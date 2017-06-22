Китайцы обнаружили на горе Арарат Ноев ковчег

Западные журналисты рассказали об очередной потенциальной сенсации. Популярный британский таблоид «Express» опубликовал информацию о том, что якобы найден, наконец, Ноев ковчег – легендарное судно, на котором библейский патриарх Ной спас от Всемирного потопа собственную семью и по паре особей каждого биологического вида. Останки ковчега, как сообщается, обнаружили китайские кинодокументалисты из Гонконга (источник esoreiter.ru).

Несмотря на то что эта новость прогремела на весь мир только сейчас, удивительная находка, оказывается, была сделана еще 8 лет назад. Тогда режиссер Юнг Уинг-Чунг отправился вместе со своей командой исследователей на гору Арарат (Турция), где, согласно преданиям, остановился Ной. Там китайцы и наткнулись на остов древнего судна. «Я на 99,9 процента убежден, что это именно тот корабль, который построил Ной», – рассказывает Уинг-Чунг.

Поразительная находка китайцев

Путь до реликвии киношникам указали курды, которым было известно о фантастическом плавсредстве Ноя многие столетия. Китайцев провели по секретным тропам на склоне Арарата в октябре 2009 года. Останки ковчега находились на высоте более четырех километров. Ман-фай Юэнь, участвовавший в экспедиции, сообщает: «Нас привели к обледеневшей деревянной платформе, на краях которой были обширные фрагменты стен. Это было похоже на остатки громадного деревянного ящика. Мы побывали внутри, там оказалось несколько отсеков, разгороженных деревянными балками. Судя по всему, здесь и размещались животные».