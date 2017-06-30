Конец света неизбежен!?

Человеку для того, чтобы нормально себя чувствовать, необходимы небольшие потрясения. Это вовсе не означает, что нужно жить, пребывая перманентно в состоянии стресса. Однако, быть постоянно в полудрёме беззаботности зачастую хуже, чем проходить даже весьма сложные жизненные испытания, поскольку теряются навыки приспосабливаемости и банально развивается лень.

На протяжении всей своей истории человечество помимо насущных проблем задавалось вопросами и более глобального масштаба, основной мыслью которых было то, что наше существование может внезапно закончится. Идея конца света красной нитью проходит через множество древних и не очень произведений, начиная от древнеегипетских легенд и заканчивая современными научными исследованиями. Ну и, естественно, все современные религии рассматривают конец света, как один из вариантов развития нашего вида, если мы, дескать, «не опомнимся».

Страхи и опасения людей, живших сотни и тысячи лет до нас, перед мощью стихий были вполне обоснованы. Люди не понимали причин многих явлений, зачастую видя в них лишь кару высших сил за какие-то грехи. Естественно, находилось множество толкователей, пытавшихся если не дать какое-то вразумительное объяснение, то хотя-бы по возможности определить время или условия наступления этих стихийных бедствий, крайней формой которых и был конец света. И занимались подобными предсказаниями люди самых разнообразных профессий.

Особую категорию составляли популяризированные экстрасенсы и медиумы, «посредники» между миром людей и всякими вариантами другого, потустороннего мира. К ним относились множество тёмных личностей, начиная от Мишеля де Нострдама и заканчивая Гришкой Распутиным. Мотивы их просты и понятны – будучи приближенными к власти, они по-всякому пугали правителей своими откровениями, не забывая указывать и пути к спасению.