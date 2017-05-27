Какую энергию несет ваше имя

Эзотерики утверждают, что имя влияет на судьбу человека. С помощью нумерологии имени можно определить какую энергетику несет ваше имя. Вполне возможно, что после того, как вы узнаете энергию своего имени, многие события в вашей жизни станут для вас более понятными.

Как узнать энергию своего имени с помощью нумерологии

Для того, чтобы определить энергетику имени, вам достаточно посчитать количество букв в своем полном имени. Нумерологи считают, что именно от этого зависит судьба и характер человека.

Имена из двух букв (например, Ия). В нумерологии имени они считаются не достаточно защищенными. Люди, которые носят такие имена, очень уязвимы в жизни. На их плечи ложится много испытаний, поэтому им лучше укрепить энергетику.

Имена из трех букв (Лия, Яна, Ада, Лев). Эти имена наделяют человека противоречивой натурой. Людям с такими именами, как правило, сложно найти призвание в жизни. Они очень ветрены и непостоянны. Сначала их увлекает что-то одно, а потом они могут переключиться на другое.

Имена из четырех букв (Анна, Вера, Нина, Юрий, Олег, Иван). Эти имена наделяют своих обладателей открытостью и раскрепощенностью. Люди с этими именами не умеют хранить секреты и часто ведут себя вызывающе. Несмотря на это, они ценят стабильность в личной жизни и в карьере.

Имена из пяти букв (Ирина, Мария, Олеся, Денис, Артем). Согласно нумерологии имен, это люди-лидеры. Они организованны, умеют находить общий язык с окружающими и всегда стремятся во всем быть первыми. Несмотря не это, они часто совершают нелогичные и спонтанные поступки.

Имена из шести букв (Полина, Лариса, Марина, Никита, Руслан, Виктор). Люди с такими именами гармоничны. Они довольствуются тем, что у них есть, но в то же время стремятся к большему. Немаловажное значение в своей жизни они придают любви.

Имена из семи букв (Евгения, Татьяна, Наталья, Виталий, Ярослав). Люди с этими именами очень одаренные. Однако свои таланты они редко способны реализовать в жизни, так как не обладают сильным характером. Носители этой группы имен, как правило, всегда во всем сомневаются, хотя внешне они кажутся очень собранными и уверенными в себе.

Имена из восьми букв (Светлана, Вероника, Анжелика, Вячеслав, Владимир). Люди с этими именами стремятся к независимости и свободе. Это реформаторы и революционеры. Однако их путь нередко бывает тернист из-за непростого характера. Носители имен этой группы не могут найти общий язык с теми, кто им пришелся не по душе.

Имена из девяти букв (Екатерина, Маргарита, Александр, Святослав). У носителей имен этой группы очень развита интуиция. Однако не все используют ее в своей жизни. Эти люди бывают загадочны и непредсказуемы. Часто они мечтают о лучшей жизни, но не прикладывают к достижению своих целей особых усилий.

Имена из десяти букв (Александра, Константин). У людей с именами, состоящими из 10 букв очень удивительная жизнь. В первой половине жизни с ними часто происходят необъяснимые вещи. Обычно, в молодом возрасте они теряют близких людей и становятся жертвами несчастных случаев. Но как бы не складывались обстоятельства, они всегда выходят сухими из воды. Во второй половине жизни они добиваются карьерных высот и достигают семейного счастья.

Источник — dailyhoro.ru