумы, чья жизнь всегда «от обратного».
Змей: 25 мая-7 июня
Очень обидчивый знак с мягким, добрым сердцем. Отличительная характеристика: мечтательность, творчество, чувственность.
Змея: 8-20 июня
Активная, смелая авантюристка, любительница путешествий. Острый ум, проницательность, способность к гипнозу.
Собака: 21июня-4 июля
Дружелюбный, но очень авторитарный знак. Лидер по жизни, честен, умен.
Кошка: 5-18 июля
Проницательная и умная личность, не терпящая рядом с собой неповиновения в любых проявлениях. Но при этом, кошка игрива, ласкова, нежна.
Баран: 19 июля-1 августа
Творческая личность с богатым воображением и креативным мышлением. Хороший, ответственный семьянин и исполнительный работник.
Кот: 2-15 августа
Изумительное чувство юмора, гипнотическая власть над противоположным полом, высокий интеллект. Чувствителен и нежен, но очень эгоистичен.
Крыс: 16-29 августа
Упрямый и очень нахальный знак, всегда рвется к власти и преобладанию над другими. В отношениях консервативен, приверженец единственной любви на всю жизнь.
Крыса: 30 августа-12 сентября
Огромное значение придает материальным ценностям. А потому максимально спокойна, честолюбива, амбициозна.
Бык: 13-25 сентября
Быки подвержены депрессиям и стрессам на почве малой веры в себя. В обществе дружелюбны и веселы.
Буйволица: 26 сентября-9 октября
Великодушная и уязвимая особь, за спокойствием которой довольно часто скрываются душевные раны и пустота…
Тигрица: 10-22 октября
Харизматичная, страстная, мегаобоятельная личность, у которой всегда много поклонников. Не умеет вовремя останавливаться, потому и отдает предпочтение свободным связям без обязательств.
Буйвол: 23 октября-5 ноября
Главная цель буйвола – достичь успеха и богатства. Ради этого он готов пренебречь чистолюбием.
Тигр: 6-18 ноября
Очень открытый, чуткий и внимательный знак. Всегда приходит на помощь друзьям, но не любит быть в центре внимания.
Олениха: 19 ноября-1 декабря
Жизнерадостная, добрая олениха в стрессовых ситуациях превращается в твердую, жестокую личность, способную идти «по трупам».
Олень: 2-14 декабря
Это полная противоположность Оленихи. Олень всегда учтив, уступчив и мягок. Идеальный отец большого семейства и прекрасный работник.
Пес: 15-27 декабря
Как и положено – пес предан, всегда готов отдать всего себя ради друга или второй половинки. Обожает приключения, в меру авантюрен и экстремален.
Обезьяна-самец: 28 декабря-2 января
Кардинальные изменения – второе «я» обезьяны. Несмотря на внешнюю бесшабашность, самец очень прозорлив и подозрителен.
Мангуст: 11-23 января
Не приемлет ни в каких проявлениях обман и лицемерие. Спокоен, дальновиден, успешен.
Мартышка: 24 января-5 февраля
Умная, острая на язык Мартышка ненавидит одиночество. Она отлично себя чувствует в коллективе, особенно, если ей там отведено почетное место.
Львица: 6-18 февраля
Состоятельная как в духовном, так и в материальном отношении, Львица всегда готова подчиняться противоположному полу, если того требует партнер.
Кобыла: 19 февраля-3 марта
Противоречива, скрытна, принципиальна. Эмоции и чувства держит при себе, не подпуская никого в личное пространство.
Лев: 4-16 марта
Яркий внешне и сильный внутренне Лев достаточно часто остается совсем один в зрелом возрасте. Не каждый вытерпит рядом с собой настолько сильную, авторитарную личность.
Корова: 17-30 марта
Основные черты: терпимость, сочувствие, чувство долга, всепрощение, мечтательность и любвеобильность.
Слониха: 31 марта-12 апреля
Личность с большой душой. Приветливая и доброжелательная Слониха готова обнять и зацеловать весь мир.
Источник — esotericblog.ru