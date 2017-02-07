Кажется, человечество одержало свою первую большую победу над раком

Рак — заболевание, которое каждый раз обманывает защитные системы человеческого организма и поражает в самый неожиданный момент. Универсального способа победить этот страшный недуг раз и навсегда ученые пока не нашли, но усердно работают над этим. Особенно многообещающими выглядят новейшие исследования в области генной инженерии, которые уже спасли жизнь двум пациентам.

В январе 2017 года группа европейских ученых в журнале «Наука трансляционной медицины» (Science Translational Medicine) опубликовала статью о методе лечения рака с помощью генетически модифицированных белых кровяных клеток.

Ученые предлагают брать иммунные клетки человека, модифицировать их и помещать в организм пациента, чтобы они «атаковали» раковые клетки. Уже известны два случая, когда метод оказался успешным.

Первой, на ком был опробован этот метод, стала маленькая Лейла Ричардс (Leyla Richards) из Великобритании. В 3 месяца у девочки был диагностирован острый лимфобластный лейкоз — заболевание, при котором незрелые лимфоидные клетки выбрасываются в кровь, в результате чего она постепенно перестает выполнять свои функции в организме. Шансов выжить у Лейлы практически не было, так как традиционные методы лечения, такие как химиотерапия и пересадка костного мозга, не дали результатов.

С согласия родителей девочки специалисты больницы на Грейт-Ормонд-стрит (Great Ormond Street Hospital) в Лондоне решили применить экспериментальный метод, который до этого был опробован только на мышах.

«Мы хотели во что бы то ни стало спасти нашу дочь, поэтому попросили врачей пойти на любые шаги», — призналась мама Лейлы.

Риск оказался оправданным: через месяц после начала лечения с помощью модифицированных клеток у Лейлы началась ремиссия, которая на данный момент длится уже полтора года.

Второй пациенткой, которую лечили с помощью методов генной инженерии, стала еще одна маленькая девочка с острым лимфобластным лейкозом. Как и в случае с Лейлой Ричардс, ее организм не отреагировал на традиционные способы лечения. Благодаря новейшей разработке ученых болезнь удалось остановить. Ремиссия девочки длится уже год.

Стоит отметить, что сами технологии генной инженерии использовались для лечения онкозаболеваний и ранее. Однако белые кровяные клетки извлекались у самих пациентов, которые проходили курс лечения. В описанных же случаях донорами были здоровые люди: забор клеточного материала у маленьких пациентов мог повредить их и без того ослабленную болезнью иммунную систему.

По словам специалистов, тот факт, что использование генетически модифицированных клеток дало такие впечатляющие результаты, говорит о том, что могут существовать универсальные способы лечения, которые могут применяться в отношении разных пациентов — вне зависимости от их возраста и состояния иммунной системы.

Ученые подчеркивают, что требуется провести еще огромную работу, чтобы доказать эффективность технологии, однако уже сейчас испытания выглядят многообещающе.

Источник: http://worldi.ru/