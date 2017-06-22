Китайцы обнаружили на горе Арарат Ноев ковчег

Западные журналисты рассказали об очередной потенциальной сенсации. Популярный британский таблоид «Express» опубликовал информацию о том, что якобы найден, наконец, Ноев ковчег – легендарное судно, на котором библейский патриарх Ной спас от Всемирного потопа собственную семью и по паре особей каждого биологического вида. Останки ковчега, как сообщается, обнаружили китайские кинодокументалисты из Гонконга (источник esoreiter.ru).
Несмотря на то что эта новость прогремела на весь мир только сейчас, удивительная находка, оказывается, была сделана еще 8 лет назад. Тогда режиссер Юнг Уинг-Чунг отправился вместе со своей командой исследователей на гору Арарат (Турция), где, согласно преданиям, остановился Ной. Там китайцы и наткнулись на остов древнего судна. «Я на 99,9 процента убежден, что это именно тот корабль, который построил Ной», – рассказывает Уинг-Чунг.
Поразительная находка китайцев
Путь до реликвии киношникам указали курды, которым было известно о фантастическом плавсредстве Ноя многие столетия. Китайцев провели по секретным тропам на склоне Арарата в октябре 2009 года. Останки ковчега находились на высоте более четырех километров. Ман-фай Юэнь, участвовавший в экспедиции, сообщает: «Нас привели к обледеневшей деревянной платформе, на краях которой были обширные фрагменты стен. Это было похоже на остатки громадного деревянного ящика. Мы побывали внутри, там оказалось несколько отсеков, разгороженных деревянными балками. Судя по всему, здесь и размещались животные».
Специалисты отломили от балок несколько кусочков древесины. Радиоуглеродный анализ впоследствии показал, что возраст дерева составляет свыше 4800 лет. В Библии как раз говорится, что ковчег был выполнен из кипариса или кедра, а такая хвоя может при определенных условиях храниться, не разлагаясь, хоть целую вечность. Кинодокументалисты также сделали множество фотографий внутри полуразрушенного судна. На полках внутри сохранилось что-то похожее на сено, служившее, вероятно, кормом для травоядных животных. Также был найден загадочный деревянный сундук, который китайцы так и не решились открыть, побоявшись отломать его крышку.
Ноев ковчег находили на Арарате и раньше
Примечательно, что власти Турции, где располагается наивысший вулканический массив Армянского нагорья, не отрицают, что обломки Ноева ковчега действительно находятся на Арарате. Тем не менее, официально реликвии отводят другое место, где наблюдается загадочный окаменевший остов, периодически появляющийся из-под снегов. При этом никакие экспедиции не допускаются туда.
Речь идет о так называемой Араратской аномалии – таинственном объекте, появляющемся на снимках заснеженных склонов вершины Арарата. Многие ученые и христиане считают, что именно это – обломки библейского судна. Гонконцы же сделали свою находку примерно в 18 километрах от данного места.
Турецкое правительство закрыло склон горы с предполагаемыми останками Ноева ковчега в 1974 году. Впрочем, с 1800 года множество энтузиастов успело обследовать Арарат и многие из них оставили свои впечатления о своих путешествиях сюда в мемуарах и книгах. Так, армянин Георгий Хагопьян рассказывал, что в 1905 году, когда ему было всего 8 лет, он пошел на гору вместе со своим дедом и побывал внутри корабля. Корпус судна был огромным и твердым, как камень. Хагопьян также увидел на верхней палубе ковчега надстройку с бесчисленными окнами.
В 1939 году американский журнал «New Eden» опубликовал интервью с бывшим пилотом царской армии Владимиром Росковицким. Лейтенант утверждал, что наткнулся в 1916 году на остов ковчега во время одного из разведывательных полетов над Араратом. Летчик сразу доложил об этом Николаю II. Царь снарядил экспедицию из полутораста человек, и за пару недель они достигли ковчега. Корабль, по их словам, походил на колоссальную баржу и одновременно на товарный вагон. Внутри оказалось огромное множество больших и малых помещений. К несчастью, отчеты и снимки из этой экспедиции были уничтожены во время революции 1917 года.
А в июле 1955 года исследователь и промышленник Фернанд Наварра из Франции обнаружил неподалеку от Араратской аномалии метровый кусок искусно обработанной древесины, имевший феноменально высокую прочность…
Ноев ковчег продолжают хранить неразгаданные тайны, и главная из них – насколько христианская легенда о всемирном потопе и реальная история тех далеких лет соответствуют друг другу…