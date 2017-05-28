Контакт с потусторонним миром или где они неупокоенные души?

Большинство людей, живущих на земле, испытывает неимоверный ужас от мысли, что однажды они могут встретиться с какими бы то ни было сверхъестественными явлениями и событиями. Как в глубокой древности, так и в наше время загадочные явления, которым невозможно найти логического объяснения, внушают страх всем тем, кто с ними сталкивается. Особенно людей пугает негативный опыт общения с неупокоенными душами, так называемыми призраками.

Согласно различным эзотерическим представлениям призраками становится душа умершего человека, которая по каким-либо причинам не смогла покинуть мир живых и отправиться в иное измерение. Находясь на земле, она не может обрести покой, поэтому, мучаясь и страдая, приносит беспокойство живым людям.

Причиной пребывания не упокоенной души в материальном мире может быть неестественная и внезапная смерть, самоубийство, большие душевные переживания или негативные эмоции, которые испытывал человек незадолго до смерти.

Души умерших могут вступать в контакт с людьми, но делают они это с разными целями: в некоторых случаях призраки не желают причинить вред живому человеку или напугать его, а наоборот, они стараются защитить или предупредить о возможной опасности. Бывает и так, что дух усопшего приходит к своим живым родственникам, чувствуя, что они сильно тоскуют и болезненно переживают его смерть.

Случается, что контакт призрака и человека происходит непреднамеренно. Как утверждают практикующие экстрасенсы, душа умершего человека не всегда осознает факт наступившей смерти, поэтому продолжает «жить» как и раньше, появляясь в местах, которые были дороги человеку еще при жизни.

В других случаях призраки приходят в мир живых, чтобы намеренно причинять беспокойство и вред людям. Делают они это для того, чтобы наказать или проучить тех, кто обижал их при жизни. Нередко жертвы атак сверхъестественных сил жалуются не только на пугающие видения, но также и на тлетворные запахи, сопутствующие страшным образам, а также на травмы, наносимые на их тело не упокоенной душой. Кроме того, души усопших, оставшиеся на земле, постоянно теряют энергию и, в отличие от живых людей, они не могут самостоятельно ее восполнить, поэтому призраки часто находятся среди живых, чтобы питаться их жизненными соками.

С какой целью бы не появлялись приведения в мире живых, итог их пребывания среди людей всегда один и тот же: если не помочь не упокоенной душе отправиться в другой мир, она так и будет находиться среди живых, постоянно питаясь их энергией. Как итог, энергополе человека постепенно ослабевает, в результате чего может возникнуть упадок сил, депрессия, физические болезни и ментальные расстройства. Душа усопшего при этом, наоборот, постоянно подпитываясь чужой энергетикой становится сильнее и влиятельнее. Со временем бесплотный дух может визуализироваться, передвигать предметы или даже манипулировать разумом живого человека, меняя его сознание, провоцируя различные зрительные, слуховые, обонятельные галлюцинации. Так, люди могут видеть не только сам дух, но и слышать его речь или чувствовать различные запахи, которые вызывают определенные ассоциации с умершим.

Несмотря на многочисленные свидетельства очевидцев паранормальных явлений, утверждающих, что они имели контакт с умершим человеком, видели его дух и имели возможность с ним говорить, существуют люди, которые скептически относятся к таким заявлениям. И действительно, открытия в области медицины, сделанные в ХХ веке, позволяют по-другому взглянуть на заявления людей, утверждающих о контакте со сверхъестественным.

Так, например, шизофрения, подробно описанная в медицинских источниках не более 70 лет назад, имеет ряд симптомов, которые создают у людей иллюзию общения со сверхъестественными силами. Эта болезнь вызывает у человека расстройства сознания, ведет к потере чувства времени и пространства; зачастую больные страдают различными видами галлюцинаций. Без соответствующего медицинского наблюдения и медикаментозного лечения человек постепенно теряет связь с реальным миром, не чувствуя разницы между фантазиями и событиями, происходящими на самом деле.

Часто люди, имеющие психические расстройства, видят и слышат страшные, пугающие их образы, которые могут выглядеть, как различные монстры, духи и призраки. Кроме того, больные, страдающие шизофренией, время от времени пребывают в состоянии психозов, во время которых они сами себе наносят раны и увечья. После приступов человек, как правило, не помнит о том, что он делал и чувствовал, поэтому свои синяки и ссадины он объясняет атакой на него со стороны нечистой силы.

Схожие симптомы могут испытывать и люди с органическими поражениями головного мозга, например, доброкачественные или злокачественные новообразования в мозге, давят на его определенные области, вызывая галлюцинации (слуховые, зрительные, обонятельные) и панические атаки. Нередко, опухоли могут вызывать эпилептические приступы, во время которых человек может неожиданно потерять сознание или травмироваться.

Открытия, сделанные в области современной медицины, помогли объяснить тысячи необычных состояний, происходящих с людьми. То, что в Древности и Средневековье принималось за контакт со сверхъестественными силами, на деле оказалось проявлением редких и тяжелых болезней. Однако по-прежнему остается множество загадочных событий и явлений, которые не в силах объяснить ни один ученый. А это значит, что наша жизнь все еще полна загадок, и вопрос о возможности контакта души умершего человека с живыми людьми все еще остается открытым…

Источник: tainy.net