Какие слова нельзя говорить перед зеркалом

Зеркала — предмет мистический и таящий в себе множество загадок. С древнейших времен они использовались как помощники для перехода в иной мир или предсказания судьбы. Предмет силы способен проецировать мысли и чувства человека, поэтому некоторые действия и манипуляции перед своим отражением не только нежелательны, но и опасны.
Независимо от того, верите вы или нет в энергетические свойства зеркал, существует множество проверенных фактов о неудачах или, наоборот, несказанном везении, связанных с этим элементом интерьера. Мыслеформы часто находят отклик во Вселенной и усиливаются через зеркала, которые выступают проводниками в загадочный и непознанный мир зазеркалья. Ученые со всего света утверждают, что слова имеют огромную силу, а иногда способны в корне изменить жизнь человека. Поэтому, находясь напротив своего отражения, воздержитесь от произнесения некоторых слов, чтобы потом не пожинать печальные плоды своего легкомыслия.
Слова, которые не стоит произносить перед зеркалом
«Мне плохо». Часто в приступе злости, обиды или агрессии мы смотрим в зеркало и жалеем себя, но делать это крайне опасно. Ведь слово, сказанное с сильным импульсом, находит отклик в иных мирах и способно бумерангом вернуться, притягивая в жизнь все плохое, о чем мы думаем в этот момент.
«Мне больно». Боль — один из непредсказуемых источников утраты, который притягивает к говорящему болезни, и не только к нему, но и в то место, где висит зеркало. Отпечаток боли, словно слепок израненной души, способен долгое время преследовать человека, не давая ему полноценно жить.
«Я некрасивый». Это опасное утверждение, которое необходимо исключить из своей речи. Такие слова часто меняют человека не только внешне, но и внутренне. Душа, сама по себе совершенная, страдает из-за таких высказываний, начинает болеть и порождать необратимые последствия, меняющие характер людей в худшую сторону.
«Я глупый». Опасные слова, произнесенные при взгляде в зеркало, да еще и подкрепленные импульсом разочарования в своих способностях, могут действительно повлиять на память, стирая ее, обнаруживая пробелы в знаниях и неспособность справиться с простейшими задачами.
«Я бедный/нищий». Эти слова также способны принести в жизнь разрушения, связанные с финансовыми убытками, закрытием денежных чакр, а также постоянным невезением в делах. Исключите эти слова, заменяя их на «я успешный/у меня все получится/я достигну своей цели».
«Ужас/ужасно». Эти слова запрещены и церковью, потому что они происходят от лукавого и привлекают в жизнь всевозможные беды и несчастья. Если вы не желаете, чтобы ваша жизнь состояла из постоянной борьбы над страхами, недугами и другими проявлениями хаоса, забудьте про эти выражения.
«Мне грустно». Бывают моменты, когда грусть действительно преобладает. Каждый человек склонен к переживаниям, однако жалеть себя, забывая о своих стремлениях и успехах, неразумно. В периоды, когда настроение стремится к нулю, используйте все доступные способы, чтобы избавиться от разрушающего действия жалости к себе.
«Я не нужен». Это страшное выражение может оставить говорящего в полном одиночестве, поэтому, стоя перед зеркалом, даже и думать не смейте о таком. Подобная мысль может обернуться уходом любимого человека, непониманием со стороны самых близких и потерей веры в себя.
«Мне все надоело». Сочетание таких слов способно изменить не только жизнь, но и мировоззрение человека. Оно может навредить даже жизнерадостным людям с сильным биополем. В минуты отчаяния стоит прибегать не к негативным выводам, а к стремлению исправить ошибки.
«Смерть». Это слово — страшный провокатор. При взгляде в зеркало, а особенно в отражение своих глаз, зеркала души, вы способны навлечь на себя беды и несчастья. Отголоски негатива постоянно наполняют пространство, а энергетическая ослабленность, как магнит, притягивает к человеку отрицательную энергетику.
Любое слово, сказанное на пике эмоций, остается в тонком мире. Усиленное многократным повторением с помощью зеркала, оно возвращается в нашу жизнь и начинает влиять на нее. Возьмите себе за правило начинать день с позитивных установок. Если в вашей жизни произошло несчастье, вы обижены, вас предали, подойдите к зеркалу.
Глядя себе в глаза, говорите о том, что вы успешны, у вас все получится, вы не держите зла. Такие установки открывают энергетические каналы и помогают привлечь в жизнь удачу. Ведь известно, что позитивно настроенные и уверенные в себе личности идут по жизни с высоко поднятой головой, избегая ловушек судьбы.
Источник — dailyhoro.ru