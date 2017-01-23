Карта тела: Как на уровне тела поменять жизнь

Достаточно взгляда – и о человеке можно понять если не все, то очень многое. Понять, что сейчас с ним происходит. Потому что любая мысль, любая озабоченность сразу фиксируются в определенном месте тела.

Например, у человека, озабоченного какими-то проблемами, под этим грузом сгибается верх спины. Интересно, исчезнут ли проблемы, если попробовать разогнуться?

Сразу предупреждаем: интервью с Ириной Глобой не для диагностирования ближних – а для работы над собой.

Как наше тело выражает наши состояния? Почему так происходит? Какая здесь взаимосвязь?

– Тело инертно. Оно очень долго помнит и хранит все переживания человека. Часть этого – родовые программы, которые передаются от рода к роду.

Например, у всех в семье сколиоз, и если в раннем детстве программы, отвечающие за его возникновение, не меняются (родители воспитывают ребенка с теми же установками, которые получили сами от своих родителей и усилили личным опытом), то ребенок, с большой вероятностью, также будет страдать от сколиоза. Это не значит, что у него обязательно будет сколиоз, но это значит, что у него есть предрасположенность к формированию искривления позвоночника вследствие работы программ.

Есть программы быстрые – не выплеснутые эмоции, которые вас тревожат непродолжительное время. Например, пришли на работу и поссорились с начальством – быстрая программа.

Быстрые программы легко отслеживаются и, соответственно, их можно быстрее снять.

Если задача, проблема мучает вас в течение долгого времени, блок в теле может стать хроническим. Создавая фон в вашем вибрационном поле, такой блок притягивает ситуации, аналогичные той проблеме, из-за которой он возник. Подобное притягивает подобное.

Тело, свободное от хронических блоков, – прекрасный инструмент для любых практик, так как оно гораздо легче пропускает и проводит энергию, оно моложе, здоровее.

А дальше все зависит от того, как работают ваши мысли, как работают ваши чувства. Все взаимосвязано.

По телу можно понять абсолютно все о человеке. Понять, что сейчас с ним происходит. Потому что любая мысль, любая озабоченность сразу фиксируется телом в определенном месте.

Примеры? Если у человека какие-то проблемы (это знают все), у него сразу сгибается верх спины. Даже если это будет балерина, которая привыкла ходить как струна ровно, все равно микроскопическое, но будет смещение. Просто уровень смещения у проработанного тела и у непроработанного будет разный.

Каждая часть тела хранит блоки, отвечающие за различные сферы жизни и переживания. Совокупность блоков в различных частях тела и составляет общую картинку о конкретном человеке. Каждый человек и его карта тела сугубо индивидуальны и, соответственно, требуется индивидуальный подход.

– А почему озабоченность наклоняет позвоночник?

– Ну вот как груз проблем на плечи кладется. Каждая часть тела отвечает за что-то, это психосоматические принципы.

– А можете вкратце рассказать, что за что отвечает?

– Пожалуйста.

Ноги отвечают за путь вперед, но это если в общих чертах говорить, не буду детально расписывать все.

Стопа, завернутая вовнутрь, говорит о том, что человек закрывает себе дорогу, не готов использовать все возможности, которые ему предоставляет жизнь. Завернутая левая стопа перекрывает личную жизнь, правая – социальную сферу. Есть исключения, но крайне редко. Если человек сильно косолапит, то либо он чрезмерно открывается, все всем рассказывает, либо очень закрыт. Вывернутое внутрь положение стопы влияет на состояние поджатого ануса, поджаты почки, поджаты поясница, таз – невозможно ходить расслабленно.

Если при сидении пах вывернут (ноги широко расставлены) – это более открытая жизненная позиция (в основном сексуальная позиция), пах свернут – закрытая позиция. Если женщина сжимает коленки и верхнюю часть ноги (часто такое встречается), это говорит о сексуальной скованности, закрепощенности или слишком строгом воспитании.

Тазобедренный сустав связан с сексуальной сферой.

А дальше все напоминает чакры, то есть центральная чакра – социальная жизнь, страхи, обиды – это все там. Сердце – любовь к себе, любовь к миру, любовь к Богу.

Руки – в первую очередь, коммуникабельность. Кисти руки – очень и очень много значений, но по ним сразу можно просмотреть мягкость человека, жесткость человека, по определенным движениям можно определить, насколько человек жадный, насколько он щедрый.

Если сделать такое движение, словно что-то берешь впереди себя, поворачивая кисть, протягиваешь руку и отводишь назад, то по резкости этого движения, по тому, как сжимаются пальцы, как человек отводит руку (конкретно к себе, или сбрасывает на полпути, или уводит в сторону), сразу понятно, кто своего не упустит. Есть люди, которые, делая это движение, даже не зажимают пальцы: вроде берет, а вроде и не берет. А ты берешь – так берешь, если уж дают, берешь и бежишь. Даже на таких элементарных примерах можно отследить основные свойства характера.

Плечи показывают груз – именно эмоциональный груз проблем. Потому что бывает у человека очень много проблем (хотя я люблю называть их задачами, а не проблемами), но он к этому легко относится, и в таком случае с плечами у него будет все в порядке. А бывает проблема с ноготок, а человек ее до уровня слона растит – вот тогда плечи будут загружены. Это степень эмоционально загруженности от происходящего в жизни.

Шея имеет много аспектов – жизненный путь, сила и т.д. Если вкратце, то так.

– А можно через смену позиции тела, через отслеживание своих движений сменить состояние?

– Однозначно. С помощью движений можно быстро сменить настроение. Делая определенные движения, можно настроить себя на то, что тебе необходимо. Например, тебе необходимо идти на какой-то фуршет. На фуршете один будет бегать по залу, со всеми общаться, а второй – стоять в углу и ждать, что к нему подойдут. Если тебе больше свойственно стоять в углу, а нужно со всеми пообщаться, то можно с помощью физических упражнений за 15 минут вывести себя в состояние, когда ты будешь порхать по залу.

С помощью более длительных занятий можно убрать любой синдром – блок с тела снимается постепенно. Но для этого нужны намерение и действие, как всегда. Когда блок снимается, человека может даже потряхивать; он делает какое-то несложное упражнение, а у него ощущение, что он вагон разгружает. Может быть жарко, тяжело, но зато, когда блок снимается полностью, идет обратный импульс в подкорку головного мозга – и человек начинает одни и те же вещи воспринимать по-другому, меняется его отношение, а когда меняется отношение – притягиваются другие ситуации. Принцип подобного – все просто.

– Вы говорили о комплексе упражнений, которые помогут со всеми перезнакомиться. Можете привести примеры упражнений, как это делается?

– Когда человеку некомфортно общаться, он прижимает руки к туловищу, приподнимает плечи, принимает закрытые позы. Вспомните себя, когда вы попадаете в некомфортное общество, где вам неуютно. Заметьте, вы автоматически зажимаете верхнюю часть тела, прижимаете руки к туловищу. Одно из движений, направленное на высвобождение этой зоны, – элементарная мельница в расслабленном состоянии, мельница с подпрыгиванием, кружение с руками в сторону, просто прыжки на месте с подниманием рук. Нужна энергия, вложенная в движение, направленная на зоны рук и туловища.

– А самоорганизация?

– Самоорганизация сложнее, потому что нужно простроить стержень – проверять, встраивать спину, тянуться наверх (ведь мы тянемся к лучшему, высшему «Я»). И после этого добиться, чтобы при стержне была расслабленность тела. То есть самоорганизация – несколько более длительный процесс. Есть вещи, которые можно сделать быстро и без помощи профессионала. А есть вещи, которые надо простраивать с учетом индивидуальных особенностей человека, потому что самоорганизация человека, который просто расслаблен, а ему нужно собраться, – это одно, а самоорганизация человека, у которого в характере лежит воздушность и который вообще собраться по определению не может, – тут целый комплекс. Сразу дать рецепт сложно.

– Можете рассказать, как разные негативные состояния, например страхи, загруженность, усталость, неуверенность, проявляются в теле?

– Как правило, зажимается какой-то из центров.

Если это усталость, загруженность, эмоциональные проблемы – верхняя часть спины, если это сердечная проблема (такое очень часто бывает), естественно, поджимается сердечный центр.

Вы обиделись на кого-то из своей семьи – сразу там подзакрытость. Если это связано с социумом – подзакрытость будет повыше, в центре социума.

Если проблема сексуальная, то будут перекосы в работе тазобедренного сустава. Например, яркий симптом того, что человек чувствует себя беспомощным, – он будет оттопыривать попу. Причем именно человек для себя определяет, чувствовать себя в данной ситуации беспомощным или нет, хотя иногда это может быть и детской, и родовой программой.

Если очень сильные переживания, связанные с материальным, может быть травма копчика.

– Мы с вами говорили о том, что можно на уровне тела поменять состояние и поменять жизнь. Можете примеры привести?

– Есть люди, которые выгибают колени в обратную сторону. Встречали таких? У них очень много упрямства. Как только выгибаются колени, стразу таз уходит назад (нельзя на ровных коленях стоять с ровным тазом) и автоматом появляется животик (мышцы брюшного пресса постепенно расслабляются, соответственно, со временем органы выходят вперед). И зачастую, когда человек упрямый, то на уровне своего упрямства он не видит всей широты происходящего, он упрямо следует чему-то, и не всегда это для него полезно.

Иногда стоит прислушаться к совету, ведь советы дают не просто так. Можно попробовать ходить на немного согнутых ногах (профилактически) и следить, чтобы колено было свободным. Если вы стоите в такой жестокой позе, когда у вас абсолютно ровные «выломанные» колени, попробуйте резко сорваться с места и побежать. Неудобно, заваливаешься носом вперед. А теперь смягчите колени чуть-чуть, они не согнутые, а просто свободные. Двиньтесь вперед – легко? Да. Вот точно так же и в жизни. Если колени выгнуты, то попа уходит назад – нарабатывается беспомощность.

Еще есть один синдром – это выворот таза вперед. Чуть согните колени и прокрутите круг тазом (корпус при этом не работает). Есть женщины, у которых нет вывода таза вперед, они не могут прокрутить круг вперед качественно, делают сзади большой круг, а впереди его почти нет. Это говорит о том, что на подсознательном уровне они не видят себя в будущем счастливыми с мужчиной (партнером) в сексуальном плане. У многих одиноких женщин, у которых есть страх отсутствия мужа, мужчины в будущем, будет перекос. Если круг равномерный, впереди столько, сколько и сзади, это баланс.

– Вы говорили о простройке основы, которая нужна для всего. Как ее простроить, можете дать какую-то технику?

– Есть целая система упражнений, направленная на проработку микромышц. Обычно при физических нагрузках (в том числе в тренажерном зале) мы работаем сильнейшими мышцами, а нам важно укреплять мелкие мышцы, которые поддерживают позвоночник.

Одновременно требуется растяжка позвоночника, чтобы не было протрузий, потому что силу земного притяжения никто не отменял.

Допустим, у человека должны легко работать лопатки, они не должны быть «приваренными». Зачастую от гиподинамии, от количества озабоченностей лопатка теряет подвижность, а она при движениях должна работать на все 100%. Потому что плечо должно проворачиваться во всех направлениях, не вызывая никаких осложнений, а если не работает лопатка, то движения плеча уже затруднены.

Спина – это основа полноценной жизни. Она должна быть здоровая и проработанная у любого человека, методы проработки существуют разные.

Когда вам хочется спрятаться от ситуации (вы сидите на совещании, но вы к нему не подготовились, или к экзамену не подготовились), вы сразу будете поднимать плечи и втягивать шею.

– А если я хочу показать, что я вся такая боевая, готовая?

– Опустите плечи сознательно, подготовьтесь к этому растяжкой шеи. При длительном «ношении на себе» этого синдрома шея становится короче, появляется второй подбородок.

Тело – такой же пласт, как работа с головой, работа с мыслями. Люди привыкли работать с мыслями, полагая, что тело можно оставить. Но суть в том, что в теле гораздо дольше сохраняется память о том, что притягивает ненужные человеку ситуации.

Ты стараешься позитивно мыслить, рассказываешь себе, что у тебя все хорошо, а вот сидит в тебе программа «жизнь штука тяжелая, за все надо бороться» – и держит она твою спину искривленной, и ситуации проблемные сыплются и сыплются. Потому что тело фонит. И только тогда когда тело не создает этот негативный фон, а мысли и чувства формируют желаемое, вы будете притягивать хорошие ситуации в жизни.

– Что вы можете пожелать людям, которые будут читать эту статью?

– Подобное притягивается к подобному, и если человек чувствует себя богатым, а его тело не фонит «программой бедности», у него всегда будут деньги.

Отчего становится меньше денег? От страха, от неуверенности в себе.

А как избавляться от страха, от неуверенности в себе? Если мы говорим о теле – то заниматься телом. Надо априори быть счастливым и чувствовать полноту и радость жизни – и тогда будет притягиваться то, чего вам не хватает в этой картинке. Соответственно, тело должно быть свободным для восприятия всего того, что к вам идет.

Кроме того – это молодость, это красота.

Молодость – это то, как человек себя чувствует. Есть бабушки, которые в 80 лет могут сесть в любую асану, или дедушки, которые способны пробежать кросс в 90 лет, – вот это говорит о молодости. А в дряхлом теле здорового духа не бывает как минимум потому, что энергетика уже не такая сильная, намерение уже не такое сильное.

Заниматься собой, быть молодыми, здоровыми, впускать чудо в свою жизнь – и тогда все будет, включая деньги.

Есть люди, которые до конца своих дней активны, а есть люди, которые в 30 лет уже лежат на диване, смотрят телевизор и разглагольствуют о жизни. Это выбор человека.

С одной стороны, есть люди, которые постоянно напряжены все время, собраны, натянуты, как струна. Такой человек может иметь деньги и быть успешным. Он поглощен материальным, своей целью, он этого добивается, но вопрос в том, успевает ли он этим наслаждаться?

А кто-то сидит под пальмой, ничего не делая, жует банан – и тоже наслаждается жизнью. У каждого свой выбор и способ наслаждения свой. Вопрос в том, как вы хотите наслаждаться жизнью.