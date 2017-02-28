Конец света. Когда он наступит?

Всем нам памятно, как средства массовой информации и некоторые деятели от науки наперебой пугали доверчивых граждан сообщениями о грядущем конце света, который должен был, согласно календарю майя, наступить в конце 2012 года. Гибелью человечеству грозила некая планета Нибиру, решительно шедшая на абордаж Земли. Но по неизвестным причинам грозная космическая странница так и не появилась на нашем небосклоне, и апокалипсис в очередной раз был отменен. Или все же только отложен? Поскольку ученые вновь предвещают беду, которую несет Земле загадочная планета X.

«Где-то в космосе летит голубой метеорит»

В конце прошлого года специалисты NASA обнаружили блуждающее небесное тело, которое мчится к Земле со скоростью 26000 миль в час (46800 км в час). Эта глыба размером более одного километра в диаметре, названная WF9 2016, сейчас уже видна в небе над Южным полушарием планеты. Жители Северного полушария наблюдать ее не могут. Американцы утверждают, что космический странник ничем не угрожает нашей планете и обойдет ее стороной в первую неделю февраля 2017-го.

Однако российский астроном Дамир Захарович Демин считает иначе. По его словам, WF9 2016 — один из триллионов астероидов из системы Нибиру. Он был выброшен с орбиты в результате столкновения с другим астероидом в октябре прошлого года и теперь несется к Земле на третьей космической скорости. По мнению Демина, WF9 2016 нанесет удар по нашей планете 16 февраля 2017 года (однако как мы все видим, этого не произошло). Ученый считает, что размер астероида 2,2 километра в диаметре. Он не сгорит в атмосфере, поскольку состоит из закаленного трития, заключенного в железоникелевое ядро, что, по существу, делает его неуязвимым к температурному экранированию, которое обычно защищает нашу планету от небольших космических объектов. Мощность удара астероида составит 3 мегатонны, что приведет к масштабным разрушениям. Если он упадет в океан, вода вскипит, возникнет гигантское цунами, смывающее прибрежные территории. Удар по суше способен уничтожить мегаполис и даже целый регион.

— NASA, вероятно, знает зону удара, -заявляет Демин. — Я — нет. Мы все в опасности.

Сообщение русского астронома встревожило и других ученых. К примеру, астробиолог Герман Шварцбаум считает, что WF9 2016 намеренно запущен в прошлом году расой гигантов, обитающей на планете Нибиру, чтобы «вскрыть» оборону Земли до их прибытия, которое произойдет позже.

Нибиру приближается?

По расчетам известного американского ученого Дэвида Мида, в 2017 году произойдет столкновение Земли с планетой X (то бишь Нибиру), и наша планета будет полностью уничтожена. Свою точку зрения он изложил в работе «Planet X: The 2017 Arrival» («Планета X: прибытие 2017»), По мнению исследователя, признаки будущего разрушения нашей планеты уже очевидны, но общественность специально держат в неведении, чтобы не вызвать панику. В качестве доказательства он приводит статистику землетрясений на Земле: их становится все больше, их интенсивность растет. Мид предсказывает, что уже в сентябре 2017 года планета X пройдет сквозь созвездие Девы, а 5 октября полностью перекроет Солнце. Он намекнул, что умные люди уже давно начали строить себе бункеры на случай этой катастрофы. Однако непонятно, зачем затевать это строительство, если все равно всем придет конец!

Открытие на кончике пера

Что же представляет себой эта загадочная и зловредная планета X? В 2016 году астрономы Майк Браун и Константин Батыгин из Калифорнийского технологического института в Пасадене опубликовали в The Astronomical Journal сообщение о том, что обнаружили за пределами орбиты Плутона объект размером с Нептун, который в 10 раз тяжелее Земли. Планета вращается вокруг Солнца по вытянутой орбите (и в наклонной относительно орбиты Земли плоскости) с периодом в 15 тысяч лет. Ее химический состав примерно такой же, как у газовых гигантов Урана и Нептуна. Возможно, 4,5 миллиарда лет назад она была выбита из протопланетного диска вблизи Солнца. Ближайшее расстояние между Солнцем и обнаруженным объектом равняется 200 астрономическим единицам (это в семь раз больше расстояния между светилом и Нептуном). Максимальное удаление Планеты X оценивается в 600-1200 астрономических единиц, что выводит ее орбиту за пределы пояса Койпера, в котором располагается Плутон.

Однако новую планету пока никто еще не видел. Браун и Батыгин открыли ее, что называется, на кончике пера, анализируя данные по оказываемому ею гравитационному возмущению на другие небесные тела. Но они не теряют надежды наблюдать эту планету в телескоп. Для этого астрономы зарезервировали время на японской обсерватории Subaru на Гавайях. Причем по самым оптимистичным прогнозам для подтверждения существования планеты X им потребуется не менее пяти лет наблюдений.

Браун и Батыгин ничего не говорят о том, что открытое ими небесное тело как-то может угрожать Земле. Тем более они не отождествляют его с пресловутой Нибиру. Но заметим, что сведения об орбите и прочих параметрах этого объекта пока носят чисто гипотетический характер. Кроме того, даже очень умным и знающим людям свойственно ошибаться либо о чем-то умалчивать во избежание преждевременных эксцессов.

Змей Горыныч с железными крыльями

А что же Нибиру? Гипотеза ее столкновения с Землей получила широкую известность с легкой руки писателя и исследователя Захарии Ситчина. По его версии, планета X двигается по сильно вытянутой эллиптической орбите, вращаясь в направлении, противоположном другим планетам Солнечной системы. Через каждые 3600 лет она оказывается сравнительно близко от Земли (где-то между Марсом и Юпитером) и может вызвать на ней катастрофические изменения.

Упоминания об этом объекте встречаются в хрониках Шумера, Аккада, Ассирии, Вавилона, Древнего Египта, индейцев различных племен Южной Америки, догонов, хурритов, ханаанейцев и других древних народов мира. Чаще всего он описывается как красноватый огненный шар с крыльями (пылевым облаком), иногда в окружении спутников. Известен он под разными названиями: Нибиру, Мардук, Змей Горыныч, Звезда Полынь, Медуза Горгона, Тифон, Гаруда, Ёрмун-ганд, Разрушитель…

Вот как о нем сказано в «Естественной истории» Плиния (91 раздел второй книги): «Ужасающую комету видели народы Эфиопии и Египта, которой Тифон — царь этих времен — дал свое имя; у нее был устрашающий вид, и она крутилась, как змея, и зрелище это было очень страшным: это была не звезда, скорее, ее можно было назвать огненным шаром».

Что, согласно Ситчину, нам известно о планете X? Она явится с юга, будет видна только в Южном полушарии, и печальное рандеву с ней пройдет быстро, за несколько недель. Нибиру — ужасная неряха, собравшая вокруг себя невообразимое количество космического мусора. Она имеет около семи спутников (возможно, и больше). Это огромный железный красный шар с гигантским пылевым облаком из оксида железа и очень плотной атмосферой. Вблизи этого объекта находится большое количество астероидов. В хвосте, напоминающем огромную красную каплю, — миллионы метеоритов. Когда планета X будет проходить мимо нас, она заставит Землю перевернуться на бок, и мы пройдем сквозь ее хвост и будем побиты метеоритами, каждый из которых весом в полторы тонны. Крылья по сторонам объекта -это обширные облака выбрасываемой им железной пыли. Поскольку планета X двигается по эллиптической орбите, при уходе из Солнечной системы ее скорость возрастет в несколько раз.

По версии Ситчина, в один из более ранних проходов Нибиру через Солнечную систему она разорвала мифическую планету Тиамат на части, которые стали поясом астероидов и Землей. Что ждет нашу планету на сей раз, можно только гадать.

Впрочем, автор этой гипотезы изрядно прокололся, предсказав конец света из-за Нибиру в конце 2012 года. В связи с этим он стал всемирным посмешищем. Однако хорошо смеется тот, кто смеется последним. Если мы не увидели планету X в 2012 году, это вовсе не значит, что ее не существует. Может быть, Ситчин неверно рассчитал ее орбиту и время прохода через Солнечную систему?

А между тем на некоторых снимках NASA отчетливо виден довольно крупный объект с крылышками. Пока трудно сказать, каковы его размеры, насколько он к нам близок, но направление движения определить уже можно. И оно не радует.

Источник: «Тайны ХХ века»