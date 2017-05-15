Колдовская сила по знаку Зодиака

Овен

Дар Овна — всегда оказываться в нужном месте в нужное время. А в ненужном месте — не оказываться. Может быть, именно этим даром и объясняется та самая импульсивность, которая свойственна всем девушкам-Овнам. Так что, если Овен с вами мило беседует, и вдруг внезапно посылает вас к черту и резко уходит — не надо обижаться. Лучше тоже резко сделать ноги из этого проклятого места. Не исключено, что прямо сейчас вам на голову что-то свалится. А девушка-Овен вас об этом не предупредила. Но не со зла, поверьте. Она об этом не думает, она просто делает. А там, куда она убежала, наверняка тепло и вкусно.

Телец

Все знают, что Тельцы по сути своей — честные, добрые и благородные люди. Поэтому никто даже не догадывается, что дар Тельца — проклятия. Девушка-Телец никогда не бросает в сердцах «Да чтоб ты сдох!», потому что знает: а мало ли что, возьмет и сдохнет. Конечно, никто по‑настоящему не умирал. Зато некоторые больно падали со своих высоких мест исключительно потому, что Телец их прокляла. То есть, потому что девушка-Телец на них за что-то всерьез обиделась.

Но стоит заметить, что обижать девушку-Тельца нужно долго и упорно, всячески показывая, что вы осознанно ей вредите. Да и дар их колдовской работает в обе стороны: Тельцу не сложно наколдовать всяких жизненных благ своим близким. Для хороших людей ничего не жалко!

Близнецы

Близнецы мастерски владеют тем, что считается не совсем и магией. Девушки-Близнецы — прирожденные гипнотизеры. Настоящие, не побоимся этого слова, кукловоды, способные подчинять окружающих своей воле и заставлять их делать то, что угодно Близнецам.

К счастью, Близнецам обычно не угодно ничего действительно плохого. Им обычно угодно веселиться. Так что, если вы вчера пили с девушкой-Близнецом горячительное, сегодня с утра лучше скройтесь куда подальше. И фамилию на всякий случай смените. И страну.

Рак

У девушек-Раков самый милый и добрый дар: у них легкая рука. За что бы они ни брались — у них все получается легко и непринужденно, а еще очень, очень красиво. Особенно Ракам нравится повелевать миром растений и исцелять болящих. И если у девушки-Рака нет личного садика, то она разведет себе сады на всех подоконниках. А если она вдруг не доктор и не медицинская сестра, то она все равно будет лечить всех вокруг.

И все у нее получится: сухая палка, воткнутая в землю ее рукой, назавтра же расцветет, а какой-нибудь болезный товарищ от ее нежной заботы мгновенно поднимется на ноги и побежит по своим делам. Хотя, возможно, он просто побежит куда-нибудь подальше от этой самой нежной заботы. Которой, признаемся честно, бывает многовато.

Лев

Львицы всегда играют по‑крупному, и к магии это тоже относится. Всякая ерунда типа ясновидения и дара предсказаний их не интересует, это мелко. Львицы умеют посылать запросы в небесную канцелярию напрямую.