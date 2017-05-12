Какие слова нельзя говорить перед зеркалом

Зеркала — предмет мистический и таящий в себе множество загадок. С древнейших времен они использовались как помощники для перехода в иной мир или предсказания судьбы. Предмет силы способен проецировать мысли и чувства человека, поэтому некоторые действия и манипуляции перед своим отражением не только нежелательны, но и опасны.

Независимо от того, верите вы или нет в энергетические свойства зеркал, существует множество проверенных фактов о неудачах или, наоборот, несказанном везении, связанных с этим элементом интерьера. Мыслеформы часто находят отклик во Вселенной и усиливаются через зеркала, которые выступают проводниками в загадочный и непознанный мир зазеркалья. Ученые со всего света утверждают, что слова имеют огромную силу, а иногда способны в корне изменить жизнь человека. Поэтому, находясь напротив своего отражения, воздержитесь от произнесения некоторых слов, чтобы потом не пожинать печальные плоды своего легкомыслия.

Слова, которые не стоит произносить перед зеркалом

«Мне плохо». Часто в приступе злости, обиды или агрессии мы смотрим в зеркало и жалеем себя, но делать это крайне опасно. Ведь слово, сказанное с сильным импульсом, находит отклик в иных мирах и способно бумерангом вернуться, притягивая в жизнь все плохое, о чем мы думаем в этот момент.

«Мне больно». Боль — один из непредсказуемых источников утраты, который притягивает к говорящему болезни, и не только к нему, но и в то место, где висит зеркало. Отпечаток боли, словно слепок израненной души, способен долгое время преследовать человека, не давая ему полноценно жить.

«Я некрасивый». Это опасное утверждение, которое необходимо исключить из своей речи. Такие слова часто меняют человека не только внешне, но и внутренне. Душа, сама по себе совершенная, страдает из-за таких высказываний, начинает болеть и порождать необратимые последствия, меняющие характер людей в худшую сторону.