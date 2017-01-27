Казахстанская Ванга Вера Лион видит в этом году много катастроф и катаклизмов

Казахстанская прорицательница Вера Лион в своем очередном предсказании — на предстоящий год Красного Петуха, который, кстати, начинется лишь 28 января, заметила, что, с одной стороны, это будут период масштабных катаклизмов и катастроф, которые охватят всю Землю, а с другой – наметится нормализация политической обстановки в мире, например, поизойдет сближение России и Израиля, а также смягчение экономического кризиса в целом.

США, благодаря своему новому президенту Трампу, сумеют наладить отношения как с Россией, так и с Китаем, хотя с КНР возможна небольшая стычка. А вот Евросоюз и НАТО ждут тяжелые времена, полная потеря влияния, партнеров и, в общем-то, – развал. Например, дружеские отношения между Европой и США прекратятся. Возникнет новая мировая коалиция государств, в которой Россия будет играть ведущую роль. Этот год принесет победу Сирии, «ДНР» и «ЛНР», а также произойдет сближение Южной и Северной Кореи.

Продолжится подъем мирового океана из-за таяния льдов на полюсах, что не может не повлечь за собой природные катастрофы и катаклизмы, которые будут масштабнее, чем в прошедшем 2016 году. К сожалению, вместе со льдами оттают и неведомые нам древние вирусы, которые приведут к массовым заболеваниям, от которых у людей нет вакцины и хоть какой-то защиты.

Земля в этот год накалится до предела, поэтому сильные землетрясения, активизация вулканом произойдут по всему миру. И это не только касается самых страшных супервулканов, как Йеллоустоун и Этна, но и многих других, о которых мы сегодня даже не подозреваем. Поэтому крови и смертей на Земле будет мнемало, многие города покроются пеплом, погибнут миллионы людей. И только после этого планета станет постепенно охлаждаться и успокаиваться…

Вера Лион об Украине

Тревожны предсказания Веры Лион для Украины, поскольку она видит здесь повторение Волынской резни, новые государственный переворот и разделение страны.

Лидер США Трамп разорвет всякие отношения с этой страной, и денег Украина больше не получит ниоткуда. Зато Новороссия сблизится с Российской Федерацией, то есть влияние России на этот регион Украины усилится, хотя конфликт в Донбассе в предстоящем году продолжится, хотя и пойдет на спад.

Вера Лион о России

ВВП России в год Красного Петуха значительно увеличится, пик экономического кризиса будет пройден. Влияние РФ в мире значительно возрастет, она выиграет противостояние с США и НАТО и станет ведущей сверхдержавой в мире.

В этом году Путин женится, причем это будет совсем незнакомая для россиян женщина, скорее всего, блондинка. К сожалению, Владимира Владимировича в 2017 году ожидают некоторые проблемы со здоровьем. Возможно, что в стране пройдет референдум о дальнейшем пребывании Путина главой Российского государства – на неограниченный срок.

Из более мелких событий для России Вера Лион отметила, что в этом году умрет Михаил Горбачев, а кубок ФИФА-2018 будет все-таки у России.