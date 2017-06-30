Конец света неизбежен!?

Человеку для того, чтобы нормально себя чувствовать, необходимы небольшие потрясения. Это вовсе не означает, что нужно жить, пребывая перманентно в состоянии стресса. Однако, быть постоянно в полудрёме беззаботности зачастую хуже, чем проходить даже весьма сложные жизненные испытания, поскольку теряются навыки приспосабливаемости и банально развивается лень.
На протяжении всей своей истории человечество помимо насущных проблем задавалось вопросами и более глобального масштаба, основной мыслью которых было то, что наше существование может внезапно закончится. Идея конца света красной нитью проходит через множество древних и не очень произведений, начиная от древнеегипетских легенд и заканчивая современными научными исследованиями. Ну и, естественно, все современные религии рассматривают конец света, как один из вариантов развития нашего вида, если мы, дескать, «не опомнимся».
Страхи и опасения людей, живших сотни и тысячи лет до нас, перед мощью стихий были вполне обоснованы. Люди не понимали причин многих явлений, зачастую видя в них лишь кару высших сил за какие-то грехи. Естественно, находилось множество толкователей, пытавшихся если не дать какое-то вразумительное объяснение, то хотя-бы по возможности определить время или условия наступления этих стихийных бедствий, крайней формой которых и был конец света. И занимались подобными предсказаниями люди самых разнообразных профессий.
Особую категорию составляли популяризированные экстрасенсы и медиумы, «посредники» между миром людей и всякими вариантами другого, потустороннего мира. К ним относились множество тёмных личностей, начиная от Мишеля де Нострдама и заканчивая Гришкой Распутиным. Мотивы их просты и понятны – будучи приближенными к власти, они по-всякому пугали правителей своими откровениями, не забывая указывать и пути к спасению.
Были среди них и серьёзные учёные; например, Исаак Ньютон на протяжении всей своей жизни изучал тексты Библии, пытаясь найти в них ответы на вопросы о том, что ждёт человечество в будущем. И хотя, по его же собственному мнению, успеха не достиг, он считал именно эту работу самой главной из работ своей жизни. Впрочем, сэр Исаак был весьма одиозной личностью. Рассорившись с Королевским обществом в лице Роберта Гука, он ухал в Кембридж, где также местное общество не особо радовал. Не только коллеги преподаватели, но и студенты не любили Ньютона за его невыносимый характер; не анекдот, что он читал лекции полностью пустым аудиториям, поскольку студенты бойкотировали его занятия. Впрочем, гениям многое простительно…
И можно было бы назвать идею о конце света популярным трендом, если не брать во внимание развитие науки за последние сто-двести лет. Внезапно выяснилось, что наш ареал обитания, планета Земля – вовсе не райский уголок, созданный для нас милостивым богом, а это просто маленькая песчинка в огромном мире. В мире настолько огромном, что мы видим лишь его часть из-за ограничения скорости света. И в этом мире наш вид не может жить нигде, кроме как на этой песчинке.
Мало того, даже условия жизни на ней могут внезапно измениться из-за казалось-бы малозначимых факторов. Примеров тому огромное число: незначительное изменение освещённости приводит к существенным сокращениям урожаев, изменение температуры всего лишь на полградуса приводит к наводнениям с многотысячными жертвами, а увеличение концентрации углекислого газа с трёх до шести молекул из 10000 приводит к необратимости парникового эффекта.
Исследования учёными отложений различных эпох показывают, что регулярно, каждые несколько сотен тысяч лет на Земле происходят серьёзные изменения климата. То есть условия жизни, и, соответственно, правила выживания периодически меняются; мало того, иногда случаются незапланированные события, коренным образом меняющие ход эволюции. Одних только крупных вымираний наша планета пережила более десятка. Их причиной были явления самого разного характера: от извержений вулканов и последовавших за ними пожаров или наводнений до вмешательства сугубо внешних факторов – падения метеоритов или жесткого космического излучения.
Антропогенный, что есть человеческий, фактор тоже следует учитывать. Несмотря на то, что человечество относительно недолго существует на Земле, его развитие и темпы освоения ресурсов иногда могут вызывать чувство страха. То, с какой скоростью мы используем нашу планету, является совершенно неприемлемым. Уже очень скоро, буквально через полстолетия, планета будет не в состоянии восстанавливать те ресурсы, которые мы у неё забираем. Это относится не только к воде или воздуху, но и к биомассе, и к озоновому слою, ко всему. Человеческая деятельность, по сути, является чужеродной для экологических систем Земли и у природы отсутствуют какие-либо механизмы, способные нивелировать наше воздействие на неё.
Существуют и другие мнения: немало учёных считает, что влияние человечества на биосферу планеты не идёт ни в какое сравнение с процессами, которые идут в неживой природе. А так называемый «парниковый эффект» и являющееся его следствием глобальное потепление – это всего лишь окончание очередного ледникового периода, пик которого наблюдался около 20 тысяч лет назад. Эта точка зрения подтверждается анализом слоёв льда, взятых из глубины ледников Гренландии и Антарктиды. Они показывают, что Земля уже не один раз переживала почти полное таяние свои полярных шапок и значительное потепление климата.
Насколько обоснованы рассуждения о нашем скором конце? Судя по тому, что подобные опасения в той или иной форме присутствовали на протяжении всей истории человечества, и мы пока ещё живы, скорее всего, это просто часть нашей культуры. Можно даже назвать это традицией: рассуждения о скорой гибели в условиях относительного комфорта. Не лицемерим ли мы, на словах декларируя, что все скоро внезапно умрём и нужно покаяться, переосмыслить жизнь и что-то предпринять для спасения, но в душе прекрасно осознавая, что живём по принципу «после нас – хоть потоп»?
Источник: http://tainy.net/