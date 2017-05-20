Какая Вы катастрофа по знаку Зодиака? Ураган, торнадо, а может цунами?

Женский гнев — настоящее стихийное бедствие, это всем известно. Жертве катаклизма рекомендуется запасаться кислородными баллонами, питьевой водой, а также индивидуальным набором перевязочного материала и прочими средствами оказания первой помощи. Ну, конечно, в зависимости от того, какая именно катастрофа постигнет несчастного. Катастрофа в твоем лице.
Козерог — наводнение
Гнев Козерога — штука предсказуемая и относительно безопасная. Как раз в год в некоторых районах непременно случается половодье, так и Козерог выходит из берегов с определенной цикличностью. Обычно никто от этого не страдает, Козерог вовсе не собирается никого убивать — только проучить. И это ему удается.
Представляешь себе, сколько грязи нужно выгребать с улиц даже после самого безобидного наводнения? Представляешь, сколько всего нужно сушить? Вот это — последствия ярости Козерога: гундеть Козерог будет полчаса, а разгребать последствия придется месяц.
Водолей — ураган
Ураган — это ветер, который дует со скоростью более 30 м/с. Ветер, ясное дело, не налетает ниоткуда, а постепенно набирает силу. Если панамку уже сшибло, надо, наверное, почесать макушку и подумать, где бы спрятаться, а не наслаждаться свежей прохладой, стоя посреди улицы. Ну во всяком случае стоит отойти подальше от деревьев, рекламных щитов и плохо припаркованных велосипедов.
Вот и Водолей как ураган. Водолей всегда предупреждает: еще чуть-чуть… и что-то жахнет так, что костей не соберешь. Почему, спрашивается, их никто никогда не слушает, а? Для кого штормовое предупреждение придумали?
Рыбы — торнадо
Торнадо — смертоносная воронка, атмосферный вихрь, который вращается со скоростью, не дающей ни малейшего шанса на выживание тому, кого туда затянуло. При этом неподалеку от смерча может стоять прекрасная погода, тишь, гладь и вообще благодать. Ярость Рыб — это оно, торнадо: Рыбы не устраивают громких разборок,Рыбы просто сидят с каменным лицом и сверлят обидчика ненавидящим взглядом. Кажется, что избежать гибели просто, главное — не приближаться. Ага, размечтались.
Торнадо всегда движется. Движется, круша все на своем пути и вбирая в воронку обломки. Так что если барышня-Рыбы надулась и молчит, бегите: она просто набирает силу, а потом незаметно подкрадется, и вот тут уже шансов не будет. Не расслабляйтесь, в общем. Memento mori.
Овен — пожар
Близким Овнов повезло больше всех. Им ежедневно напоминают о том, как следует себя вести с представительницами этого знака: «Не допускайте утечки газа! Не курите в постели! Проверяйте исправность проводки и электроприборов!» Но пожары все равно случаются буквально на ровном месте. Ярость Овна вспыхивает мигом — и всегда из-за какой-нибудь ерунды.
Только что все было хорошо, и вдруг внезапно вырастает пламенный столб, и, если не набросить на очаг возгорания одеяло, спасти ничего не удастся. Все, что нажито непосильным трудом, в один миг превращается в кучу головешек. Поэтому вариантов у жертв только два: или тушить, получив ожоги,или бежать, но тогда нужно отдавать себе отчет, что вернуться будет некуда. Бедолаги.
Телец — цунами
Главная опасность цунами — внезапность. Только что светило солнышко, прибрежная линия океана была тиха и спокойна, и вдруг — в одну секунду буквально — вода отступает, обнажается дно, а затем на берег обрушиваются десятки тысяч тонн воды. И, что самое страшное, цунами нельзя предсказать, потому что причина катастрофы — не штормовой ветер, а землетрясение, которое произошло под толщей воды, где-то далеко от берега.
Смекаете?
Если девушка-Телец не реагирует на провокации, это не значит, что у нее внутри ничего не лопнуло. У нее внутри как раз уже треснуло дно морское, и к берегу ударной волной несет смертоносную толщу воды. В общем, когда жертва сообразит наконец, что Тельца довели до ручки, будет поздно спасаться.
Близнецы — песчаная буря
Близнецы гневливы, но отходчивы, это правда. Правда также и то, что гнев Близнецов — штука в целом предсказуемая, как песчаная буря. Видишь пустыню? Ну так и не лезь в пески, там все равно нет ничего интересного, а сгинуть в этих барханах — проще простого.
Неизвестно, зачем именно будущие жертвы катастрофы направляются в пески, зато известно, почему рискуют: мимо них 10 караванов уже прошли, и все выжили. Ничего страшного! В песчаную бурю попасть — это ж надо быть совсем невезучим! Ну-ну. Еще можно с тем же успехом в русскую рулетку сыграть,например. Не повезет — ну что ж, бывает. Близнецы не виноваты в том, что именно сейчас началась буря. Они это не контролируют.
Рак — гроза
Ярость Рака — это гроза, частое, привычное нам всем явление. В грозу можно гулять,грозой можно любоваться и чувствовать себя в полной безопасности. Молнии где-то очень далеко, а гром — это просто шум, абсолютно безопасный. А какой волшебный запах после грозы! Вот и с Раками та же история: они громко шумят, но никому на самом деле не собираются причинять вреда. А после ссоры чувствуют себя виноватыми и пекут примирительный пирог, который пахнет счастьем и покоем. Домом пахнет и уютом.
Есть, правда, одно но: если Рака часто доводить, в один прекрасный момент молния ударит прямо в темечко. И, кстати, вряд ли ударит насмерть: науке известны случаи, когда в одного и того же человека молния попадала несколько раз. Наверное, он был влюблен в женщину-Рака.
Лев — извержение вулкана
Если Львица изволит пребывать в ярости, об этом непременно узнают все. И сбегутся смотреть, прекрасно понимая, что рискуют жизнью. В общем, это как извержение вулкана: когда вулкан просыпается, в людях помимо их воли возникают суицидальные наклонности.
Понятно, что от вулкана нужно бежать, но зрелище завораживает так, что невозможно оторвать взгляд и сдвинуться с места. К счастью, последний день Помпеи Львицы устраивают редко. Им вполне достаточно обозначить намерения, чтобы окружающие все поняли, осознали и исправились.
Дева — пурга
Дева никогда не впадает в ярость без причины, только в ответ на определенные раздражители. Список этих самых раздражителей Дева предоставит партнеру заранее,в двух экземплярах, возможно, даже с личной подписью. Инструкцию по выживанию,снаряжение и лекарства Дева также выдаст. В общем, это как пурга: обычно в нее попадают люди подготовленные: альпинисты, путешественники и члены научных экспедиций.
Правда, им все равно это не помогает, потому что в пурге невозможно ориентироваться, вообще никак. Так что, если собираетесь спорить с Девой, готовьтесь к тому, что через минуту утратите все жизненные ориентиры и будете только глазами хлопать. Да, рот лучше не открывать — сугроб залетит.
Весы — засуха
Весы никогда не впадают в истерики, не кричат, не топают ногами и не бросаются в близких табуретками. Потому что Весы не уверены, а стоит ли оно того. Может,понять и простить? Или наоборот, облить презрением и выставить из своей жизни? Весам надо подумать, не отвлекайте! Пока Весы принимают серьезное решение(судьбоносное, естественно, как и все решения в жизни Весов), жертва гнева потихоньку загибается, лишенная влаги, без которой жизнь невозможна.
Жертва страдает, облизывает пересохшие губы и призывает то дождь, то смерть, которая избавит от этих мучений. Надо заметить, что обычно жертва выживает, потому что Весы милосердны. Вам так не кажется? Проще сразу убить, не пытая? Ничего вы не понимаете в настоящей ярости, вот что.
Скорпион — землетрясение
Злить Скорпиона — совершенно самоубийственное предприятие. Потому что Скорпион не разменивается на мелочи, а сразу сотрясает и разламывает на кусочки самую суть. Выбить почву из-под ног жертвы — вот прием, который используют Скорпионы.
От землетрясения нет спасения, естественно, потому что спасаться элементарно негде — самостоятельно летать люди пока не научились. В общем, это все, что жертве следует знать о гневе Скорпиона. А, нет, вот еще что: магнитуду можно предсказать в большинстве случаев. Это, правда, не поможет, но и не повредит.
Стрелец — лавина
Стрельцы очень не любят злиться, потому что знают: кто-то обязательно пострадает. Гнев Стрельца — штука убийственная, а сами Стрельцы очень жалостливы и человеколюбивы. Такой вот парадокс. Поэтому Стрельцы злятся так же, как сходит лавина: где-нибудь подальше от хрупких человечков, которых можно ненароком зашибить насмерть.
Так что если барышня-Стрелец вдруг стала очень громко разговаривать и отчаянно жестикулировать, нужно вызывать вертолет и эвакуироваться. Мешать она не станет, если жертва успеет. А если не успеет — ну,что уж теперь. Все равно со Стрельцами встречаются только отчаянные парни (типа альпинистов, скалолазов и горнолыжников). Знали, куда попали, пусть сами и выкапываются.
Источник — tayni-mirozdaniya.ru