Кошка — магическое животное

Кошка — одно из самых магических животных на земле. Аура ее настолько велика, что охватывает не только конкретного человека, но и его семью, дом и территорию, которую кошка считает своей. Поэтому нужно понимать, что когда кошка трется о ваши ноги, то она не только ластится, пытаясь добиться своего, это значит ещё и то, что она делится с вами своей магической, астральной силой. Тот же, кто отталкивает в этот момент кошку, говоря ей «пошла вон, не до тебя», просто-напросто отказывается от той положительной энергии, которую она хотела ему даровать. Но в следующий раз кошка уже не даст такому человеку часть своей астральной силы, а может даже, наоборот, забрать ее.

Кошка не только защищает дом от нечистой силы, не давая ей проникнуть на священную для кошки территорию, но она также и избавляет дом от нее, если таковая в ней была раньше. В особенности это полезно тем, кто переселяется в дом, в котором уже кто-либо раньше жил.

Обнаружив в доме нечистую силу, кошка сначала некоторое время наблюдает за ней, пытаясь определить ее намерения. Убедившись, что эта астральная сущность угрожает ее территории, кошка предпринимает все попытки изгнать ее посредством вытеснения своим энергетическим полем. И если у нее это не получается, тогда она как бы «втягивает» нечистую силу в себя и уводит из дома. Отсюда в некоторых традициях и появились мотивы, когда на кошках ездит нечистая сила. Поэтому, если вы видите, что кошка постоянно находится в каком-то месте дома, в напряженной позе, явно за чем-то наблюдая, знайте, — там нечистая сила. Чтобы помочь своему животному избавиться от нечистой силы, прочтите над тем местом какую-либо молитву или совершите очистительный ритуал. Если же вы не знаете молитв и не владеете ни одной магической очистительной техникой, то в таком случае хотя бы окурите это место полынью. Полынь — очень мощное средство, изгоняющее нечистую силу.

Астральные способности кошки настолько сильны, что она запросто может прогнать из дома привидение или астральное тело покойника. По этой причине маги не рекомендуют во время проведения спиритического сеанса держать в комнате кошку. Она может вспугнуть астральные сущности. Хотя в некоторых случаях присутствие кошек при магических ритуалах, наоборот, весьма поощряется.

Присутствие кошки также защитит вас от любого сглаза и порчи, но для этого хорошо в минуту предполагаемой опасности порчи или сглаза, или при разговоре с человеком, которого вы подозреваете в нечистых помыслах, держать руки на кошке, при этом гладя левой рукой загривок кошки, а правой — ее хвост. В таком случае вы будете находиться в полном контакте с животным, и ваши энергетические поля сомкнутся в единый контур, что поможет удержать даже очень сильный магический удар со стороны колдуна или ведьмы.

Так как кошки являются проводниками космической энергии, то они могут привносить в дом и те энергии, которые будут способствовать благосостоянию и процветанию всей семьи. Кошка любит находиться в местах сильного притока энергии, т.е. в геопатогенных зонах, причем зачастую выбирает те места, где в большом количестве собирается отрицательная энергия. Поэтому знающие люди используют это животное и для того, чтобы очистить пространство дома от негативных вибраций. В таком случае кошка, образно говоря, работает как некий «пылесос», беря на себя отрицательную энергию и преобразовывая ее в положительную. Можно сказать, что, если деревья трансформируют вредный для нас углекислый газ в кислород, то кошки выполняют ту же работу для человека, но в энергетическом плане. Это обусловлено тем, что собственное биополе кошки имеет отрицательный заряд. Недаром на Руси существовал такой обряд: при переезде на новое место жительства первой в дом пускали кошку. Если дом был старый, то кошка забирала на себя всю отрицательную чужеродную энергетику, оставшуюся от прежних хозяев. Если же дом был новый, то он требовал «выкуп», то есть мощный энергетический заряд, который и могла дать кошка.

Если продолжать тему о доме, то нужно упомянуть и такой момент, как магическая связь между кошками и домовым. Считается, что домовой очень любит кошек. Это обусловлено тем, что кошка по своей природе может выступать и как трикстер (посредник), то есть служить проводником между человеческим миром и миром потусторонним. Потому через кошку домовой устанавливал связь с человеком. Если же домовому не подарить кошку, то он может рассерчать и станет вредить тем, кто проживает в этом доме. Нередко кошку пускали в дом первой еще и для того, чтобы умилостивить, задобрить домового и чтобы она могла наладить с ним отношения.

Большое применение магических способностей кошки нашли в целительстве. Кошки любой породы и цвета обладают способностью к лечению и могут непроизвольно лечить своих хозяев, ложась им на больные места. Один из самых простых способов лечения при помощи кошки — это простое ее поглаживание, избавляющие человека от стрессов, психического и нервного напряжения. В целительстве кошки используются и для улучшения зрения. Для этого некоторые знахари советуют погладить хвост белой кошки.

По степени психо-эмоционального воздействия на человека, кошки с врождёнными ( не приобретёнными !) особенностями строения тела и лица (скотиш-фолды, персы и экзоты, бобтейлы, сфинксы, манчкины, рексы), обладают двойной магической силой!

Тем людям, которые собираются использовать магические свойства этого животного, нужно знать, как правильно выбрать себе кота или кошку, в каких случаях нужно заводить черного кота, а в каких рыжую кошку. При выборе кошки или кота для магических процедур очень важно учитывать их цвет. Существуют правила, которые следует учитывать.

Черный цвет: колдовство, оккультные силы, защита, глубинная магия! Несмотря на все суеверия, звери этого окраса забирают отрицательную энергетику, отводят беду от домочадцев, даруют мудрость и проницательность!! В Британии черная кошка считается добрым предзнаменованием.

Красные ( рыжие) кошки и коты: классический спутник колдуний, преисполнены мужской силы, мощи Солнца, энергии Янь. Какого бы они ни были пола, представители этого окраса несут магию достатка, денег, очага, » дом-полная чаша» !!

Голубой ( серый, дымчато-серый): кошки такого окраса, посвященные Фрейе, молчаливые и секретные! До сих пор в Таиланде кошек такого окраса принято дарить невестам! Кошки такого оттенка приносят любовь, счастье, удачу, а так же эмоциональную стабильность и чувственный покой!

Белый: кошки-чародеи, творят лунную магию, обладают мощной целительной силой! Дарят людям чувство красоты и любования, снимают напряжение, заряжая очищающей энергией здоровья! В Америке считаются добрым предзнаменованием.

Колор-пойнт (окрас сиамской кошки), королевский окрас! Кошек с таким окрасом разводили в сиамских храмах, ревностно охраняя чистоту этого окраса. Кошки такого цвета приносят славу и успехи, долгожительство, помогают в солнечной магии, энергии Янь !

Калико ( трёхцветная)- кошка верховной богини. В классических трехцветных окрасах сочетаются белый (девичий), красный (родительский: матери и отца), черный -цвет глубинной магии! Такой окрас связан с трехликой богиней. Кошки калико несут удачу и на суше и на море, хранят дом и семью от вреда, несут счастье и благополучие!

Двухцветный (черно-белый, оранжево-белый, серый с белым): по преданию, двухцветные кошки лучшие мышеловы и очень дружелюбны. Дают энергию мудрости, понимания и здравого смысла!

Черепаховый окрас: женская магия, поскольку породные гены такого окраса наследуют только самки. Детская, чистая магия, дарующая ясновидение, целительство.

Золотистый, золотисто-коричневый (как у абиссинской кошки): почитаемая храмовая кошка, игривая, мудрая, царственная, которая дарует изящество, помогает освоить вековую мудрость, солнечную магию.

Окрас табби (полосатый): улыбчивый чеширский кот, сумасброд, хулиган, над которым смеются колдуньи с родными и близкими и который дарует удачу, лёгкое, весёлое отношение к ситуациям, даже самым критическим, заряжает энергией юмора и задора!

Источник — garsoz.ru