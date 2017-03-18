Кольца человеческих душ

На протяжении многих лет учеными из американского Института Монро (основатель и руководитель – Роберт Монро) проводилось масштабное исследование внетелесных существований человека. В книге Р. Монро «Далекие путешествия» говорится о кольцах, окружающих нашу Землю. Эти кольца имеют нефизическую природу и являются энергетическими слоями, которые населены душами людей, воплощавшихся ранее в нашем физическом мире (источник esoreiter.ru).

Этот слой довольно прозрачен и отчетлив. Его обитатели повторяют человеческую физическую жизнь и не представляют, что существовать можно как-то иначе. Они относятся к нескольким типам.

Первый из них – это «сновидящие»: их излучения и характерные вибрации указывают, что эти личности имеют материальное тело и являются физически живыми. В какой-то момент они словно бы «отщелкиваются», после чего исчезают – очевидно, «просыпаются».

Следующий тип представляют т. н. «застрявшие»: это люди, уже покинувшие физическое тело, однако еще не осознавшие этого и тщетно пытающиеся продолжить свое существование на Земле. Они зачастую остаются рядом с близкими людьми или своим домом и даже предпринимают попытки вернуться в собственное мертвое тело. Подобное бывает и тогда, когда тело уже погребено (вспомним свечение, наблюдаемое иногда на кладбищах).

Третий тип – «дикие»: они также не осознают, что умерли, и только чувствуют, что сделались другими. Они не особо интересуются, почему и как это случилось, а просто продолжают существовать единственным способом, который им известен: подражают деятельности в физическом мире.

Обитатели второго слоя

Данное место выглядит уныло и достаточно просто. Обитатели его уже поняли, что они умерли, однако пока не знают (вернее, не помнят), как быть дальше после смерти, и попросту ожидают развития событий. Вступить с ними в контакт довольно просто.

Обитатели третьего слоя

Данное место является самым густонаселенным из всех. Оно, скорее всего, делится на большое число подколец. Обитатели хорошо осознают, что они завершили свое земное существование. При этом у каждого имеются свои представления по поводу того, кто он и где оказался (этим-то и объясняется многочисленное разграничение зон). Предположительно в центре кольца существует т.н. «нулевая точка» — место, которое является порождением двух энергетических полей, накладывающихся одно на другое и оказывающих равное воздействие на все окружающие области этого слоя.

Обитатели четвертого слоя

Здесь пребывают те, кому предстоит в последний раз воплотиться на Земле. Эти существа почти не имеют человеческого облика и излучают уже не сероватое, а белое свечение. Они не выходят на контакт с людьми, однако, по-видимому, продолжают общаться между собой. В плотный физический мир переходят очень быстро, можно сказать, мгновенно.

Безусловно, данная классификация является весьма обобщенной и упрощенной схемой. В действительности взаимосвязь колец и иерархия бестелесных сущностей значительно сложнее, для их описания потребовалась бы не одна книга.

Перерождение

Наше появление в физическом мире – это, конечно же, не случайность. Земное существование – наиболее эффективная, поистине уникальная школа. Как говорит Роберт Монро, каждый проходит этот путь по-своему. У кого-то он довольно прямой и для него достаточно нескольких воплощений. Однако подавляющему большинству из нас требуются сотни жизней и долгие тысячелетия, чтобы сформировать свое светлое духовное «я», готовое уйти навсегда с нашей планеты…