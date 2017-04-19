Круг Шахерезады, или как стать женой олигарха

Сказывают, что некогда одна женщина, славным именем Шахерезада, оставила всем дочерям и женам нашей планеты Мастер-Курс обольщения царей и превращения их в своих преданных мужей.

Тот Мастер-Курс назывался “Сказки 1000 и одной ночи” и доступен был каждой деве, ищущей способа завладеть сердцем не простого мужа, а сильного мира сего. На современном наречье называемого олигархом.

К сожалению, как часто бывает – то, что открыто глазу людскому становится зашифрованным посланием, и “Сказки 1000 и 1 ночи” превратились из учебника обольщения в простые сказки.

И однажды пришла ко мне ночью душа Шахерезады и попросила рассказать мудрым женщинам, как смогла она растопить сердце царя Шахрияра и стать ему не только матерью его детей, но и любовью всей его жизни.

“Я расскажу тебе свою историю, любезный и достопочтимый Марк, а ты передай ее другим. Чтобы каждая женщина могла понять, в чем нуждается сильный мужчина, когда душа его кажется жестокой и безответной”, – попросила меня Шахерезада.

“Слушаю и повинуюсь, о великая госпожа!”- ответил я ей.

Слушайте же, дорогие девы и жены истинную историю премудрой Шахерезады о том, почему ее замысел удался.

Шахерезада была дочерью визиря царя Шахрияра и ее папа-визирь был настолько умен, что женился на очень мудрой женщине, которая и родила ему двух дочек: Шахерезаду и Дуньязаду.

Мама учила дочек тому, как надо вести себя с мужчиной, чтобы обращать его гнев на милость и быть не просто желанной ему, а необходимой.

Когда Шахерезаде минуло 14 лет и она поняла, что стала девушкой, позвала ее мама в покои, где не было чужих ушей и сказала ей такие слова:

“Аллах велик и милостив и да поможет он тебе уяснить раз и навсегда 4 правила, которые должна соблюдать женщина, если хочет насладиться счастьем жены и благополучием.

Правило Первое, дочь моя: играй по тем правилам, что тебе предлагает мужчина. Иначе войдет он в гнев и обрушит он на тебя силу свою. Помни, когда на тебя надвигается жесткая, словно безжалостный нож, сила, стань мягче масла, чтобы не причинил он тебе никакого вреда. Мягкому твердое повредить не может. Когда мужчина предлагает тебе свою игру, предложи ему свою игру так, чтобы он поверил, что это его игра.

Что ты запомнила, девочка моя?”

— Принимать ту игру, которую мне предлагает мужчина и быть мягкой в этой игре настолько, чтобы самой начать с ним свою игру.

“Умничка моя. Теперь запомни Правило Второе: Всегда воодушевляй мужчину на продолжение игры. Помни, пока игра продолжается, он будет нуждаться в тебе и будет считать, что любит тебя.

Расскажи, как ты поняла это правило?”

— Я поняла мама, что пока я играю с мужчиной, я ему интересна, а он будет меня любить.

“Воистинну Аллах над тобою, дочь моя. Твоя мудрость делает меня спокойной за твою судьбу. Теперь Третье Правило, которое тебе надо запомнить: каким бы жестоким и гневным не пришел к тебе твой мужчина, свети ему так, чтобы он под лучами солнышка в твоем сердце растаял и расслабился, как лев после обильной еды.

Мужчины ищут сопротивления, чтобы почувствовать себя сильнее. Не дай своему мужчине увидеть в тебе силу, иначе у него помутнеет рассудок и он посчитает, что ты мужчина. И тогда будет бой. Солнце в твоем сердце и мягкость твоей души быстрее победят твоего льва, чем все армии, с которыми он готов сразиться.

Что ты поняла, о моя мудрая девочка?”

— Я поняла, что когда мужчина приходит ко мне, надо любить его всем сердцем и принимать его настроение, чтобы в сердце его вернулся покой и ум его успокоился.

“До чего же ты умна, Шахерезада. Да пребудет с тобой милость Аллаха”, – сказала мать Шахерезады и продолжила, — “Теперь Четвертое Правило, девочка моя: Когда твой мужчина соберется идти по своим делам – отпускай его с такой верой в себя, как будто ты отпускаешь его в соседнюю комнату. Никогда не дрожи за то, что он найдет лучше тебя.Помни: умеющих играть с мужчинами на свете так мало, что пересчитать их хватит пальцев одной руки.

Женщины не верят в себя, потому что считают, что мужчин интересует только женское тело, которое лишь стареет и покрывается складками да морщинами. А каждая молодуха способна своим телом привлечь ее мужа.

Может быть, Шахерезада, молодая и сможет привлечь мужчину, но удержать не сможет. Ибо удерживает мужчин лишь игра в загадку. Когда ты отпускаешь мужчину, уверенная в себе и загадочная, то целый день, пока он в делах, он задает себе вопрос, что еще я про нее не знаю? Почему она такая уверенная? Я должен ее понять и разгадать!

Итак, как ты понимаешь Четвертое Правило, Шахерезада?”

— Я отпускаю своего мужчину на свершение его дел, веря в себя так, что заставляю его бежать ко мне и разгадывать мою тайну.

“О, теперь я уверена доченька, что ничто в мире не может тебе повредить. Аллах бережет тебя!”

………………………………………………………………………………

Прошло немного времени и мать Шахерезады умерла, а спустя три года наступили черные времена.

Царь Шахрияр, узнав об измене своей жены, каждую ночь приводил в свои покои девственницу, удовлетворял свою нужду в ней, а наутро убивал . Так продолжалось три года и люди бежали из страны, опасаясь за жизнь своих дочек.

И в один день царь приказал своему визирю (отцу Шахерезады) привести ему, по обычаю, девушку, и визирь вышел и стал искать, но не нашёл ни одной пригодной для брачной жизни девушки и отправился в своё жилище, угнетённый и подавленный, боясь для себя зла от царя.

И Шахерезада воскликнула: «Заклинаю тебя Аллахом, о батюшка, выдай меня за этого царя, и тогда я либо останусь жить, либо буду выкупом за дочерей мусульман и спасу их от царя». – «Заклинаю тебя Аллахом, – воскликнул визирь, – не подвергай себя такой опасности!» Но Шахерезада сказала: «Это неизбежно должно быть!»

И тогда отец снарядил Шахерезаду и отвёл к царю Шахрияру.

Помня то, о чем учила ее мать, Шахерезада подучила свою младшую сестру и сказала ей: «Когда я приду к царю, я пошлю за тобой, а ты, когда придёшь и увидишь, что царь удовлетворил свою нужду во мне, скажи: «О сестрица, поговори с нами и расскажи нам что нибудь, чтобы сократить бессонную ночь», – и я расскажу тебе что-то, в чем будет, с соизволения Аллаха, наше освобождение».

И вот визирь, отец Шахерезады, привёл её к царю, и царь, увидя его, обрадовался и спросил: «Доставил ли ты то, что мне нужно?» И визирь сказал: «Да!» И Шахрияр захотел взять Шахерезаду, но она заплакала; и тогда он спросил её: «Что с тобой?»

Шахерезада сказала: «О царь, у меня есть маленькая сестра, и я хочу с ней проститься». И царь послал тогда за Дуньязадой, и она пришла к сестре, обняла её и села на полу возле ложа.

И тогда Шахрияр овладел Шахерезадой, а потом они стали беседовать; и младшая сестра сказала Шахерезаде: «Заклинаю тебя Аллахом, сестрица, расскажи нам что нибудь, чтобы сократить бессонные часы ночи».

Так Шахерезада выполнила Первое Правило, которому научила ее мать.

«С любовью и охотой, если разрешит мне безупречный царь», – ответила Шахерезада, став столь учтивой и мягкой, что царь, мучавшийся бессонницей, услышав эти слова, обрадовался, что послушает рассказ, и позволил.

Так Шахерезада выполнила Второе Правило, которому научила ее мать.

И Шахерезада начала рассказывать царю сказку, которую вы можете найти в сказках “1000 и одной ночи”. И пока она рассказывала, она любила Шахрияра всем сердцем, принимая его настроение, чтобы в сердце царя вернулся покой и ум его успокоился.

Так Шахерезада выполнила Третье Правило, которому научила ее мать.

Шахерезада рассказывала сказки до тех пор, пока ее не застигло утро, и она прекратила дозволенные речи. И сестра её воскликнула: «О сестрица, как твой рассказ прекрасен, хорош, и приятен, и сладок!»

Но Шахерезада, помня о Четвертом Правиле, которое она получила от своей матери сказала: «Куда этому до того, о чем я расскажу вам в следующую ночь, если буду жить и царь пощадит меня!» И царь тогда про себя подумал: «Клянусь Аллахом, я не убью её, пока не услышу окончания её рассказа!»

Потом царь отправился вершить суд, и судил, и назначал и так было до вечера. А визирь с тревогой ждал, когда царь прикажет обезглавить его дочь, но так и не дождался, потому что Шахрияр удалился в свои покои, чтобы насладиться продолжением рассказа Шахерезады.

Как вы знаете, Шахерезада рассказывала царю сказки три года и за это время родила от царя трех детей мужеского пола. И когда она через 1000 и одну ночь закончила рассказывать ему последний рассказ, она поднялась на ноги и, поцеловав землю, сказала: «О царь времени, единый в веках и столетиях, я – твоя рабыня, и вот уже тысяча ночей и одна ночь, как я передаю тебе рассказы о прежде бывших людях и назидания древних. Есть ли у меня право перед твоим величеством, чтобы я могла пожелать от тебя желание?»

И царь сказал ей: «Пожелай, получишь, о Шахерезада». И тогда она кликнула нянек и евнухов и сказала им: «Принесите моих детей». И они поспешно принесли их, и было их трое сыновей, один из которых ходил, другой ползал, а третий сосал грудь.

И когда их принесли, Шахерезада взяла их и поставила перед царём и, поцеловав землю, сказала: «О царь времени, это твои сыновья, и я желаю от тебя, чтобы ты освободил меня от убиения ради этих детей. Если ты меня убьёшь, эти дети останутся без матери и не найдут женщины, которая хорошо их воспитает!»

И тут царь заплакал, и прижал детей к груди, и сказал: «О Шахерезада, клянусь Аллахом, я помиловал тебя прежде, чем появились эти дети, так как я увидел, что ты целомудренна, чиста, благородна и богобоязненна. Да благословит Аллах тебя, твоего отца, твою мать, твой корень и твою ветвь. Призываю Аллаха в свидетели, что я освободил тебя от всего, что может тебе повредить».

И Шахерезада поцеловала царю руки и ноги, и обрадовалась великой радости, и воскликнула: «Да продлит Аллах твою жизнь, и да увеличит твоё достоинство и величие».

И распространилась во дворце царя радость, и неслась она по городу, и была это ночь, которую не считают в числе ночей жизни, и цвет её был белее лица дня. А наутро царь был радостен и преисполнен добра, и он послал за всеми воинами, и когда они явились, наградил своего визиря, отца Шахерезады, драгоценной и великолепной одеждой и сказал ему: «Да защитит тебя Аллах за то, что ты женил меня на твоей благородной дочери, которая была причиной того, что я раскаялся в убиении чужих дочерей. Я увидел, что она благородна, чиста, целомудренна и непорочна, и Аллах наделил меня от неё тремя сыновьями. Да будет же хвала Аллаху за это великое благодеяние».

И затем он наградил почётными одеждами всех визирей, эмиров и вельмож правления и приказал украшать город в течение тридцати дней, не заставляя никого из жителей расходовать что нибудь из денег, – напротив, все расходы и траты делались из казны царя. И город украсили великолепным украшением, подобного которому раньше не было, и забили барабаны, и засвистели флейты, и заиграли все игрецы, и царь наделил их дарами и подарками, и роздал милостыню нищим и беднякам, и объял своей щедростью всех подданных и жителей царства.

И он жил вместе со своими придворными в счастии, радости, и наслаждении, и благоденствии, пока не пришла к ним Разрушительница наслаждений и Разлучительница собраний.

Вот так, дорогие мои женщины, вы можете подобно мудрой Шахерезаде успокоить ум сильного мужчины и незаметно стать ему не просто любимой, а необходимой. Если вы, конечно, хотите быть женой олигарха, президента, министра, или на худой конец, маршала.

А если говорить серьезно, то Четыре Правила Шахерезады – это ваши 4 состояния, милые женщины.

Первое Правило позволяет вам проявить свое состояние Девочки и начать Игру.

Второе Правило пробуждает в вас состояние Любовницы и воодушевляет мужчину на продолжение уже ваших Игр.

Третье Правило проявляет ваше состояние Хозяйки и наполняет уставшего мужчину энергией перед тем, как

вы включите Четвертое правило, которое активизирует ваше состояние Королевы и вы сможете отпустить вашего мужчину по делам, на охоту за трофеями, которые он принесет к вашим ногам, чтобы снова пытаться разгадать вашу тайну, а на самом деле играть в вашу Игру.

Автор – Марк Ифраимов