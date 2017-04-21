Когда вы разрешаете себе то, что заслуживаете, вы притягиваете то, что вам действительно нужно

Иногда мы забываем о том, что мы являемся самыми важными людьми в нашей жизни. Умение сказать нет, когда что-то вам не нравится еще не делает вас эгоистом. Вы должны начать ценить себя!

Бывает, что мы не придаем особого значения такой важной вещи, как самооценка. Уверены, что вы точно знаете, что нужно вашей семье и близким. Вы чутко реагируете на потребности вашего партнера, ваших родителей и детей каждый день, потому что любите их и заботитесь о них.

Теперь подумайте, вы также беспокоитесь каждый день о том, что нужно именно вам? Иногда это сложно. На самом деле, многие люди склонны думать примерно так: «если другим хорошо, то и я в порядке».

Совершенно очевидно, что дарить счастье другим, а также заботиться об их безопасности и всех их потребностях, имеет первостепенное значение. Тем не менее, мы никогда не должны забывать, что мы также заслуживаем того, чтобы позволять себе некоторые вещи, заботиться о себе, прислушиваться к своим потребностям…

Наслаждение нашей личностью, нашим пространством и временем, результатом чего является чувство собственного достоинства и высокая самооценка, все это имеет первостепенное значение, и сегодня мы приглашаем вас задуматься об этом вместе с нами.

Мои потребности, твои потребности

В одной из наших статей, мы писали о «синдроме Венди«. В популярной психологии термин «Венди» применяют к любому человеку, который характеризуется следующими особенностями поведения:

Готов услужить другим в любое время дня и ночи, отдавая приоритет своему партнеру или семье, а не самому себе.

Забота, удовлетворение всех потребностей других, делает счастливым человека с «синдромом Венди». С одной стороны, это устраивает остальных, и, в то же время, это его основной способ показать свою любовь.

Рано или поздно наступает момент, когда такой человек осознает, что он щедро предлагает всего себя, не получая ничего взамен. Самооценка таких людей очень хрупкая и, вместе с тем, они боятся быть покинутыми и перестать быть «полезными» для других.

Вполне возможно, что в вашем случае вы еще не достигли этих крайностей. Тем не менее, очень часто мы можем чувствовать себя в нашей повседневной жизни следующим образом:

У вас ощущение того, что вы «в ловушке«. У вас есть работа, но, в то же время, вы еще выполняете кучу обязанностей дома, занимаясь детьми, и, возможно, даже родителями или другими пожилыми родственниками.

Каждый день от вас ожидают одного и того же: что вы будете одинаково усердно выполнять свои задачи и что ваше физическое и эмоциональное состояние никогда не изменятся. Вы та женщина, которая всегда находится на службе у других, делая это с любовью и полной открытостью.

Другие же, кажется, не понимают, что у вас совершенно нет «времени для себя«. Они абсолютно уверены, что вы счастливы, выполняя каждую задачу, обделяя себя свободным временем, чтобы помочь всем, кто просит вас об этом.

Когда наступает ночь вы сожалеете, что не нашли ни минутки для себя, и вы закрываете глаза от усталости, думая, что на следующий день вас снова ждут те же обязанности.

Если вы придерживаетесь этого типа поведения в течение долгого времени, вы рискуете впасть в состояние тревоги. Ваш разум может и планирует на каждый день все эти задачи, но ваше тело может не успевать с ними справляться.

Нервозность, усталость, и уровень кортизола в крови начинают сказываться на вашем физическом здоровье. А что касается вашего эмоционального равновесия, вы рано или поздно поймете, что построили своего рода тюрьму, из которой вы не знаете, как выйти.

Предлагаем вам попробовать следующие стратегии поведения.

Теперь вы главный герой!

«Когда вы разрешаете себе то, что заслуживаете, вы притягиваете то, что вам действительно нужно». Подумайте над этой фразой и примените ее к своей жизни. Сейчас мы расскажем вам, как именно это сделать.

Позволить себе то, что вы заслуживаете, это не значит быть эгоистом

Многие придерживаются ошибочного представления о том, что иметь высокую самооценку, значит быть эгоистом и думать лишь только о себе. Нет ничего более далекого от реальности.

Первое, что вы должны понять, это то, что все мы заслуживаем того, чтобы быть счастливыми. Если в вашей жизни преобладают стресс и тревога, из-за того, что вы всегда в первую очередь заботитесь о других, и лишь потом о себе, то, в конце концов, вы заболеете.

Что даст вам это беззаветное служение близким? Ничего. Так что поймите, что позволить себе то, что вы заслуживаете, подразумевает некий комплекс действий:

В течение дня вы должны посвятить, по крайней мере, два часа только себе. Потратьте их на то, что делает вас счастливыми, что позволяет отвлечься и способствует вашему личностному росту.

Научитесь говорить нет. И делая так, говоря вслух ваше мнение и заявляя о ваших потребностях, вы не становитесь эгоистом. Вы реалист. Если вы не хотите делать то, что попросила ваша сестра или друг, просто скажите об этом прямо. Если вы не хотите делать то, о чем вас просит ваш партнера, скажите ему об этом. Искренность поможет вам сбросить лишний груз ответственности.

Наслаждаться тем, что вы действительно заслужили, и быть свободной

В тот момент, когда вы начнете наслаждаться тем, что позволили себе, вещи вокруг вас начнут меняться. Почему? Потому что вы узнаете лучше себя, потому что вы будете ценить себя, ваша самооценка будет расти, и вы поймете, чего вы стоите. Это то, чего вы заслуживаете.

Если другие не понимают, чего вы стоите, покажите им это. Вы не только в состоянии заботиться о них, служить им и любить их. Вы также можете любить себя и заботиться о своем собственном личностном росте.

Начните прямо с сегодняшнего дня ценить себя немного больше. Ищите ваше пространство для релаксации, занимайтесь своими хобби, обогащайте свои социальные отношения и всегда помните о том, что вы играете важную роль в истории вашей жизни. Теперь вы главный герой!

Источник — transurfing-real.ru