Кармическая связь твоего имени с одной из девяти планет

Имя — это ключ души и судьбы, оно является подлинным, неизменным отражением нашего «Я». Нередко нас называют в различных ситуациях по-разному (дома, на работе, друзья, любимые и пр.), и оказывается, что в таких случаях у вас будет покровительницей другая планета, но все-таки самое главное имя — это то, с которым вы себя отождествляете.

Вычислительные знаки и небесные тела прочно взаимосвязаны между собой. Нельзя рассчитывать числовой код, не принимая во внимание планету, которая так или иначе влияет как на жизнь, так и на связанное с ним число.

Каждая цифра от единицы до девятки соответствует планете. Этот расчет дает нам возможность познать себя и окружающих. Рассчитав личный код, можно определить планету, влияющую на конкретную жизнь. Для этого сложите все числа своих имени и фамилии. Соответствующее значение букв вы найдёте ниже:

1 — А, И, С, Ъ

2 — Б, Й, Т, Ы

3 — В, К, У, Ь

4 — Г, Л, Ф, Э

5 — Д, М, Х, Ю

6 — Е, Н, Ц, Я

7 — Ё, О, Ч

8 — Ж, П, Ш

9 — З, Р, Щ

Например, рассчитаем число имени Юлия Ильина:

5+4+1+6=16 1+4+3+1+6+1=16 16+16=3+2=5

Получив данным образом одно число, его нужно соотнести с определенной планетой, чтобы сложилась наиболее полная картина вашей судьбы.

Мы оперируем лишь девятью числами. (Ноль в нашем исчислении не используется). Ноль означает, что данный числовой цикл завершился и начался следующий, причем более высокого уровня.

Любая произвольно выбранная дата также может быть приведена к своему коренному числу, полученному перекрестной суммой. Этот простой расчет в концентрированной форме точно так же, как и при астрологическом анализе, дает возможность познать себя. С помощью таких расчетов можно сравнивать характеры, определять, какие люди гармонируют между собой и какие входят в противоречие.

Число 1: СОЛНЦЕ.

Единица — это изначальное, источник всего. Это число входите состав любого другого числа. Люди, чьей планетой-покровителем является Солнце, по натуре очень сильные личности, как правило — лидеры. Им свойственна импульсивность, они никогда не останутся незамеченными. Они добиваются успехов практически в любом деле. Людям Солнца присущи такие черты характера, как стремление к власти, великодушие, справедливость, ответственность, инициативность. Гармоничные отношения у этой категории сложатся с людьми этой же группы.

Число 2: ЛУНА.

Луна наделяет подвластных ей эмоциональностью. Эти люди открыты и наивны. Они легко входят в контакт с другими и, соответственно, легко и быстро приспосабливаются к окружающим обстоятельствам. У них весьма развита интуиция, благодаря которой достигают поставленных целей, не слишком утруждаясь, не лезут напролом, а находят более легкие, но не менее достойные пути достижения своих целей. Характер в общем-то несложный, но случаются перепады настроения, помочь выйти из которых могут люди, например, первого типа, более сильные эмоционально. Лунные люди серьезно настроены по отношению к семье и браку. Они верны супругу, домовиты. Кроме того, они интраверты, иногда бывают замкнуты и неразговорчивы. Проблемы, которые они пытаются решить внутри себя, часто приводят к перепадам настроения. Кроме всего прочего, это индивиды с характером, их не так-то легко заставить плясать под чужую дудку. Они независимы, дипломатичны и ответственны.

Число 3: ЮПИТЕР.

Планета Юпитер наделяет людей оптимизмом. Они уважительно относятся к окружающим и ждут такого же отношения к себе. Эти люди, как магнит, притягивают к себе счастье и гармонию. Они не напористы, но умеют добиваться своего. Склонны к самокопанию, и это приводит к неплохим результатам. Они достаточно неплохо разобрались в себе и могут верно оценивать личность буквально с первого момента встречи. Понимая, что человек не идеален, они стремятся к самоусовершенствованию, но не требуют того же от других. Заступаются за тех и помогают тем, кто требует помощи или поддержки, бескорыстны, склонны к путешествиям. Хорошо гармонируют с людьми своего, шестого или девятого типов.

Число 4: УРАН.

Принадлежащие к этой категории очень упрямы и своенравны. У них есть свои собственные представления о мире и жизненные принципы, которым они и следуют, пренебрегая общепринятыми нормами поведения. Главным их качеством является независимость. Они ответственны, любят природу и ищут друзей с похожими качествами. Приятелей имеют много и всегда рады пообщаться с ними. Люди этого типа подвижны, общительны, трудолюбивы. У них отличная память, но они часто бывают раздражительны и нервны. Помимо всего прочего, они обладают превосходными организаторскими способностями.

Число 5: МЕРКУРИЙ.

Люди этого типа обладают в высшей степени живым и изворотливым умом. Они склонны проявлять инициативу, любят новизну и частую перемену обстановки. Им чужда рутина. Они берутся за любую работу, и та буквально горит у них в руках. Все у Меркуриев получается, все спорится. Стремительность у них просто в крови. Они быстро делают, быстро думают, быстро принимают решения. Люди, находящиеся под влиянием планеты Меркурий, тянутся к знаниям, самокритичны и умеют критиковать друзей, но делают это мягко и к месту, ничем не обижая человека. Как правило, у них все получается, но если вдруг их постигает неудача в делах, то они довольно быстро впадают в уныние. Обаяние, которым обладают эти люди, заменяет им многие другие качества, необходимые в семейной жизни. Они не любят вести хозяйство, но проявляют интерес ко всем сторонам жизни. Люди этого типа находят общий язык с представителями практически всех типов.

Число 6: ВЕНЕРА.

Вполне естественно, что представители этого типа чувственны и любвеобильны, так как их планетой-покровителем являет2ся Венера. Они настолько очаровательны, что это помогает им в весьма трудных жизненных ситуациях, когда нужно проявить твердость характера и изворотливость ума, т. е. качества, которыми от природы эти люди не обладают. Они любят все прекрасное, возвышенное. Часто добиваются признания в той или иной области искусства. Им всегда хватает денег на любимые занятия, так как весьма часто состоят в браке с людьми состоятельными. Внешне эти люди очень привлекательны, у них изысканный вкус. Они любят вес красивое, но часто бывают высокомерными. Часто идут в ногу со временем, восприимчивы ко всему новому. Если перед ними стоит какая-то определенная задача, то способны проявить незаурядное трудолюбие. Но больше всего они любят предаваться душой и телом отдыху. Характер миролюбивый и уживчивый. Могут поладить с любым из девяти типов.

Число 7: НЕПТУН.

Нептун взаимосвязан с Луной, поэтому люди Нептуна хорошо гармонируют с индивидами второго типа. Как правило, они уступчивы, с мягким характером. Увлекаются религией и философией. Но непрактичны, что свойственно личностям с философским складом ума. Поэтому деньги у них не водятся, а если и появляются, то быстро тают. Обладают незаурядными умственными способностями, у них часто рождаются гениальные мысли, но вследствие своей несобранности, Нептуны не доводят до конца ни одного своего начинания. Они склонны к азартным играм. По натуре эти люди очень восприимчивы и чувствительны, проявляют к ближним сострадание и милосердие. Физически, как правило, слабы, с трудом принимают решения. У них капризная натура, и им сложно в чем-либо себе отказать. Они не приемлют скандалов и ссор, так как обладают тонкой и чувствительной душой.

Число 8: САТУРН.

Люди этого типа одиноки, они часто сталкиваются с непониманием со стороны окружающих. Внешне они холодны, но это лишь маска, чтобы скрыть свою природную тягу к теплу и благополучию. Люди Сатурна не любят ничего поверхностного и не принимают опрометчивых решений. Они склонны к стабильности, к устойчивому материальному положению. Но всего этого им хоть и удается достичь, но только своим потом и кровью, ничего не дается им легко. Они постоянны во всем: в связях, в привычках, в работе. К старости чаще всего материально обеспечены. Помимо всего прочего, упрямы, что способствует достижению каких-либо целей. Эти люди пунктуальны, расчетливы в хорошем смысле этого слова, осторожны, методичны, трудолюбивы. Как правило, люди Сатурна подчиняют себе, а не подчиняются сами. Они всегда верны и постоянны, на них можно положиться. Гармония достигается с людьми второго типа.

Число 9: МАРС.

Как и планета-покровитель, люди этой планеты готовы завоевать для себя все своими силами. Если Марсы встречают какие-либо возражения или сопротивление со стороны, то ни за что не примут их во внимание, скорее, напротив, это еще более ожесточит их в борьбе. Они начнут сопротивляться этим препятствиям с удвоенной энергией. Люди Марса мужественны и обладают железной волей, но часто случается так, что их импульсивность, привычка действовать с ходу, не взвесив свои силы, губит все дело. Кроме того, они весьма самолюбивы, что ведет к возникновению проблем в семейной жизни вообще и в отношениях с партнерами, в частности. Обладая прекрасными организаторскими способностями, Марсы не выносят подчиненного положения. Это лидеры по своей натуре. Они предприимчивы, инициативны, активны и энергичны.

Источник — MoiMozg