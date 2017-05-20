Какая Вы катастрофа по знаку Зодиака? Ураган, торнадо, а может цунами?

Женский гнев — настоящее стихийное бедствие, это всем известно. Жертве катаклизма рекомендуется запасаться кислородными баллонами, питьевой водой, а также индивидуальным набором перевязочного материала и прочими средствами оказания первой помощи. Ну, конечно, в зависимости от того, какая именно катастрофа постигнет несчастного. Катастрофа в твоем лице.

Козерог — наводнение

Гнев Козерога — штука предсказуемая и относительно безопасная. Как раз в год в некоторых районах непременно случается половодье, так и Козерог выходит из берегов с определенной цикличностью. Обычно никто от этого не страдает, Козерог вовсе не собирается никого убивать — только проучить. И это ему удается.

Представляешь себе, сколько грязи нужно выгребать с улиц даже после самого безобидного наводнения? Представляешь, сколько всего нужно сушить? Вот это — последствия ярости Козерога: гундеть Козерог будет полчаса, а разгребать последствия придется месяц.

Водолей — ураган

Ураган — это ветер, который дует со скоростью более 30 м/с. Ветер, ясное дело, не налетает ниоткуда, а постепенно набирает силу. Если панамку уже сшибло, надо, наверное, почесать макушку и подумать, где бы спрятаться, а не наслаждаться свежей прохладой, стоя посреди улицы. Ну во всяком случае стоит отойти подальше от деревьев, рекламных щитов и плохо припаркованных велосипедов.

Вот и Водолей как ураган. Водолей всегда предупреждает: еще чуть-чуть… и что-то жахнет так, что костей не соберешь. Почему, спрашивается, их никто никогда не слушает, а? Для кого штормовое предупреждение придумали?

Рыбы — торнадо

Торнадо — смертоносная воронка, атмосферный вихрь, который вращается со скоростью, не дающей ни малейшего шанса на выживание тому, кого туда затянуло. При этом неподалеку от смерча может стоять прекрасная погода, тишь, гладь и вообще благодать. Ярость Рыб — это оно, торнадо: Рыбы не устраивают громких разборок,Рыбы просто сидят с каменным лицом и сверлят обидчика ненавидящим взглядом. Кажется, что избежать гибели просто, главное — не приближаться. Ага, размечтались.

Торнадо всегда движется. Движется, круша все на своем пути и вбирая в воронку обломки. Так что если барышня-Рыбы надулась и молчит, бегите: она просто набирает силу, а потом незаметно подкрадется, и вот тут уже шансов не будет. Не расслабляйтесь, в общем. Memento mori.

Овен — пожар

Близким Овнов повезло больше всех. Им ежедневно напоминают о том, как следует себя вести с представительницами этого знака: «Не допускайте утечки газа! Не курите в постели! Проверяйте исправность проводки и электроприборов!» Но пожары все равно случаются буквально на ровном месте. Ярость Овна вспыхивает мигом — и всегда из-за какой-нибудь ерунды.

Только что все было хорошо, и вдруг внезапно вырастает пламенный столб, и, если не набросить на очаг возгорания одеяло, спасти ничего не удастся. Все, что нажито непосильным трудом, в один миг превращается в кучу головешек. Поэтому вариантов у жертв только два: или тушить, получив ожоги,или бежать, но тогда нужно отдавать себе отчет, что вернуться будет некуда. Бедолаги.

Телец — цунами

Главная опасность цунами — внезапность. Только что светило солнышко, прибрежная линия океана была тиха и спокойна, и вдруг — в одну секунду буквально — вода отступает, обнажается дно, а затем на берег обрушиваются десятки тысяч тонн воды. И, что самое страшное, цунами нельзя предсказать, потому что причина катастрофы — не штормовой ветер, а землетрясение, которое произошло под толщей воды, где-то далеко от берега.

Смекаете?

Если девушка-Телец не реагирует на провокации, это не значит, что у нее внутри ничего не лопнуло. У нее внутри как раз уже треснуло дно морское, и к берегу ударной волной несет смертоносную толщу воды. В общем, когда жертва сообразит наконец, что Тельца довели до ручки, будет поздно спасаться.

Близнецы — песчаная буря

Близнецы гневливы, но отходчивы, это правда. Правда также и то, что гнев Близнецов — штука в целом предсказуемая, как песчаная буря. Видишь пустыню? Ну так и не лезь в пески, там все равно нет ничего интересного, а сгинуть в этих барханах — проще простого.