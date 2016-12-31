Кого из знаков Зодиака ждут перемены в 2017 году?

Жизнь не стоит на месте, и изменения происходят с каждым из нас. К чему готовиться Знакам Зодиака в 2017 году, поможет узнать этот гороскоп.

Перемены происходят у всех, и если вы не увидите в своем гороскопе желаемое предсказание, это еще не означает, что оно так и останется не воплощенным. Астрологи предсказывают только самые яркие события, но вы сами строите свою жизнь и можете изменить ее. А чтобы все перемены стали реальными, а задуманное исполнялось, загадывайте желания в новогоднюю ночь по специальной технике и откройтесь навстречу своей Судьбе.

Овен

У представителей данного Знака Зодиака 2017 год пройдет довольно ровно. Не нужно огорчаться и завидовать тем, у кого в одночасье может все перевернуться с ног на голову. Благодаря вашей энергии, вы добьетесь поставленных целей. Хоть в некоторых случаях будет казаться, что вы тратите свои силы впустую, это не так. После очередного достижения вам понадобится довольно много времени, чтобы восстановиться. А чтобы грамотно распределить свои ресурсы, составьте список целей, которых вы хотите добиться в новом году, и придерживайтесь его. Это выведет вас на совершенно новый уровень и принесет много открытий и перемен.

Телец

Год Огненного Петуха обещает быть насыщенным на личном фронте. Вам станет сложно сдерживать свои чувства к противоположному полу, и вы будете готовы нырнуть в омут с головой. Такие необдуманные поступки приведут вас к переменам, но не столь желанным, как окажется впоследствии. Чтобы не попасть впросак, развивайте свою интуицию простыми упражнениями и прислушивайтесь к ней в моменты эмоциональных всплесков. Так вы избежите ошибок и воплотите все желания в реальность.

Близнецы

Этот год сулит много новых и интересных встреч. Врожденное чутье данного Знака Зодиака позволит выбирать только самое лучшее из всего обилия вариантов. Это касается и карьеры, и личной жизни. В связи с этим вам будет легко определиться с конкретным проектом или сферой деятельности, которая принесет невероятный успех. В отношениях с партнером также все будет зависеть от того, насколько вы умеете слушать и доверять своему внутреннему голосу. Если между вами и второй половинкой появилась симпатия, отодвиньте разум на задний план и прислушайтесь к сердцу. А чтобы развить эту способность, применяйте медитации на раскрытие сердечной чакры.

Рак

Несмотря на то, что вы мечтаете о размеренной и спокойной жизни в следующем году, Судьба периодически будет подкидывать вам ситуации, выталкивающие из зоны комфорта. Но это не означает, что вы не сможете насладиться тишиной и покоем. Ваше желание обустроиться и обзавестись семьей сбудется, но только благодаря тем неожиданным и приятным событиям, которые вас уже ожидают за углом. Не переживайте, если что-то пойдет не так, как вы задумали. Наслаждайтесь каждым моментом и верьте в лучшее, тогда именно так и будет.

Лев

Под влиянием Красного Петуха на протяжении всего периода вы будете находиться в центре внимания. Это позволит вам наладить нужные связи и получить желаемое. Однако будьте внимательны и обращайте внимание на тех, кто не скупится на лесть. Такие люди могут значительно подпортить вашу репутацию, поэтому следует держаться от них подальше. Все изменения будут плавными и предсказуемыми. Так что загадывайте желания, ставьте масштабные цели и действуйте.

Дева

Этот год внесет в размеренную жизнь свои коррективы. Не удивляйтесь, если обычный поход в магазин превратиться в судьбоносную встречу с вашей второй половинкой. Если вы будете злиться и переживать из-за того, что ваши планы постоянно нарушаются, то ничего хорошего из этого не выйдет. Просто расслабьтесь и получайте удовольствие от подарков, которые преподнесут вам Звезды. А чтобы быстрее сориентироваться в ситуации, применяйте законы Вселенной, которые сделают вашу жизнь проще и понятнее.

Весы

У представителей данного Знака Зодиака значительные перемены ожидаются в личной жизни. Ваша открытость и умение радоваться всему прекрасному привлекут интересных людей, из которых вы и выберете свою вторую половинку. Тем же, у кого уже есть семья, позитивное настроение поможет укрепить отношения и обновить чувства. Но такое поведение может помешать работе, поэтому вам будет довольно сложно продвигаться вверх по карьерной лестнице и достигать поставленных целей.

Скорпион

Год Петуха приготовил для вас много возможностей для карьерного роста и увеличения своих доходов. Работа будет проходить в привычном для вас режиме и там, где коллеги будут разводить руками, вы придете на помощь и легко разрешите все сложности. А вот доверие к близким людям будет довольно часто испытываться на прочность. Поэтому следует быть особенно внимательным и не рассказывать о самом сокровенном, поскольку только близкий человек может использовать ваши слабые места против вас.

Стрелец

У вас в 2017 году могут неожиданно открыться таланты, о которых вы даже не подозревали. Именно они помогут достигнуть новых высот и воплотить все мечты в реальность. Если же вы переживаете, что не сможете вовремя распознать ваши скрытые способности, то это легко исправить с помощью простых методов. Любые перемены несут в себе эксперименты и интересный опыт, не ограничивайте себя привычными вещами. Пробуйте что-то новое, и у вас все получится.

Козерог

В предстоящий период у вас может возникнуть ситуация, которая буквально перевернет вашу жизнь с ног на голову. А виной всему станут ваши чувства, которые выйдут из под контроля. Чтобы не наломать дров, тщательно выбирайте знакомых, и прежде чем что-то предпринять, хорошенько подумайте о возможных последствиях. Поддавшись внезапному эмоциональному порыву, вы можете поставить свою карьеру под удар. Чтобы держать себя в руках и не подвергаться резким перепадам настроения, обратитесь к аудиомедитации, которая восстановит ваш внутренний баланс.

Водолей

В новом году Судьба предоставит много возможностей для исполнения самых заветных желаний, причем вам не нужно будет прикладывать к этому особых усилий. Однако под лежачий камень вода не течет. Ваша задача — вовремя увидеть свой шанс и воспользоваться им. Также помните об установленных правилах, поскольку в стремлении к целям у вас появится огромное желание переступить грань дозволенного. Но этого можно избежать, достаточно верить в собственные силы и доверять Вселенной.

Рыбы

Как бы вы ни пытались детально распланировать будущий год, Судьба непременно внесет свои коррективы. Но не стоит огорчаться. Используйте любой поворот событий в свою пользу и тогда увидите, что Вселенная дает вам больше, чем вы запланировали. Радуйтесь любым переменам и наслаждайтесь каждой минутой жизни. Это сделает ее еще более насыщенной и счастливой.