Карма… Существует ли расплата за прошлое?

Приходя в этот мир, каждый человек совершает захватывающее путешествие длиною в жизнь. Кому-то предстоит легкая дорога, наполненная приятными и счастливыми событиями, когда каждый новый день приносит радость и удовлетворение. Другим же людям удается найти свое счастье и обрести семейное благополучие путем неустанной борьбы с препятствиями и лишениями, ценой тяжелых потерь и разочарований. Существуют и те, чья жизнь – это неравный бой с бедами и невзгодами, и как бы эти люди ни старались изменить свою жизнь в лучшую сторону, их повсюду преследуют неудачи и разочарования.

Почему же одним людям постоянно улыбается удача и радость, а другие бывают несчастны с самого рождения? Ответ на этот вопрос можно найти в эзотерических и оккультных учениях. По мнению мистиков и эзотериков, жизнь человека напрямую зависит от его кармического пути.

Что же такое карма?

Карма – это закон мирозданья, по которому за каждым действием, совершенным человеком в прошлой жизни, следуют определенные последствия, прямым образом влияющие на все его последующие жизни.

Существо человека состоит из материальной составляющей (его плоти) и энергетической (его души). В отличие от плоти, душа бессмертна. Когда человек умирает, его плоть превращается в прах, в то время как его душа, неподвластная смерти и тлену, обретает новую жизнь, приходя в этот мир в новом физическом теле.

Если в предыдущей жизни человек вел праведную жизнь, не совершая злых поступков, то его душа, не отягощенная ошибками и неудачами прошлых воплощений, начинает новый земной путь, не обремененная грузом несчастий и неудач.

Если в предыдущем воплощении человек совершал недобрые поступки и вел непристойный образ жизни, обижая и причиняя вред окружающим, то его душа начинает новую земную жизнь, отягощенная неисправленными ошибками прошлых жизней, и, чтобы развиваться дальше, ей необходимо исправлять эти ошибки и грехи, преодолевая различные жизненные препятствия. От преодоления препятствий и исправления ошибок невозможно уклониться, не исправленные в этой жизни, они перейдут и настигнут в следующем перерождении души, так как это ее кармический путь.

Возможные кармические ошибки и их последствия

Согласно эзотерическим представлениям о кармическом законе, проступки, совершаемые человеком при жизни, не всегда означают лишь те самые очевидные тяжелые грехи, о которых знает каждый.

Безусловно, убийство, воровство, предательство будут иметь самые тяжелые последствия для души в последующих ее перерождениях. Но кроме этих злодеяний, существуют и другие, о которых люди порой не задумываются.

Например, бывает так, что люди часто не ценят своих родителей, пренебрегают их заботой и вниманием, не помогают и не участвуют в их судьбе, в этом случае в следующей жизни они могут родиться в неблагополучной семье или остаться сиротами. Чтобы исправить кармическую ошибку, им необходимо преодолеть это жизненное испытание, не сдаться, уподобившись пагубному образу жизни той семьи, в которой им суждено было появиться на свет, а вырасти ответственными людьми и стать любящими родителями для своих детей. Таким образом, кармическая ошибка будет исправлена, и в следующем перерождении душа уже не будет так страдать.

Случается, что двое людей искренне любят друг друга, но в силу определенных причин они не могут жить в мире и согласии, постоянно находясь в ссорах и скандалах. Рано или поздно эти отношения подходят к концу, любящие сердца расстаются, при этом каждый из них не смог отпустить ситуацию и простить возлюбленного. В этом случае эти две души могут получить второй шанс, встретившись опять в новых воплощениях. Если два любящих человека смогут преодолеть все преграды и недопонимания в новых кармических отношениях, они в итоге обретут счастливую радостную жизнь. В случае, если опять отношения закончились неудачно с взаимными претензиями и обидами, велика вероятность того, что в следующей реинкарнации они встретятся вновь.

Бывает, что женщина в прошлой жизни совершила грех, не дав родиться своему ребенку. Переродившись и придя в этот мир в новом теле, она мечтает о радости материнства, но судьба не посылает ей детей в наказание за ошибку, совершенную душой в прошлом ее воплощении. Искупить вину и исправить содеянное поможет забота и любовь, отданные ребенку из приюта. Нередко бывают случаи, когда бездетная пара усыновляет детей, а через некоторое время в их семье появляется биологический сын или дочь.

Как понять, существует ли кармическая связь с человеком

Учитывая, что многие вещи, происходящие в жизни человека, предначертаны ему судьбой, невольно возникает вопрос, как распознать кармические отношения?

Эзотерики утверждают, что судьбоносные встречи невозможно перепутать ни с чем. Это может быть любовь с первого взгляда, когда, случайно встретившись взглядами, люди моментально понимают, что созданы друг для друга. Нередко случается эффект «дежа вю», когда людям кажется, что они уже бывали в подобной ситуации или уже где-то встречались с этим человеком.

Кармическая связь всегда сопровождается развитием бурных чувств и эмоций. В начале отношений любящая пара пребывает в эйфории, нередко в первые месяцы знакомства люди переживают самые счастливые моменты в своей жизни. Однако с течением времени эмоции утихают и в семье начинают происходить конфликты и разногласия, которые любящей паре предстоит решить (ведь именно для этого две души встретились вновь). Если компромиссы найдены, отношения налаживаются, принося в жизнь спокойствие и гармонию. Если частые ссоры привели к расставанию и взаимным обидам, то кармический путь не пройден, и, возможно, эти люди встретятся вновь в следующей жизни.

Существуют ли кармические связи или нет, сказать достоверно невозможно. Никому еще не удалось подтвердить или опровергнуть это загадочное явление. Однако, стоит отметить, что те мысли и поступки, что в эзотерике считаются благими и добрыми, не противоречат вопросам морали и совести в общепринятом их понимании. А это значит, что, даже не веря в карму, но совершая хорошие поступки, можно в итоге обрести счастье и гармонию.

Источник: http://tainy.net/