«Крутилка» — техника мгновенной нейтрализации травм из прошлого

Этот метод работает не только с травмирующими и жуткими эпизодами из прошлого, связанными со смертью, изнасилованиями и катастрофами, но также позволяет в течение минуты убрать заряд абсолютно из любого прошлого эпизода.

Это факт, что прошлые события уже сформировали вашу личность, повлияли на то, каким вы являетесь в данный момент. Но дело в том, что они продолжают вносить вклад в ваши ограничения и ограничивают вашу свободу каждый день. И это будет продолжаться, пока в подсознании находится энергетический заряд, связанный с прошлым.

Что касается прошлого, то «неразобранные» эпизоды обычно состоят из множества негативных ситуаций, связанных с родителями, отношениями в семье, в школе, институте, армии, на работе и так далее. Все неразобранные события оказывают влияния на жизнь, поскольку представляют собой некоторый заряд в подсознании.

Неразобранное прошлое, в первую очередь, влияет на ваш эмоциональный фон. Если посмотреть на упрощённую классическую шкалу эмоций (смерть, апатия, горе, страх, гордость, нейтральность, принятие, любовь, радость и мир) — то большинство людей, как показывает статистика, находится ниже уровня страха.

Эмоциональный фон — это та эмоция, которую вы испытываете чаще всего в течение 24 часов. Дело в том, что ваше прошлое оказывает существенное влияние на эмоциональный фон, поэтому одна его нейтрализация уже даёт вам свободу подняться выше по шкале эмоций.

Также, прошлое оказывает существенное влияние на вашу самооценку. И пока прошлое влияет на самооценку — её по определению невозможно поднять на высокий уровень. Всегда найдутся некоторые события из прошлого, с которыми вы идентифицируетесь.

И даже если вы их вспоминаете раз в 5 лет или не вспоминали очень-очень давно — они там есть. И они забирают часть вашего внимания во время принятия каждого решения.

Каждый раз, когда вам необходимо принять любое решение, ваша самооценка связывается с событиями из прошлого и изменяется в соответствии с ними. А поскольку, у обычного человека в прошлом немало событий, в которых пострадала их самооценка, — благодаря неразобранному прошлому самооценка многих людей находится под угрозой.

Наконец, неразобранное прошлое оказывает существенное влияние на ваше внимание.

На внимание к делам, которые вы делаете ежедневно. Если идеальное рабочее состояние — находиться «здесь и сейчас», работать над одним делом и полностью ему отдаваться, «находиться в потоке» — то каждое заряженное событие из прошлого забирает часть вашего внимания.

В результате теряется возможность концентрироваться, человек становится рассеянным. А рассеянность, в свою очередь, порождает кучу других проблем: раздражённость, хроническую усталость и так далее.

Всё это правда: заряд в прошлом человека существенно ограничивает его изо дня в день. Хорошие новости в том, что сдать прошлое в архив очень просто, и это очень-очень-очень надо сделать.

С помощью технологий Славинского существует возможность сдать подавляющее большинство событий из прошлого в архив за несколько дней усердной работы.

Живорад Славинский изобрёл крайне простую технику, которая называется «метод мгновенной нейтрализации травм и шоков из прошлого», одним словом — «крутилка».

Этот метод работает не только с травмирующими и жуткими эпизодами из прошлого, связанными со смертью, изнасилованиями и катастрофами, но также позволяет в течение минуты убрать заряд абсолютно из любого прошлого эпизода.

Пример: мой очень хороший друг поссорился с девушкой и в течение нескольких часов, пока мы ездили по городу на машине, рассказывал мне, как ему плохо, что они поссорились и расстались. Когда же у нас появилось несколько минут — я продемонстрировал «крутилку».

— «Вспомни эпизод, когда вы поругались. Что ты там чувствуешь?»

— «Я чувствую жуткую НЕНАВИСТЬ!»

— «Оцени пожалуйста ту самую ненависть по 10-бальной шкале?»

— «Одиннадцать!!!»

Полторы минуты спустя, после того как он выполнил «крутилку», я попросил оценить ненависть из того эпизода ещё раз. С круглыми глазами он спросил «Она же не могла просто исчезнуть?!». Он ещё раз оценил ненависть по 10-бальной шкале. Оказался твёрдый ноль.

Таким образом, крутилка, если её правильно выполнять, позволяет за минуту-полторы полностью разрядить эпизод таким образом, что о нём можно рассказать спокойно, как о заурядном и нейтральном событии.

Источник: http://www.cluber.com.ua/