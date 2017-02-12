Каким Знакам Зодиака нельзя доверять

Доверие — это то, что зарабатывается годами, месяцами и поступками. Его можно потерять в один миг, но не обрести. Не всегда у нас есть это время для того, чтобы проверять кого-то. Астрологи помогут вам сэкономить силы и нервы.

Каждый человек уникален, однако астрологи сходятся во мнении, что Знак Зодиака накладывает определенный отпечаток на характер своего обладателя. Эти знания можно использовать для того, чтобы предсказать действия кого-то из друзей, знакомых, коллег. Зная зодиакального покровителя человека, вы можете решить, насколько ему можно доверять. Доверие зависит от многих качеств характера человека. Не стоит доверять эгоистичным Знакам Зодиака, а также тем, кто чересчур агрессивен. Эмоции — страшнейший враг и одновременно лучший друг доверия.

Овен

Овну можно доверять, потому что эти люди прямолинейны и не любят притворство, но это отнюдь не значит, что они не могут вас обмануть. Для них это не составит труда, но ложь в большинстве случаев будет безобидной. Другое дело — это доверие Овнов к окружающим. Вы можете быть слишком доверчивыми, но именно поэтому вас и любят очень многие такие же люди. В этом ваш шарм, сила, и преимущество. Простота всегда была и будет привлекательна.

Телец

Тельцам нельзя доверять, если дело касается денег, славы, успеха, любви. Они вырвут у вас это из рук любым удобным для них способом, даже не сомневайтесь. Единственное исключение — это близкие и друзья. Им они могут уступить, великодушно подав руку помощи. Во всех других ситуациях надеяться на их порядочность не стоит. Сами же Тельцы тоже легко могут быть обманутыми.

Близнецы

Близнецы недоверчивы. Знакомясь с человеком, они заведомо готовятся к обману. Однако когда отношения проверяются временем, они успокаиваются. И тут уже другому человеку приходится быть начеку: наступает период, когда нельзя доверять самим Близнецам. Представители этого Знака постоянно врут по мелочам, даже не замечая этого за собой. Но с другой стороны, пусть лучше это будет мелкий обман, чем крупное предательство. На такое способно очень мало Близнецов.

Рак

Ракам лучше не верить, когда вы занимаетесь с ними бизнесом. Они любят деньги, а те отвечают им взаимностью, поэтому вам необходимо быть как минимум лучшим другом Рака, чтобы не остаться в дураках. Сами Раки являются прекрасными психологами и аналитиками, поэтому их обмануть у вас вряд ли получится. Они не изворотливы и не делают что-то исподтишка. Раки просто умные, предусмотрительные, осторожные и ценят каждую минуту своего личного времени.

Лев

Если вы спросите любого человека, обманывал ли его Лев когда-либо, скорее всего услышите ответ «нет». Другого ответа и быть не может, потому что Лев отлично заметает следы. Конечно, его ложь вам не принесет проблем, а ему дурной славы, поэтому просто не переживайте. Доверять этим людям можно, но вот доверие самих Львов зависит от огромного количества факторов. Иногда им даже нравится быть обманутыми.

Дева

Чем старше человек, рожденный под Знаком Девы, тем сложнее его обмануть, ибо его недоверчивость растет пропорционально впитываемому обману. Осторожность этих людей поражает. Даже когда все стопроцентно будет в порядке, они все равно ищут подвох. Если их не подводит шестое чувство, они становятся еще более недоверчивыми. Сами же Девы являются первоклассными лжецами, которые малознакомым людям могут врать так, что комар носа не подточит.

Весы

Весы врут очень забавно. Они понимают, что не умеют обманывать, поэтому даже сами над собой смеются, чтобы не выглядеть глупо. Встречаются, конечно, индивиды с супер возможностями, но не так часто, как у других Знаков Зодиака. Еще эти люди очень доверчивы, а если кому-то не верят, то это все равно не меняет сути вещей. Выглядит это очень странно, потому что Весы постоянно говорят о том, что их «нагрели» то тут, то там.

Скорпион

Мастера лжи и лицемерия — это Скорпионы. Их следует опасаться, но не будьте слишком осторожными. Они не воткнут вам в спину нож, даже если вы их враг, но и честными на сто процентов не будут — даже с друзьями. Такова их сущность. Ради их любви и компании стоит потерпеть их выходки. Сами же Скорпионы могут демонстрировать довольно развитую интуицию, поэтому обмануть их бывает трудновато.

Стрелец

Стрельцам можно всегда верить на сто процентов, если они являются вашими друзьями или родными. В противном случае они могут оставить вас с носом в любой ситуации. В современном мире такие способности, как у этих людей, могут оказаться очень полезными. Цените Стрельцов и не пытайтесь их обманывать, ибо они чуют ложь за километр.

Козерог

Козероги будут стабильно никому не верить, пока им кто-то не скажет о том, что их недоверие беспочвенно. Словом, им необходимо какое-то подтверждение, но с самого начала общения с любым человеком они осторожны по максимуму. Только с возрастом проходит эта черствая осмотрительность. Что касается самих Козерогов, то врать они не умеют, да и не хотят особо. Они почти лишены пороков и слабостей.

Водолей

Водолеи являются прекрасными психологами, поэтому им не нужно учиться врать. Своим преимуществом они пользуются, но не всегда, что говорит об их относительной порядочности. У вас же шанс обмануть их есть, но он настолько мал, что овчинка выделки не стоит. Обманули Водолея — молодцы. Водолей поймал вас на лжи — берегите лицо от ударов.

Рыбы

Рыбы любят приврать, поэтому доверять им точно нельзя. Если вы хотя бы немного разбираетесь в людях, то сможете без проблем уличить их во лжи. Не думайте, что это их исправит. Их не сможет исправить ничего. Они и сами плохо определяют, когда им врут. В бизнесе такие «навыки» вряд ли помогут, но в жизни могут пригодиться.

У каждого из нас свой тип темперамента, настроение и видение мира. Особенности Знаков Зодиака не всегда совпадают с нашими, потому что от слишком многих вещей зависит формирование нашего характера. Знайте лишь, что все мы люди, которые могут обманывать. Такова наша сущность — именно это делает нас людьми.

Источник — dailyhoro.ru