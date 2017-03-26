Какой может быть жизнь накануне конца света?

Как правило, в большинстве сценариев конца света присутствует хаос, мародерство и беспорядки. Однако подобные представления почерпнуты из поп-культуры, поэтому никаких реальных данных под собой не имеют. Чтобы представить себе возможное развитие апокалиптической ситуации, ученые провели анализ порядка 270 миллионов записей поведения игроков, которые играют в популярную многопользовательскую южнокорейскую игру ArcheAge.

Игрокам было известно о том, что после окончания бета-естирования все их учетные и статистические данные будут удалены. Ученые хотели увидеть, изменится ли поведение игроков в тот период времени, когда приблизится конец света. Как отмечают исследователи, за исключением небольшого числа случаев, когда игроки становились более склонными к самоубийству, в большинстве случаев игроки не прибегали к антисоциальному поведению или убийствам.

На самом деле люди просто перестают переживать о будущем, отмечает участник эксперимента Джереми Блэкберн. В большинстве своем игроки не тратили время на завершение квестов или поднятие уровня, а просто общались с друзьями по игре.

Нечто подобное наблюдается и на финальном этапе игры Mass Effect 3: игроки гораздо больше времени проводили в спокойной обстановке, общаясь с командой, нежели тратили его на кровавые сцены.

Исследователи единогласно признают, что ни одна игра не может представлять собой аналог настоящего апокалипсиса. По словам ученых, никаких изменений пандемического характера в поведении игроков зафиксировано не было, но то обстоятельство, что это всего лишь онлайн-игра и нет реально гибнущих людей, значительно снижает значимость полученных в результате эксперимента результатов.

С другой стороны, полученные результаты нельзя назвать полностью бесполезными. Ученые осознают, что было бы очень наивно рассчитывать на полное совпадение с реальным поведением людей. Но игроки тратят много времени и сил на создание и развитие своих персонажей, более того, зачастую виртуальная собственность стоит больших денег, поэтому можно говорить о том, что в данном случае могут быть и реальные последствия.

Исследователи предполагают дальнейшие эксперименты с применением игры ArchAge сосредоточить на уголовном правосудии, используя систему тюрем, имеющуюся в игре, и судов, которые управляются игроками. Нечто подобное происходило ранее в одной из игр. Конечно, это не одно и то же, однако в действительности игроки воспринимали лишение свободы, словно это происходило с ними в реальной жизни.

Источник: http://tainy.net/