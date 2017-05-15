Колдовская сила по знаку Зодиака

Овен
Дар Овна — всегда оказываться в нужном месте в нужное время. А в ненужном месте — не оказываться. Может быть, именно этим даром и объясняется та самая импульсивность, которая свойственна всем девушкам-Овнам. Так что, если Овен с вами мило беседует, и вдруг внезапно посылает вас к черту и резко уходит — не надо обижаться. Лучше тоже резко сделать ноги из этого проклятого места. Не исключено, что прямо сейчас вам на голову что-то свалится. А девушка-Овен вас об этом не предупредила. Но не со зла, поверьте. Она об этом не думает, она просто делает. А там, куда она убежала, наверняка тепло и вкусно.
Телец
Все знают, что Тельцы по сути своей — честные, добрые и благородные люди. Поэтому никто даже не догадывается, что дар Тельца — проклятия. Девушка-Телец никогда не бросает в сердцах «Да чтоб ты сдох!», потому что знает: а мало ли что, возьмет и сдохнет. Конечно, никто по‑настоящему не умирал. Зато некоторые больно падали со своих высоких мест исключительно потому, что Телец их прокляла. То есть, потому что девушка-Телец на них за что-то всерьез обиделась.
Но стоит заметить, что обижать девушку-Тельца нужно долго и упорно, всячески показывая, что вы осознанно ей вредите. Да и дар их колдовской работает в обе стороны: Тельцу не сложно наколдовать всяких жизненных благ своим близким. Для хороших людей ничего не жалко!
Близнецы
Близнецы мастерски владеют тем, что считается не совсем и магией. Девушки-Близнецы — прирожденные гипнотизеры. Настоящие, не побоимся этого слова, кукловоды, способные подчинять окружающих своей воле и заставлять их делать то, что угодно Близнецам.
К счастью, Близнецам обычно не угодно ничего действительно плохого. Им обычно угодно веселиться. Так что, если вы вчера пили с девушкой-Близнецом горячительное, сегодня с утра лучше скройтесь куда подальше. И фамилию на всякий случай смените. И страну.
Рак
У девушек-Раков самый милый и добрый дар: у них легкая рука. За что бы они ни брались — у них все получается легко и непринужденно, а еще очень, очень красиво. Особенно Ракам нравится повелевать миром растений и исцелять болящих. И если у девушки-Рака нет личного садика, то она разведет себе сады на всех подоконниках. А если она вдруг не доктор и не медицинская сестра, то она все равно будет лечить всех вокруг.
И все у нее получится: сухая палка, воткнутая в землю ее рукой, назавтра же расцветет, а какой-нибудь болезный товарищ от ее нежной заботы мгновенно поднимется на ноги и побежит по своим делам. Хотя, возможно, он просто побежит куда-нибудь подальше от этой самой нежной заботы. Которой, признаемся честно, бывает многовато.
Лев
Львицы всегда играют по‑крупному, и к магии это тоже относится. Всякая ерунда типа ясновидения и дара предсказаний их не интересует, это мелко. Львицы умеют посылать запросы в небесную канцелярию напрямую.
Без шаманских плясок с бубнами. Львица просто чего-нибудь желает, и дорогое мироздание немедленно ей все это посылает. Но это получает только Львица. Исполнять чужие желания ей не дано. И не очень-то ей и хотелось.
Дева
Дар Девы — телепатия. Чужие мысли Девы читают, как открытую книгу, и не только мысли: некоторые еще и подумать не успевают о чем-нибудь, а Дева уже знает, что они, во-первых, сейчас подумают, а во-вторых, потом и сделают. И она даже знает, как именно.
Правда, сами они презирают людей с мистическим мышлением и в магию не верят. Они считают, что если бы все разули глаза и начали пользоваться головой по назначению, то вокруг были бы одни телепаты.
Весы
А вот девушки-Весы — настоящие провидицы. Весы это знают, а потому с удовольствием берутся за толкования снов, гадания на картах и на кофейной гуще и готовы пророчить всем желающим совершенно бесплатно, по доброте душевной. Но мы, честно сказать, не советуем обращаться к Весам по этим вопросам.
Потому что Весы всем предсказывают кошмары, локальные апокалипсисы, мор, голод, страх и чуму. А ничего хорошего они никогда не предсказывают. Не потому, что Весы — мрачные типы, а ровно наоборот: девушки-Весы обожают хорошие новости и желают, чтобы все хорошее оставалось сюрпризом. А иначе, по их мнению, неинтересно.
Скорпион
Все знают, что Скорпион — самый мистический знак зодиака, и все считают, что девушки-Скорпионы — настоящие ведьмы. Только никто не понимает, что же это на самом деле значит. А дар Скорпиона — повелевать нечистью. Нет, конечно, никакой нечисти на самом деле не бывает: никаких домовых, никаких леших.
Но это у всех остальных знаков не бывает, а у Скорпиона есть целый пантеон внутренних демонов. И наше с вами счастье в том, что девушке-Скорпиону обычно удается держать их в узде. Потому что, когда ее внутренние чудовища вырываются на свободу — начинается страшное.
Стрелец
Дар Стрельцов — воплощать мечты. У Стрельцов в голове целый каталог красивых, детально проработанных картинок, которые всегда становятся реальностью. Рано или поздно, так или иначе. И в этом есть проблема. Потому что поздно девушке-Стрельцу не надо, и иначе она тоже не желает. Но поделать с этим уже ничего не может.
Зато, в отличие от Львиц, Стрельцы умеют воплощать и чужие желания. Правда, картинка про чужие желания у них тоже своя. И нечего возмущаться, она так видит!
Козерог
Козероги и магия — вещи несовместимые. Во‑первых, ни одна девушка-Козерог не верит во всю эту чушь, а во-вторых, даже если она вдруг поверит, то все равно не поймет, зачем это нужно. Где гарантии, что это сработает, а? Нет гарантий? До свидания. А сами они совершенно неуязвимы.
Никакое страшное колдунство на них не действует. Даже скорпионье. Просто потому, что как же может действовать то, чего нет?
Водолей
У Водолеев необычайно нежные отношения с приметами. В приметы, которые обещают хорошее, Водолей верит, и они непременно сбываются. Кроме того, Водолеи умеют придумывать собственные приметы буквально на ровном месте — в тот самый момент, когда им зачем-то требуется удача.
Зато плохие приметы у девушки-Водолея сбываются, но не так, как у всех. А потому, что она трактует их однозначно: это к деньгам. Кошка перебежала дорогу — к деньгам. Зеркало разбилось — к деньгам. И кстати, это тоже сбывается.
Рыбы
Дар Рыбок — любовная магия. Ни одна Рыбка не умеет варить кашу, борщ и компот: что бы она ни варила — все равно выходит приворотное зелье убийственной мощности. Некоторым достаточно даже не пробовать, а разочек понюхать — и все, клиент готов. Теперь он будет всю жизнь таскаться за Рыбкой, восторженно мыча и нелепо вращая глазами, отвлекаясь только на зарабатывание денег: любовное зелье Рыб именно так и действует.
Привороженный, во-первых, в принципе не видит других барышень, а во-вторых, выражает свои чувства в материальном эквиваленте, забрасывая Рыбку подарками. Потому что терпеть влюбленных болванов просто так, без подарочков Рыбка не станет!
Источник — tayni-mirozdaniya.ru