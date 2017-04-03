Когда мне плохо на душе, я всегда делаю этот китайский приемчик. Работает 100%!

Техника эмоциональной свободы (ТЭС), которую часто называют тэппингом (простукиванием), представляет собой универсальный инструмент, который помогает достичь потрясающих результатов в борьбе с физическими и эмоциональными проблемами.
В основе ТЭС лежит предположение о том, что на пути к улучшению любой сферы жизни необходимо решить личные эмоциональные проблемы. Даже физические недуги — хроническая боль или диагностированные заболевания — могут быть вызваны эмоциональным напряжением, которое препятствует процессу естественного исцеления человеческого тела.
В каких случаях применяется техника эмоциональной свободы?
Во многих случаях технику эмоциональной свободы применяют напрямую для облегчения физических симптомов, не сосредоточивая внимание на эмоциональных составляющих проблемы. Однако наиболее мощного эффекта и длительных результатов можно достичь именно путём устранения проблем эмоционального характера.
Суть ТЭС заключается в том, что чем больше неразрешённых эмоциональных проблем вам удастся устранить, тем более эмоционально свободными вы будете в жизни. Для этого необходимо освоить процедуру достижения личного умиротворения.
Что такое техника эмоциональной свободы?
Технике эмоциональной свободы довольно просто обучиться. Она даст возможность:
- избавиться от негативных эмоций;
- подавить тягу к пище;
- ослабить боль или полностью избавиться от неё;
- достичь поставленных целей.
Техника эмоциональной свободы — это форма психологической акупрессуры, в основе которой лежат те же энергетические меридианы, используемые в традиционной акупунктуре для лечения физических и эмоциональных недугов на протяжении более 5000 лет.
Однако ТЭС не включает в себя иглоукалывание. Вместо этого достаточно простукивать определённые точки кончиками пальцев для «подведения» энергии к конкретным меридианам. Во время простукивания (тэппинга) необходимо думать о конкретной проблеме (психологической травме, зависимости, боли) и произносить позитивные аффирмации.
Такая комбинация простукивания энергетических меридианов и повторения позитивных аффирмаций направлена на устранение «коротких замыканий» (эмоциональных блокад) биоэнергетической системы организма.
В результате вы сможете восстановить баланс тела и разума, который необходим для оптимального здоровья и излечения от физических болезней.
Практическое руководство по технике эмоциональной свободы.
Недавние исследования показывают, что ТЭС существенно повышает позитивные эмоции, такие как надежда и удовольствие, и понижает негативные, включая тревожность.
ТЭС особенно хорошо снимает стресс и тревожность, потому что воздействует на миндалины и гиппокамп — это части мозга, которые помогают вам определять степень опасности того или иного явления.
Многие настроенческие и поведенческие расстройства можно безопасно и эффективно лечить с помощью ТЭС. Вы можете научить своё тело расслабляться и более спокойно реагировать на неизбежные стрессоры повседневной жизни.
Шаг 1: Подготовка.
Первый этап называется «Подготовка». Он помогает сфокусировать энергию тела на самоисцелении.
Не волнуйтесь, это не займёт много времени.
Просто 2–3 минуты трите точку на груди, именуемую «больным местом». Это лимфатическая точка, расположенная по обеим сторонам груди примерно на 10 см ниже плеч. Возможно, вы не сразу обнаружите эту точку, но вы сразу почувствуете, когда найдёте её.
Потирая больное место, повторяйте следующую аффирмацию:
«Несмотря на ________________, я люблю и полностью принимаю себя».
(Вместо пробела вставьте проблему, с которой хотите справиться.)
Впрочем, вы можете формулировать аффирмации самостоятельно, придерживаясь основного принципа: необходимо осознать свою проблему и принять себя, несмотря на её существование.
Ведь техника эмоциональной свободы подразумевает обращение к проблеме и устранение негативных мыслей, которые мешают вашему разуму и телу функционировать в нормальном режиме.
Шаг 2: Простукивание.
Важно простукивать правильную зону, не концентрируясь на конкретной точке: положительного эффекта можно добиться путём воздействия на общую зону простукивания.
Простукивание осуществляется кончиками пальцев. Существует ряд акупунктурных меридианов на кончиках пальцев, которые задействуются во время тэппинга вместе с меридианами, которые вы простукиваете на теле.
Постукивайте с умеренной силой так, чтобы у вас не возникало болевых ощущений во время процедуры.
Вот список точек. Их следует простукивать поочерёдно, то есть двигаясь от бровей вниз. Со временем вы их запомните:
- Бровь. Чуть выше носа в начале брови.
- Край глаза. На кости возле края глаза.
- Под глазом. На 2,5 см ниже зрачка.
- Под носом. Между носом и верхней губой.
- Подо ртом. Под нижней губой и над подбородком.
- Ключица. На стыке ключицы и ребра. Вот как её найти: нащупайте впадину в основании шеи (на горле, где мужчина завязывает галстук), далее перейдите на 2,5 см вниз и на 2,5 см в сторону.
- Под рукой. Примерно на 10 см ниже подмышки.
- Под соском. Примерно на 3 см ниже соска.
- Пальцы. На кончике каждого пальца, где кожа соприкасается с ногтем.
- Ребро ладони. На мясистой внешней стороне ладони между запястьем и мизинцем.
При каждых 7–9 постукиваниях произносите фразу-напоминание. Это сокращённая версия вышеописанной аффирмации. Просто называйте проблему, с которой хотите справиться, без страха и сомнений.
Помните, что несмотря на проблему, вы любите и принимаете себя.
Результат.
Завершив постукивание, сделайте глубокий вдох и сосредоточьтесь на своих чувствах. Проникнитесь своими ощущениями. Вы должны найти в себе лёгкое чувство облегчения, сфокусироваться на нём и помочь ему разрастись.
Для наилучшего результата, возможно, придётся ещё раз повторить процедуру тэппинга, а затем снова прислушаться к себе.
Обычно это упражнение помогает обрести мгновенное чувство облегчения, пусть даже и ненадолго. При регулярных занятиях ТЭС вы научитесь снимать стресс надолго.
Это действительно работает. Попробуйте и убедитесь!
Источник: http://lifter.com.ua/