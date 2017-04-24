Какая карта Таро соответствует вашему знаку зодиака

Каждому знаку зодиака соответствует одна карта Таро в старших арканах, представляющая собой архетип, который описывает характерные свойства и качества человека.

1. Овен

Вы «Император», целеустремленный, властный и настойчивый человек. Эта карта символизирует присущую вам верность и способность неизменно поддерживать своих близких во всех жизненных перипетиях. Как и этот архетип, вы задействуете всю свою силу и задатки хорошего аналитика, чтобы помогать другим и упорно идти к своим целям.

2. Телец

Вы «Иерофант» (Первосвященник) – эта карта символизирует обучение у продвинутых учителей, которые помогают вам отыскать наивысшую истину путем исследования многовековых проверенных традиций. Отсеивая все малозначимое и наносное, мудрецы раскрывают вам многие ответы и дают бесценные жизненные уроки.

3. Близнецы

У Близнецов двойная (дуальная) природа, потому ваша карта – это «Влюбленные». Поворотные моменты для вас часто включают в себя моральный и нелегкий выбор между прохождением по высокому или низкому пути. Эта карта мотивирует Близнецов тщательно взвешивать и анализировать все варианты и выбирать ту дорогу, которая не противоречит вашему мировосприятию.

4. Рак

У вас в руках карта «Колесница», и вы ею уверенно и устойчиво управляете, поднимаясь над всеми существующими конфликтами. Хотя ваш знак постоянно ищет в своей жизни спокойствие и безопасность, он также любит свободу и широкую дорогу, на которой Рак может задействовать свою изумительную интуицию, чтобы одержать верх в гонке.

5. Лев

Карта Таро «Сила» безупречно отражает физическую силу и выносливость вашего знака, а также ваше духовное, ментальное и эмоциональное совершенство. Как и царь зверей, вы обладаете храбрым сердцем, и оно помогает вам бесстрашно справляться со всеми преградами.

6. Дева

Вы «Отшельник», то есть вам необходимо почаще замедлять бег и уходить внутрь себя, чтобы порефлексировать над своей целью в жизни. Архетип карты – это старец; человек, уставший от суеты внешнего мира. Но когда он уединяется, дабы исследовать тайны своего внутреннего «я», он становится чистым и безгрешным, как ребенок.

7. Весы

Карта «Правосудие» (Справедливость) держит весы, прося вас сбалансировать ваши желания и потребности. Для получения справедливого результата отложите в сторону свои чувства и эмоции. Когда вы поборете нерешительность, вы увидите свет, и тогда вы сможете научиться вести только честную игру и послужить людям на благо.

8. Скорпион

Вы карта «Смерть», и вы особенно приветствуете любую трансформацию. Вы нередко по-змеиному сбрасываете свою кожу, желая дать волю своему духу и заново возродиться. Вы умеете абстрагироваться от человеческих взаимосвязей, и вам легко менять свою личность, отчего вы выглядите весьма таинственным человеком в глазах других.

9. Стрелец

Вы «Умеренность», и вы талантливый посредник, умеющий со всеми найти контакт и договориться, балансируя и искусно играя словами и суждениями. Как извилистый горный поток, вы умело и мощно пробиваете себе путь через все препятствия.

10. Козерог

Вы «Дьявол», и эта карта побуждает вас заглядывать внутрь себя, в свое темное «я», чтобы собрать всю информацию, нужную для очищения и преображения. Задумайтесь о том негативе, подталкивающем вас и заставляющем усомниться в себе. Смените его на уверенность и настойчиво ищите самого себя, только светлого.

11. Водолей

Вы «Звезда», и акцент делается на вашем природном оптимизме. Вы умеете смотреть в небо и считать звезды, и вы искренне верите в свои способности реализовать все, что желаете. Ваша миссия в нашем мире – убедить остальных в их силе и в их потенциале и тем самым помочь им найти путь к дому в духовном смысле.

12. Рыбы

Вы «Луна», и вы человек постоянно изменяющихся настроений. Вы прилагаете все усилия, настраиваясь на циклы природы, и используете их для усовершенствования своей интуиции. Луна правит эмоциями, а эмоциональность Рыбам очень присуща, особенно вкупе с чрезмерно эмпатическим и сострадательным характером.