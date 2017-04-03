Когда мне плохо на душе, я всегда делаю этот китайский приемчик. Работает 100%!

Техника эмоциональной свободы (ТЭС), которую часто называют тэппингом (простукиванием), представляет собой универсальный инструмент, который помогает достичь потрясающих результатов в борьбе с физическими и эмоциональными проблемами.

В основе ТЭС лежит предположение о том, что на пути к улучшению любой сферы жизни необходимо решить личные эмоциональные проблемы. Даже физические недуги — хроническая боль или диагностированные заболевания — могут быть вызваны эмоциональным напряжением, которое препятствует процессу естественного исцеления человеческого тела.

В каких случаях применяется техника эмоциональной свободы?

Во многих случаях технику эмоциональной свободы применяют напрямую для облегчения физических симптомов, не сосредоточивая внимание на эмоциональных составляющих проблемы. Однако наиболее мощного эффекта и длительных результатов можно достичь именно путём устранения проблем эмоционального характера.