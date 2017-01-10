Самый примитивный уровень ‒ выживание.
Кто-то, с кем мы можем поддерживать существование и безопасность семьи.
До этого уровня спускаются многие пары, утратившие любовь, страсть и интерес друг к другу, но живущие вместе ради детей.
Второй уровень – страсть.
Таким партнером может быть любой, кого мы хотим сексуально.
Третий уровень – общее.
Это не просто человек, с которым нам нравится заниматься сексом, но тот, с которым у нас есть общие интересы, ценности, либо материальная выгода.
Четвёртый уровень – чувства.
Это пары, которые создаются по зову сердца или, как говорят, по любви. Многие люди считают, что это предел отношений, однако это не так.
Пятый уровень – совместное самовыражение.
Это отношения, в которых люди не просто любят друг друга, но могут заниматься совместной деятельностью или творчеством.
Шестой – развитие.
Это выбор человека, с которым вам по пути.
У каждого из нас есть свой путь и жизненная задача. Выбор человека, решающего сходные с вами задачи, значительно облегчает освоение уроков жизни.
Седьмой – духовный.
Это союз людей близких по духу.
Таких пар – единицы.
Как говорит старая истина — нет врагов, нет друзей, есть учителя. Когда становятся открытыми все уроки отношений случившихся на нашем пути, сердце исполняется невероятной любовью и благодарностью ко всем партнерам по игре под названием Жизнь.
One thought on “Каждый человек выбирает себе партнёров и спутников жизни на одном из 7 уровней”
6 уровень ! Попутчики, очень привлекательный )