Когда вы со второй половинкой одного Знака Зодиака

Отношения с партнером одного с вами знака зодиака могут быть достаточно нелегкими, так как зодиакальный собрат будет отражать как ваши лучшие, так и худшие черты. Давайте посмотрим, как это срабатывает у каждого знака.

1. Овен

Это будет жесткая парочка. Вы оба горячи и вспыльчивы; оба гнете свою линию и склонны обвинять друг друга, когда дела идут неважно. С другой стороны, вы обоюдно подпитываете свои страстные натуры и умеете отлично веселиться вдвоем. Ваши отношения – это постоянная борьба, а то и самые настоящие битвы титанов.

2. Телец

Тельцы чудовищно упрямы и отличаются негибким и узконаправленным мышлением. Если вы движетесь по одной трассе, это здорово. Если нет, то вы оба должны расширять свои зоны комфорта, а это сложная задача для любого из вас. Вы оба несгибаемы в своем мнении, потому если один Телец – либерал, а второй – консерватор, быть беде. Единственное в чем вы схожи – в любви к чувственным удовольствиям.

3. Близнецы

Близнецам друг с другом никогда не скучно, и в этом союзе достаточно много непредсказуемости. Один из вас должен быть более стабильным, чтобы отношения имели будущее, поскольку этот знак склонен к непостоянству и ветрености, а также не отличается глубокими привязанностями. Тем не менее, вы умеете проговаривать все свои проблемы для их решения, плюс вы оба обожаете яркую светскую жизнь.

4. Рак

Один из лучших союзов между одинаковыми знаками. Оба Рака – люди, ориентированные на семью и уют, убежденные домоседы и интроверты. Самый большой недостаток: когда вы научитесь терпеть мрачные настроения и капризы своего партнера (и не принимать их лично!), между вами может исчезнуть сексуальная искра.

5. Лев

Союз живой, веселый и недолговечный. Вам обоим нужно много любви и комплиментов, и, как правило, Львы весьма страдают, недополучая их. А еще оба они хотят быть единственным центром внимания. Львиные отношения очень страстные, что хорошо для жизни сексуальной, но в быту будьте осторожны в словах и действиях, так как именно они могут все разрушить. Ключевое условие в отношениях – это взаимное уважение.

6. Дева

Если вы оба служите одним высшим целям, то это союз, заключенный на небесах. Только не пытайтесь улучшить своего партнера, анализировать или критиковать его поведение – это моментально убивает всяческую страсть. Лучше сажайте вместе деревья или займитесь йогой, чтобы выявлять друг в друге только самое лучшее.

7. Весы

Это может быть прекрасный союз, так как вы оба настроены на то, чтобы осчастливить своего партнера и всегда ратуете за баланс и справедливость. Опасность, однако, заключается в том, что вы будете оставаться слишком поверхностными, то есть внешне проецировать любовь и приязнь, а внутри таить обиды. Раскачивайте периодически лодку, чтобы вдвоем заниматься восстановлением равновесия.

8. Скорпион

Страсть, опасность, интрига – это и есть скорпионья пара! Возможно даже слишком много страсти и интриги. Доверие является ключевым компонентом, который этот союз цементирует. Если один или оба партнера склонны к ревности и подозрительности, то отношения превратятся в самый настоящий ад. Делитесь своими чувствами и эмоциями, чтобы не «складировать» обиды, пока они не достигнут критической массы.

9. Стрелец

Самая развеселая парочка, помешанная на активности! Оба Стрельца будут устраивать гонки на мотоциклах или кататься на каяках, чтобы не дать себе заскучать. Принципиальность и убежденность обоих могут привести к ожесточенным дискуссиям, но в их случае именно в спорах и будет рождаться истина. Проблема у Стрельцов возникнет тогда, когда один из них захочет обязательств, а второй предпочтет оставаться вольным как ветер. Связывают их в основном только высокие духовные цели и общие мечты.

10. Козерог

Романтических отношений у вас не получится, так как вы оба самые трезвые из всех самых трезвых реалистов. Тем не менее, ваш практичный характер позволяет вам без иллюзий дать оценку своему партнеру. В этих отношениях вы можете быть самими собой. Только не позволяйте своим амбициям, снобизму или стремлениям к статусности возобладать над вашими положительными человеческими качествами.

11. Водолей

Водолеи очень открыты и могут быть терпимыми к выходкам своего партнера. И поэтому оба партнера-Водолея – это скорее лучшие друзья, нежели любовники. Эмоциональная сфера – не их сильная сторона, а проявление нежных чувств для Водолея равносильно выходу из зоны комфорта. Они всегда настолько отстранены друг от друга, что истинная страсть между ними вряд ли возможна.

12. Рыбы

Вы оба редкостные мечтатели – и это работает как на вас, так и против вас. Две Рыбы могут бесконечно плавать в своих фантазиях, никогда не выныривая наружу в суровую реальность. Рыбы склонны носить розовые очки, и это означает, что вы полностью доверяете партнеру и всегда его оправдываете, даже если он того не заслуживает. Ваша слабая сторона – совместный бюджет и неумение управлять финансами.