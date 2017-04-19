Кастанеда: маг или ученый? 15 уроков учения Карлоса Кастанеды

Учение Карлоса Кастанеды очень неоднозначно, и множество точек зрения на его труды называли их по-разному: от философии до художественной литературы. Сам же автор являлся антропологом и этнографом. Он уделял большое внимание эзотерической ориентации, являлся приверженцем мистики и сам называл свои работы не иначе как «магия». Его книги разошлись массовым тиражом по всему миру, однако до конца их суть непостижима, в этом академики единодушны. Секреты шаманского учения Кастанеда предоставил всем желающим, но суть его доступна будет лишь избранным.

Древние традиции толтеков и современных ясновидящих и колдунов имеют одну природу. Мы расскажем вам о том, какие ключевые мысли выделил Карлос Сесар Сальвадор Аранья Кастанеда в мировоззрении всех людей независимо от времени, в котором они живут.

1. Бесполезно тратить всю свою жизнь на один единственный путь, особенно, если этот путь не имеет сердца.

2. Не объясняй слишком многого. В каждом объяснении скрывается извинение. Так что, когда ты объясняешь, почему ты не можешь делать то или другое, на самом деле ты извиняешься за свои недостатки, надеясь, что слушающие тебя будут добры и простят их.

3. Чтобы извлечь из жизни максимум, человек должен уметь изменяться. К сожалению, человек изменяется с большим трудом, и изменения эти происходят очень медленно. Многие тратят на это годы. Самым трудным является по-настоящему захотеть измениться.

4. Я никогда ни на кого не сержусь. Ни один человек не может сделать ничего такого, что заслуживало бы такой моей реакции. На людей сердишься, когда чувствуешь, что их поступки важны. Ничего подобного я давно не чувствую.

5. Ты всегда должен помнить, что путь – это только путь. Если ты чувствуешь, что тебе не следовало бы идти по нему, то не должен оставаться на нем ни при каких обстоятельствах.

6. Чтобы осознать реальность, привычную для другого, вначале необходимо освободиться от собственной реальности; но человеку совсем не просто избавиться от привычной картины мира, эту привычку необходимо сломать силой.

7. Поступай так, словно это сон. Действуй смело и не ищи оправданий.

8. Главная помеха большинства людей – внутренний диалог, это ключ ко всему. Когда человек научится останавливать его, все становится возможным. Самые невероятные проекты становятся выполнимыми.

9. Люди, как правило, не отдают себе отчета в том, что в любой момент могут выбросить из своей жизни всё что угодно. В любое время. Мгновенно.

10. Единственный по-настоящему мудрый советчик, который у нас есть, — это смерть. Каждый раз, когда ты чувствуешь, как это часто с тобой бывает, что всё складывается из рук вон плохо и ты на грани полного краха, повернись налево и спроси у своей смерти, так ли это. И твоя смерть ответит, что ты ошибаешься, и что кроме её прикосновения нет ничего, что действительно имело бы значение. Твоя смерть скажет: «Но я же ещё не коснулась тебя!»

11. Каждый идет своим путем. Но все дороги всё равно идут в никуда. Значит, весь смысл в самой дороге, как по ней идти… Если идешь с удовольствием, значит, это твоя дорога. Если тебе плохо – в любой момент можешь сойти с нее, как бы далеко ни зашел. И это будет правильно.

12. Нам требуется всё наше время и вся наша энергия, чтобы победить идиотизм в себе. Это и есть то, что имеет значение. Остальное не имеет никакой важности…

13. Весь фокус в том, на что ориентироваться… Каждый из нас сам делает себя либо несчастным, либо сильным. Объём работы, необходимой и в первом, и во втором случае, — один и тот же.

14. Искусство воина состоит в сохранении равновесия между ужасом быть человеком и чудом быть человеком.

15. Чтобы стать человеком знания, нужно быть воином, а не ноющим ребенком. Бороться, не сдаваясь, не жалуясь, не отступая, бороться до тех пор, пока не увидишь. И всё это лишь для того, чтобы понять, что в мире нет ничего, что имело бы значение.

Источник: brainum.ru