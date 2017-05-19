Какая вы хищница по знаку Зодиака?

Не зря женщин порой называют хищницами… Пусть внешняя хрупкость и беззащитность не сбивают вас с толку: представительницы прекрасного пола могут проявить хватку, напор и решительность настоящей тигрицы, когда того потребует ситуация! Сегодня вы узнаете, на каких именно хищников похожи представительницы разных знаков зодиака!

Овен: Енот

Енот – существо упрямое и очень эгоистичное. Он не терпит конкуренции и желает властвовать вниманием своего хозяина безраздельно. Будучи хищником, енот подчистую уничтожает попугайчиков, мышек и другую мелкую живность. Не щадит он и хозяина: укусы и царапины — обычное явление для владельцев этого животного. Еноты всегда поступают так, как считают нужным, поэтому будьте готовы проснуться среди ночи, потому что вашему любимцу срочно понадобилось ваше общество. Поселив это существо в доме, будьте готовы к тому, что отныне вы будете жить по его правилам. Точно того же мнения придерживается и женщина-Овен: раз уж вам посчастливилось быть рядом с ней, то будьте добры поступать так, как вам велено. Однако харизматичность, энергичность, яркость и преданность этой красавицы с лихвой компенсируют ее взрывной темперамент. Многие мужчины только и мечтают о такой темпераментной девушке!

Телец: Медведица

Не так уж грозен медведь, как его рисуют. Это животное никогда не станет нападать на человека первым, однако в случае опасности сможет постоять за себя и за своих детенышей. Женщина-Телец чем-то схожа с этим крупным хищником: ее спокойствие и величественность, безусловно, привлекают внимание. При этом, будучи особой непубличной, представительница этого знака не любит суеты и чрезмерного внимания к своей персоне. Она вполне хорошо чувствует себя дома, занимаясь бытом и не терпит, когда кто-то бесцеремонно вторгается на ее территорию. Кроме этого, дамы-Тельцы – превосходные хозяйки! Покорив сердце этой девушки, вы всегда будете обласканы, накормлены и довольны. А вот злить ее не стоит – нападение женщины-Тельца подобно наступлению медведя, поэтому сразу притворяйтесь мертвым!

Близнецы: Барханная кошка

Барханная кошка – полумистическое существо: о ней много говорят, но мало кто видел своими глазами. Это очень скрытное животное, которое умело избегает встреч с людьми, ведя ночной образ жизни. Подобно барханной кошке, женщина-Близнецы внешне производит впечатление милого котенка, однако испытав на себе силу ее коготков, вы поменяете все мнение. Душа представительницы этого знака – потемки, а ее внутренний мир надежно спрятан от любопытных глаз. Так же как и желание поймать и одомашнить барханную кошку никогда не увенчается успехом, так и попытка приручить женщину-Близнецы заведомо обречена на провал. Сегодня она здесь с вами, а завтра вы уже не сможете отыскать ее следы, как бы не старались. Однако, как и любая кошечка, представительница этого знака неравнодушна к ласке, поэтому чаще балуйте свою любимую, а она ответит вам благодарностью.

Рак: Львица

Красота и величественность львицы, несомненно, восхищает. Это грациозное животное излучает силу, уверенность в себе и некую вальяжность. Однако, в отличие от мужских особей этого же вида, львицы очень деятельны. Это прекрасные добытчицы и охотницы, труд которых буквально кормит всю «семью». Женщина-Рак во многом схожа с этим животным. Эти внешне хрупкие и непритязательные дамы подсознательно ищут себе настоящего мужчину – сильного и представительного. Такого, чтобы все подружки обзавидовались! Своего избранника они окружают такой заботой и лаской, что ему самому больше не приходится напрягаться. Женщины-Раки склонны взваливать на свои хрупкие плечи заботу обо всей семье, жалея своего благоверного. При этом представительницы этого знака – большие собственницы, которые рьяно контролируют каждый шаг своего мужа, и готовы растерзать его за неверность.

Лев: Домашняя кошка

Наверняка, кошки сегодня являются самым популярным животным во всем мире. Социальные сети создали практически культ этих пушистых комочков и тому есть причины… Умных, хитрые, независимые создания, которые обладают чувством собственного достоинства, но при этом всегда умудряются получать от своих владельцев желаемое. Чем вам не описание женщины, рожденной под знаком Льва? Эти царственные красавицы буквально созданы для поклонения! Внешне они могут выглядеть как милые и безобидные кошечки, но не теряйте бдительность: это настоящие хищницы! Наметив себе жертву, они будут целенаправленно идти к своей цели, пока она не будет достигнута. Так же как и кошки, представительницы этого знака не равнодушны к комфорту и роскоши: природа создала их для того, чтобы блистать, а настоящему алмазу нужна достойная огранка.

Дева: Волчица

Как много сказаний и легенд сочинили об этих животных! Волк испокон веков описывался как кровожадный, жестокий и опасный зверь. Однако эти характеристики далеки от истины. Волки – очень умные, хитрые и осторожные хищники, которые не станут убивать ради развлечения. Несмотря на силу и мощь самцов, в стае обычно верховодит волчица, которая несет ответственность за коллективное благополучие. Женщины-Девы очень практичны и обладают холодным расчетливым умом. Именно они являются одними из самых лучших хозяек зодиака. Близкие подсознательно тянутся к этой даме, чувствуя, что она в состоянии справиться со всеми бытовыми неурядицами, а также дать мудрый совет в случае необходимости. Как и волчица, Дева неконфликтна и предпочитает решать проблемы полюбовно, однако в случае посягательства на свою территорию, даст такой отпор, что мало не покажется. Представительницы этого знака часто не щадят чувства окружающих, высказывая самую неприглядную правду им в лицо.

Весы: Панда

Вот так сюрприз! Не спешите возмущаться, ведь панда – это тоже хищник. Однако в отличие от своих остальных собратьев, этот милый мишка предпочитает овощи мясу. Панды живут размеренной, несколько ленивой жизнью, и, в целом, являются очень спокойными и миролюбивыми существами. Женщина-Весы во многом похожа на панду. Она чрезвычайно мила, спокойна и совершенно не конфликтна. Более того, природа наделила представительниц этого знака качествами миротворца, поэтому они постоянно мирят всех в своем окружении. Мужчина может быть спокоен, что в паре с этой женщиной ему точно не придется соревноваться за лидерство и доказывать свою силу. Дама-Весы принимает избранника беспрекословно, ведь она только рада иметь рядом с собой сильное и надежное плече.

Скорпион: Тигрица

Говорят, что во всей красе характер тигра виден в моменты, когда он голоден. Тогда этот крупный хищник становится жестоким, хладнокровным и изобретательным охотником, а его жертве нечего и надеяться на то, чтобы остаться в живых. В лапы этого зверя попадают не только несчастные млекопитающие, но также человек и даже сами тигры! При этом мы не устаем восхищаться грациозностью, силой и ловкостью этого животного. Женщин-Скорпионов по праву сравнивают с тигрицами, ведь они настоящие хищницы! Эти дамы не только себя в обиду не дадут, но еще и нападут первыми, если им что-то придется не по душе. Родным женщины-Скорпиона приходится мириться с тем фактом, что она всегда и во всем является беспрекословным авторитетом. Однако представительница этого знака готова порвать любого, кто осмелится обидеть ее любимых людей. Рядом с такой тигрицей должен быть только настоящий мужчина – другого она не потерпит!

Стрелец: Косатка

Косатка – это млекопитающее, которое отличается не только своей красотой, но еще и высоким уровнем интеллекта, острым умом. Косатку неспроста называют «кит-убийца»: все его действия поражают точностью и продуманностью, а план охоты доведен до совершенства. Интересно то, что они никогда не нападают на человека, считая его равным себе. Женщина-Стрелец, как и косатка, стремительна, умна, настойчива и решительна. Достигнув очередной цели, она тут же ставит перед собой новую. Представительницам этого знака, подобно свободолюбивым косакам, нужна воля и возможность путешествовать. В противном случае они начнут агрессивно отстаивать право быть собой. Женщины-Стрельцы славятся своей откровенностью и предельной честностью. Мужчина может быть уверен, что его спутница никогда не станет лукавить, а скажет все как есть на самом деле.

Козерог: Собака

Только от жизни собачей… Продолжение этой фразы вам, наверняка, знакомо. А вот нежность, ласка и внимание способно даже грозного алабая превратить в маленького игривого щенка. Так и с женщиной-Козерогом…Не стоит пугаться ее внешней серьёзности: искренняя забота и любовь растопят сердце этой чопорной дамы, превратив ее в озорную маленькую девочку. Поверьте, ваши старания будут вознаграждены сторицей, потому что более преданной и верной спутницы вам днем с огнем не найти! А вот сердить и тем более обижать представительницу этого знака не стоит: сами знаете, чем заканчиваются встречи с разгневанными питбулями…

Водолей: Хорек

Хорек кажется милейшим существом до тех пор, пока вы не обнаружите его непокорный нрав. Этот изворотливый зверек до неприличия любопытен, нереально активен и устрашающе бесстрашен. Именно поэтому хорьки часто доставляют своим хозяевам много неприятностей, портя вещи в доме. Они невероятно упрямы, поэтому отучить их делать гадости невозможно. Хорек – очень свободолюбивое животное: вам вряд ли удастся заставить его спокойно сидеть на коленях, подобно кошке. Любознательную женщину-Водолея увлекает все, что происходит вокруг нее, а ее активности можно только изумиться: сегодня она изучает испанский, а завтра — оттачивает мастерство приготовления карбонары. Ей точно не знакомо слово «невозможно»: если вам посчастливится оказаться рядом с этой бесстрашной авантюристкой, то ваша жизнь непременно заиграет новыми красками!

Рыбы: Рыжая лисица

Лисичка – самый привлекательный и озорной персонаж детских сказок. Она, как истинная женщина, умна, хитра, обаятельна и умеет выходить «сухой из воды». Это животное обладает яркой индивидуальностью: лиса игрива, доверчива и очень предана своему хозяину. При этом лисичка – существо ранимое: она очень болезненно реагирует на обиды, причиненные ей, вследствие чего замыкается и перестает идти на контакт. Тонкая душевная организация – то, что объединяет женщину-Рыбы с этим животным. Представительницы этого знака совершенно не выносят одиночества. Общительность и приветливый нрав позволяют им легко находить общий язык с окружающими. А еще это отменные актрисы! Если вам посчастливится покорить сердце женщины-Рыбы, то ваша жизнь превратится в безумно красивый и нежный фильм о любви.

Источник — astro.club