Какая греческая богиня соответствует вашему знаку Зодиака?

Гестия — первая олимпийская богиня, вечно юная покровительница семейного очага и жертвенного огня. Между прочим, за Гестией сам Аполлон ухлестывал, но получил от ворот поворот, потому что обет целомудрия — это вам не шуточки: дала — держи. Вот и Козероги такие же: вся эта ваша любовная чепуха — дело хорошее, конечно, а о важном кто думать будет? Пушкин? Нет, Козерог думать будет!

Как Гестия, которая передала Прометею огонь для несчастных смертных. Козероги сперва позаботятся о других, а потом уже о себе, ну, так это выглядит со стороны.

На самом деле Козерогам не надо заботиться о себе, потому что у них все в порядке. В смысле, они это и так делают, просто мы не замечаем.

И вот еще что: римляне называли Гестию Вестой. Жрицы богини Весты должны были хранить девственность — не вечно, а лишь до конца срока службы. Но за это получали солидные плюшки: освобождались от власти отца, имели право распоряжаться своим имуществом, миловать преступников и казнить неугодных.

Козероги согласились бы, не раздумывая.

Водолей — Ника.

Ника — богиня победы, символ счастливого исхода. Ника часто изображалась крылатой или в позе быстрого движения над землей. Внимание, вопрос: кто-нибудь когда-нибудь видел Водолея, который тихо притулится в уголке и будет там смирно сидеть?

Ха, даже если барышню-Водолея туда насильно усадить, она начнет жестикулировать и говорить с такой скоростью, что все будут уверены: Водолей, как обычно, бегает по потолку, чему удивляться?

Просто у Водолеев неиссякаемый запас жизненной силы и оптимизма, так уж они устроены.

И кстати, Водолеи всегда побеждают. Без вариантов. Так что, если вам срочно нужно выиграть состязание с судьбой, молитесь Нике. В смысле подружитесь с Водолеем. Ника — щедрая богиня, ей для вас победы не жалко, у нее еще есть.

Рыбы — Афродита.

Нет никаких сомнений в том, что Афродита родилась под знаком Рыб. Потому что богиня любви — это раз. Потому что богиня красоты — это два. И еще потому, что знала толк в страданиях.

Афродита была влюблена в красавчика Адониса, но несчастный, увы, погиб на охоте. Афродита не пережила горя и, разбежавшись, прыгнула с Левкадской скалы прямо в море. Ну, а чего бы не прыгнуть, если ты бессмертная, да? Если бы Рыбы могли, они бы тоже прыгали.

Впрочем, Рыбы и без этого умеют страдать так, что у окружающих сжимаются сердца, и на глаза наворачиваются слезы. Ах, как тонко она чувствует, как красиво страдает! На эту удочку попадаются те, кто устоял перед красотой Рыб или перед их загадочностью.

Шансов нет ни у кого, в общем. Хорошо, что Афродита — добрая богиня.

Овен — Афина.

Афина — самая, пожалуй, почитаемая богиня. Афина олицетворяет мудрость, покровительствует науке и ремеслам, искусству, знаниям и изобретательности. Но, вообще-то, ее основная специализация — военная стратегия.

Афина — единственная богиня, которая использует мужские атрибуты: доспехи, шлем и копье. Спрашивается, зачем грекам понадобилась богиня войны, у них же был Арес? А потому, что бог сражений был вероломен и коварен и развязывал войны ради самих войн.

Афина же покровительствовала только той войне, что затевалась по необходимости. Это Овен, без сомнения. Девушки-Овны тоже не прочь насадить неугодных на копье, но только за дело, а не потому, что настроение плохое. Просто так Овен разве что щитом сверху прихлопнет — в назидание. Правда, некоторые и этого не выдерживают, ну и пусть отползают, слабаки.

Культ богини войны — это не для сопляков, знаете ли.

Телец — Деметра.

Деметра — богиня плодородия и покровительница земледелия. Земледелие — тяжкий труд, поэтому культ Деметры вкратце можно описать так: сейчас мы все ударно поработаем, а потом от души угостимся, чем богиня послала. Богиня обычно посылала не только пищу, но и вино. И побольше, побольше!

Нет никаких сомнений, что Деметра — это Телец: мало кто умеет так же ценить простые радости типа вкусной еды, хорошего вина и, кстати, честной работы.

Впрочем, не надо думать, что Деметра — безобидная покровительница труда и вкусняшек. Однажды Аид похитил ее дочь Персефону, и таки что вы думаете, она сделала? Вытащила паршивца из преисподней и всыпала ему от души. Так, что бедняга согласился отпускать Персефону к мамочке каждый год, а сам забился обратно в свой адочек и больше не отсвечивал.

Тельцы предупреждают: так будет с каждым, кто посмеет тронуть то, что Тельцам дорого. Будь ты хоть Аид, хоть черт лысый.

Близнецы — Ирида.

Ирида — вестница богов, ее задача — разносить поручения по всему свету: на землю, в морские глубины и даже в царство мертвых.

Громовержец однажды послал Ириду в Аид, вручив ей кубок. И что вы думаете? Она таки зачерпнула водички из Стикса и доставила на Олимп. Водичка, если помните, символизировала не только нерушимость клятв, но и первобытный ужас.

В общем, не рекомендуем мыть в Стиксе руки. А Ириде и это нипочем, как Близнецам. Близнецы способны на самые невероятные поступки, но только с одним условием: пусть будет очень-очень интересно, ну пожалуйста!

Близнецы — заядлые путешественницы, тусовщицы и всеобщие приятельницы. А еще Близнецам нипочем какие-то надуманные границы. Ирида запросто влетала в покои Зевса, вот и барышня-Близнецы познакомится с президентом страны, если придет ей такая охота.

Потому что легкость и обаяние — ключи от всех дверей. И у Близнецов они есть.

Рак — Гея.

Гея — богиня земли, мать всего, что живет и растет на ней, а также мать Неба, Моря, титанов и гигантов. Всеобщая мать, короче говоря. Прямо как Рак. Раку только дай кого-нибудь родить и воспитать: и все, больше ничего не надо, отстаньте от Рака со всякими глупостями, не видите, человек делом занят, а не этой вашей ерундой!

Правда, Гею иногда называли Хтонией, а прилагательное «хтонический» олицетворяло собой дикую природную мощь земли, и подземное царство тоже, кстати. И это про Раков, без сомнения. Раки — эталонные матери, которые, если что, обидчика своих деточек закопают в самую хтонь. И кстати, «деточка» — необязательно ребенок.

Все, кого Раки любят, — их «деточки». Такая натура.

Лев — Гера.

Гера — покровительница брака, охраняющая мать во время родов, но об этом никто не помнит. Зато все помнят, что Гера — жена самого Зевса, первая леди Олимпа.

На самом деле третья, потому что до нее у Зевса уже было две жены, но хоть кто-нибудь о них знает? Нет, конечно. Гера, чье имя переводится как «госпожа», рядом с собой не терпела никаких соперниц. Натуральная Львица: или она будет первой и единственной, или лучше поищет себе какой-нибудь другой Олимп.

Такого, впрочем, никогда еще не случалось, потому что кто же в здравом уме станет соперничать с Львицей? Некоторые пробовали соперничать с Герой, и знаете, чем дело кончилось? Правильно: «В общем, все умерли» ©.

Дева — Фемида.

Фемида, та самая супруга Зевса, о которой никто не помнит. В смысле никто не помнит, что она замужем за Громовержцем, а вот о том, что она богиня правосудия, попробуй забудь!

Фемида — символ беспристрастности и справедливости, а еще она глас божий: волю Зевса озвучивала именно Фемида, чтоб, значит, всякие слабаки не глохли от громового голоса верховного бога.

Смекаете? Если Дева что-то говорит, ее устами глаголет истина. Если Дева говорит что-то, что вам не нравится, вам придется это слушать, потому что Дева не ошибается: ей ваша личность неинтересна, Дева оценивает факты.

Весы — Персефона.

К Персефоне, как известно, сватались самые завидные женихи Олимпа — Арес и Аполлон.

Но, судя по всему, очаровательная дочь Деметры родилась под знаком Весов, потому что выбрать кого-то одного она так и не смогла, какая досада! Впрочем, личная жизнь у нее все равно устроилась: красавицу умыкнул бог царства мертвых Аид, и стали они жить-поживать вполне себе счастливо.

Идеальный вариант для Весов: не надо ничего решать, сами придут и сами все решат! Правда, у матушки Персефоны с зятем как-то не сложилось, поэтому молодым навязали брачный контракт: две трети года Персефона живет на Олимпе, треть — в подземном мире.

Весы, дай им волю, тоже так жили бы: два варианта, и оба верные — это же персональный рай для Весов. Личный рай и личный подземный ад — все такое вкусное!

Скорпион — Геката.

Геката дарует мудрость в народных собраниях, счастье на войне и богатую добычу на охоте. Все это она делает только для отвода глаз, разумеется, потому что вообще-то она богиня Преисподней.

Геката обучает смертных колдовству, повелевает ведьмами и ядовитыми растениями, а также тусуется с мертвыми душами на перекрестках. В общем, чтоб вы понимали, Геката — та самая богиня, которую боятся даже те, кто называл Аида земляным червяком.

Узнали барышню-Скорпиона? Да, это она.

В Скорпиона влюбляются с первого взгляда, а подойти боятся: чуют кожей, что в этом тихом омуте водятся не только черти, а кое-кто похуже. Скорпиона, впрочем, это не беспокоит: ей все равно будут поклоняться, рано или поздно, так или иначе.

Сомневаешься? Тогда знай, что, по одной из версий, знаменитая Статуя свободы — это… Да-да, верно! Это Геката. Шипастый венец носила именно она. И ты никогда не задумывалась, для чего символу свободы нужен факел? Освещать людям путь? Ну да, верно. Путь во тьме, которой Геката повелевает.

Стрелец — Артемида.

Артемида — богиня охоты и покровительница всего живого. А еще она страж женского целомудрия и помощница рожениц.

Но как? Как можно покровительствовать абсолютно противоположным понятиям? А очень просто. Посмотрите на Стрельцов: Стрельцы настолько цельные натуры, что понятие когнитивного диссонанса им в принципе чуждо.

Стрельцы способны принять и понять любую идею, любое верование и любую точку зрения. Это, кстати, не означает, что девушка-Стрелец готова это все разделять. У нее на любой вопрос существует один универсальный ответ: главное — ввязаться в заварушку, а там по ходу дела разберемся. И ведь разбирается же, что удивительно.

Более того, противоборствующие стороны считают, что Стрелец целиком и полностью их поддерживает. На том и примиряются в итоге, а Стрелец отправляется притягивать друг к другу какие-нибудь другие противоположности.

Источник — Lifter