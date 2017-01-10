Каждый человек выбирает себе партнёров и спутников жизни на одном из 7 уровней

Самый примитивный уровень ‒ выживание.

Кто-то, с кем мы можем поддерживать существование и безопасность семьи.

До этого уровня спускаются многие пары, утратившие любовь, страсть и интерес друг к другу, но живущие вместе ради детей.

Второй уровень – страсть.

Таким партнером может быть любой, кого мы хотим сексуально.

Третий уровень – общее.

Это не просто человек, с которым нам нравится заниматься сексом, но тот, с которым у нас есть общие интересы, ценности, либо материальная выгода.

Четвёртый уровень – чувства.

Это пары, которые создаются по зову сердца или, как говорят, по любви. Многие люди считают, что это предел отношений, однако это не так.

Пятый уровень – совместное самовыражение.

Это отношения, в которых люди не просто любят друг друга, но могут заниматься совместной деятельностью или творчеством.

Шестой – развитие.

Это выбор человека, с которым вам по пути.

У каждого из нас есть свой путь и жизненная задача. Выбор человека, решающего сходные с вами задачи, значительно облегчает освоение уроков жизни.

Седьмой – духовный.

Это союз людей близких по духу.

Таких пар – единицы.

Как говорит старая истина — нет врагов, нет друзей, есть учителя. Когда становятся открытыми все уроки отношений случившихся на нашем пути, сердце исполняется невероятной любовью и благодарностью ко всем партнерам по игре под названием Жизнь.