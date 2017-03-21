Кармический код вашей жизни и его значение

Нумерологи утверждают, что карму, а значит, и судьбу человека можно высчитать с помощью самых обычных чисел.

И это очень просто…

Сделать это очень просто — последовательно сложите все цифры своей даты рождения.

Например, если вы родились 11 декабря 1982 года, то складывать цифры вам предстоит следующим образом: 1+1+1+2+1+9+8+2=25. А вот конечную цифру приводить к простому числу не нужно. 25 – это ваше судьбоносное число, своего рода – кармический код.

Числа 10-19

Вы находитесь на первой ступени развития. Ваша задача – созерцать мир, ничего в нем не меняя. Вы должны основное внимание уделять развитию своей личности, воспитывать в себе волю, совершенствовать тело и дух.

10 — счастливый знак. Вы уверены в себе. Ваш жизненный путь светел и благоприятен, а будущее безоблачно. У вас в жизни не предвидится особых проблем. По карьерной лестнице вы будете взбираться играючи. Личная жизнь, здоровье, потомство… все будут приносить вам радость.

— У вас хорошая карма, в прошлой жизни вы были хлебопашцем и не совершали никаких преступлений.

11 — сложное число. Предупреждает о скрытой опасности, испытаниях. Вы излишне доверчивы, легко поддаетесь на уговоры. До старости будете менять партнеров в поисках идеала. Но разве можно найти то, чего не существует в природе? Несколько браков. Множество детей.

— В прошлой жизни вы были предателем или преступником.

12 — символ страдания и беспокойства. Вы легко уязвимы, наивны и беззащитны. То и дело становитесь жертвой мошенников и интриганов. Постоянно волнуетесь и переживаете, даже если повода для беспокойства нет. В любви вы вынуждены подстраиваться под партнера, угождать ему и подчиняться.

— В прошлой жизни вы были заговорщиком, террористом или революционером.

13 – символ перемен, изменения планов, переезда. Вам никогда не придется скучать. Ведь вся ваша жизнь – это постоянная смена декораций и участие в аттракционе под названием «Американские горки». Перемены будут вас преследовать постоянно. И, увы, далеко не всегда они будут положительными.

— В прошлой жизни вы были заключенным или пленником (рабом), который всю жизнь мечтал о свободе.

14 — предупреждает человека об опасности от природных катаклизмов: ветра, огня, воды и воздуха. Наряду с этим благоприятствует сделкам, бизнесу, карьерному росту. Вам всю жизнь нужно держать ушки на макушки, быть осторожным, не увлекаться экстремальными видами спорта. Будьте бдительны на воде, воздушному транспорту всегда предпочитайте железнодорожный. Не поднимайтесь высоко в горы, не отдыхайте на островах.

— В прошлой жизни вы были моряком или военным. Но были убиты или погибли в результате несчастного случая.

15 – число обаяния. Вы обладаете ярким темпераментом и природным магнетизмом, которым часто пользуетесь для достижения своих целей. Вы, несомненно, прекрасный художник, актер или музыкант, не представляющий жизни без искусства. Число 15 сулит удачу, но заставляет людей в корыстных целях прибегать к обману и предательству.

— В прошлой жизни вы продавали свое тело и талант за деньги.

16 — вестник грядущих катастроф и крушения планов. Это число предупреждает о злом роке, который постоянно витает над вами. Любые решения принимайте осторожно и обдуманно, чтобы избежать печальных последствий. Сделайте девизом своей жизни слова – «Семь раз отмерь, один – отрежь».

— В прошлой жизни вы были царствующей особой или персоной, приближенной к ней. Отличались жестким нравом, купались в роскоши, но не отличался особым умом.

17 — число, приносящее счастье в личной жизни. В отношениях с противоположным полом вам всегда будет сопутствовать удача. Совместные проекты, будь то бизнес или семья, принесут много радости и позволят с уверенностью смотреть в будущее.

— В прошлой жизни вы были мужчиной с больным сердцем. Много страдали, умерли в нищете и одиночестве.

18 — число разрушения. Люди этого числа жестоки — это семейные дебоширы и деспоты, драчуны, оппозиционеры, революционеры, считающие, что цель всегда оправдывает средства. Успешны в бизнесе, но только криминальном. В конце жизни насильственная смерть либо несчастный случай.

— В прошлой жизни вы были колдуньей.

19 – число признания и почитания. В жизни вам удастся все, что вы задумали, но свое счастье вы найдете в детях. Они будут вас боготворить и продолжать начатое вами дело. Не исключено, что именно вы станете основателем известной династии.

— В прошлой жизни вы были пастухом или путешественником. Умерли в глубокой старости в окружении многочисленных родственников.

Числа 20-29

Ваша задача — отрабатывать свою карму и не повторять ошибки прошлого в настоящем.

20 — призыв к действию, реализация грандиозных планов. Вы стратег и великий деятель, не мыслящий своего существования без какой-либо цели. Жаль только, что на вашем пути всегда возникают и будут возникать препятствия. Развивайте свое духовное начало, дарите людям добро, и преград станет меньше.

— В прошлой жизни вы были банкиром.

21 — число чести и победы. Ваша жизнь похожа на поле боя, сражения идут одно за другим, и почти всегда вы одерживаете победу. А все потому, что 21 — очень счастливое число. Оно обещает успех всем вашим начинаниям. Главное – не сидеть на месте. Ведь единственный ваш враг – это скука.

— В прошлой жизни вы были кузнецом и пользовались безграничным уважением.

22 — число мечтателя. Вы добрый, доверчивый человек с мешком ошибок за плечами. Ваше любимое занятие – мечтать, а потому вы то и дело заблуждаетесь и живете в плену иллюзий. Вы высовываете голову из панциря и включаетесь в реальную жизнь только в момент опасности.

— В прошлой жизни вы были мелким воришкой.

23 — обладает магическим воздействием. Чем бы вы в жизни ни занимались, вы будете находиться под покровительством высших сил, а потому вам всегда будет сопутствовать успех. Помощь в делах, карьере и личной жизни будет приходить незамедлительно, по первому вашему требованию.

— В прошлой жизни вы были швеей.

24 — счастливое число. Успех и поддержка во всех делах, а также удача в любви вам обеспечены. Будущее будет безоблачно, но только в том случае, если вы не станете творить зло и совершать дурных поступков, которые отягощают карму.

— В прошлой жизни вы были иконописцем.

25 – обучение. В первой половине жизни из-за своего характера вы вряд ли будете счастливы. Наделаете немало ошибок, но вовремя спохватитесь и приметесь их исправлять. После этого небеса сменят гнев на милость, и вторую половину жизни вы проживете в гармонии с собой и миром.

— В прошлой жизни вы были царственной особой, много путешествовали и жили на Востоке.

26 – предупреждение об опасности. У вас очень хорошо развита интуиция. Вы способны предчувствовать многие неприятности. И это хорошо, потому что вас буквально на каждом шагу поджидают опасности, обман и разочарования. Будьте осторожны. Доверяйте своему внутреннему голосу.

— В прошлой жизни вы были лекарем.

27 — хороший знак. Вы обязательно получите вознаграждение благодаря своей праведной жизни, трудолюбию, бескорыстию и доброму сердцу. Вторая половина жизни будет много счастливее первой.

— В прошлой жизни вы были ученым (математиком, астрологом или философом). И были невероятно счастливы в браке.

28 — знак противоречий. Вы обладаете большими способностями и талантами, но закон и мораль – не для вас. Вернее, у вас свои представления о нормах поведения и этике. Вы – бунтарь по натуре и борец с несправедливостью. Ваше будущее нельзя назвать светлым и благополучным.

— В прошлой жизни вы были самоубийцей.

29 – число обмана. Неискренность и даже предательство со стороны окружающих будут постоянно сопровождать вас. Вам то и дело придется сталкиваться с тяжелыми испытаниями и изменами. Если не найдете родственную душу, то в будущем полностью разочаруетесь в людях и станете отшельником.

— В прошлой жизни вы были богатым купцом, который ничем не гнушался ради обогащения.

Числа 30-39

Третий уровень развития — это уровень людей, способных оказывать влияние на окружающих. Если вы находитесь на третьем уровне воплощения, то ваше призвание в этой жизни — учить других мудрости и правильному отношению к жизни.

30 – число превосходства. По уму и интеллекту вы намного превосходите окружающих. Но вместо того чтобы искать гармонию и служить людям, постоянно гонитесь за славой и деньгами. Если вы немного отвлечетесь от этой гонки, то обретете истинное счастье.

— В прошлой жизни вы были поэтом или писателем.

31 – число одиночества. Вы погружены в себя, замкнуты и одиноки. Любой компании предпочитаете книгу или беседу с таким же философом, как и вы. Неустроенная личная жизнь нисколько не тяготит вас, как, впрочем, и отсутствие денег, и бытовая неустроенность. Ведь вы лучше других знаете, что все это – не главное.

— В прошлой жизни вы были неплохим актером, комедиантом. Меняли женщин, как перчатки. Имели множество внебрачных детей.

32 – число гармонии. Вы целеустремленны, активны и оптимистичны. Находитесь в добрых, приятельских отношениях с огромным количеством людей. Но все же меньше болтайте и научитесь скрывать от окружающих свои наполеоновские планы. Иначе они не сбудутся.

— В прошлой жизни вы были путешественником, не имевшим ни жены, ни детей.

33 — счастливое число, гарантирующее успех и поддержку во всех начинаниях, удачу в любви. Ваше будущее будет светлым и безоблачным, особенно если вы станете развивать дар учителя, воспитателя, наставника, заложенный в вас природой.

— В прошлой жизни вы были придворным магом и оказывали влияние на судьбы величайших правителей мира.

34 – награда. Ваш жизненный путь начался с трудностей, но во второй половине будет ждать удача. После тридцати пяти вам гарантирована счастливая личная жизнь, хорошее финансовое положение, любовь со стороны детей. До тридцати пяти очень много сложностей и невзгод.

— В прошлой жизни вы были рыцарем, погибшим в расцвете сил.

35 — смертельная опасность в будущем. Увы, в вашей жизни будет немало обмана и разочарований: предательство со стороны любимого человека, сложности с детьми из-за их пристрастия к наркотикам или алкоголю, финансовые проблемы…

— В прошлой жизни вы были певицей с тяжелой судьбой и неудавшейся личной жизнью.

36 – каторжный труд. Это число – знак того, что всего в своей жизни вы будете добиваться собственным трудом. Помощи ни от кого не будет. Личная жизнь вряд ли сложится удачно. Те, кто вам нравится, будут вас отвергать. Супруг (-а) будет жить с вами ради денег или положения.

— В прошлой жизни вы были преступником, сосланным за тяжкие грехи на каторгу.

37 — знак добра, счастливой любви и дружбы. Сулит удачу в любых начинаниях и обещает счастье в семейной жизни.

— В прошлой жизни вы были религиозным деятелем или отшельником.

38 – число обмана. Увы, неискренность, обман и предательство со стороны окружающих будут буквально преследовать вас. Не доверяйте никому, особенно партнерам по бизнесу.

— В прошлой жизни вы были женщиной легкого поведения.

39 – знак ума. Вы умный человек и большой интеллектуал, но у вас есть существенный недостаток – вы всегда и всем завидуете. Это подтачивает вашу карму, вызывает болезни и формирует склонность к употреблению наркотиков и алкоголя.

— В прошлой жизни вы были игроком и прожигателем жизни.

Числа 40-48

Высший уровень сознания, выдающий интеллектуала, философа, учителя. Ваша задача — познать высший смысл бытия и основы мироздания.

40 – число отшельника. По жизни вы одиночка. Вечно погружены в себя и абсолютно непонятны для окружающих. В деньгах неудачливы, в семейной жизни эгоистичны. Впрочем, ни то, ни другое вас не беспокоит. Ведь у вас совсем другое предназначение.

— В прошлой жизни вы были писателем.

41 – знак магнита. Вы невероятно эмоциональны и привлекательны, хотя, возможно, особой красотой не обладаете. Вокруг вас всегда много поклонников, друзей и просто приятелей. Без свиты вы не представляете своей жизни… Если же посмотреть повнимательнее, окажется, что вы скрытны, эгоистичны и ради выгоды способны на обман.

— В прошлой жизни вы были красавицей поэтессой и вскружили голову не одному мужчине.

42 — счастливое число. У вас трезвый ум и практичный подход к жизни. А потому вам гарантирован успех в любых делах, и за свое будущее вы можете не опасаться.

— В прошлой жизни вы были пивоваром и жили в Германии.

43 – знак испытаний. Удары судьбы то и дело станут сыпаться на вас. Конфликты будут возникать как на работе, так и в семейной жизни.

— В прошлой жизни вы были царственной особой. За измену мужу вас казнили.

44 – предупреждение об опасности. Всю жизнь вы будете ходить, словно по лезвию бритвы. Опасности и катастрофы подстерегают вас буквально повсюду. Будьте осторожны и осмотрительны.

— В прошлой жизни вы были тираном, погубившим не одну жизнь.

45 – число награды. Благодаря своему продуктивному мышлению, созидательному труду и высоким интеллектуальным способностям вы обязательно получите вознаграждение. И после сорока лет ни в чем не будете нуждаться. В начале жизни много разочарований и потерь.

— В прошлой жизни вы были лекарем, спасшим не одну жизнь.

46 — знак счастливой любви и дружбы. Гармония в отношениях с противоположным полом и удача в совместных проектах вам гарантированы. Все у вас в жизни будет хорошо, если выйдете замуж (женитесь) по любви и взаимному уважению. Брак по принуждению или по расчету счастья не принесет.

— В прошлой жизни были военачальником, полководцем и погибли на поле брани.

47 – число неискренности. Вы обожаете тусовки и дружеские посиделки. Но не все ваши друзья искренни и откровенны с вами. А потому вам то и дело придется сталкиваться с обманом и даже предательством со стороны окружающих.

— В прошлой жизни вы были алхимиком или сектантом, ведущим крайне уединенный образ жизни.

48 — знак воина. Говорит о том, что в вас скрыт огромный потенциал лидера. Предполагает неожиданную карьеру. Благоприятен для военных, спортсменов и политических лидеров.

– В прошлой жизни вы были оружейником, фанатично преданным своему делу.

Источник – uduba.com