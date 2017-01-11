Как якутского алкоголика забрали к себе пришельцы

Еще не так давно в якутском селе Сунтаре жил простой, на первый взгляд, мужчина, получивший от земляков прозвище Маленькая Голова. Маленькая Голова имел собственный домишко, по возможности тут и там подрабатывал и испытывал, как многие другие северные люди, сильную привязанность к горячительным напиткам.

Как-то раз он признался своим собутыльникам, что осенью 2009 года его похитили представители внеземной цивилизации. По словам выпивохи, он возвращался поздно домой, и над ним неожиданно вспыхнул яркий свет холодно-белого оттенка. Якут почувствовал, как его тело перестало подчиняться законам гравитации и начало подниматься к свету. Потом Маленькая Голова потерял сознание.

Очнувшись, россиянин обнаружил себя как ни в чем не бывало лежащим на собственной кровати. Несмотря на провалы в памяти, мужчина помнил гигантских человекоподобных существ, которые окружали его в каком-то непонятном месте. На своих руках, ногах, животе и спине Маленькая Голова обнаружил множество красных треугольников, образованных бесчисленными маленькими точками. Таким образом, якут не мог списать все на сон или пьяный бред. Объяснение произошедшему было одно: его сперва похитили, а потом вернули домой инопланетяне.

После этого пришельцы, как рассказывал россиянин, похищали его еще дважды, и всякий раз у него случились провалы в памяти, однако силуэты загадочных гуманоидов прочно запечатлевались в сознании Маленькой Головы.

Собутыльники пропойцы, естественно, не поверили ему. Наверняка каждый из них и сам припоминал парочку удивительных событий, которые якобы происходили с ним по пьянки. А что касается красных точек на теле, то это наверняка, мол, какая-нибудь зараза, которую Маленькая Голова подцепил во время очередной своей гулянки.

Зимой 2011 года наш герой снова куда-то запропастился – вышел из дома товарища по нужде и не вернулся. Бобыля никто не искал, даже его дружки. Собутыльники лишь единожды отправили наружу, чтобы посмотреть, куда Маленькая Голова запропастился, затем вернулись за стол и продолжили «квасить» без него. Тем не менее, они заметили, что снег во дворе здорово подтаял, хотя температура на улице была суровой – под минус сорок.

Прошли три недели, и пропавший снова оказался дома. Когда приятели увидели его, то сперва даже не узнали. Маленькая Голова постарел лет на двадцать: похудел, покрылся морщинами. Его волосы поседели, а цвет кожи стал крайне болезненным даже для алкоголика. В этот раз несчастный не торопился делиться с товарищами впечатлениями от своих приключениях с инопланетянами. Он лишь сообщил им, что на нем ставили страшные опыты, которые напрочь подорвали его и без того не идеальное здоровье, а потому вскоре он умрет.

Но теперь Маленькая Голова мог продемонстрировать скептикам доказательства своего похищения пришельцами. Якут обрел необычные способности. Стило ему прикоснуться к вилке, гвоздю или какому-любо другому металлическому предмету, как вещь сразу начинала интенсивно вибрировать, издавая непонятный высокий звук. Мужчина мог расплавлять снег и лед, не прикасаясь к ним руками. Но самое поразительное было то, что он научился видеть сквозь стены и прочие преграды. Приятели Маленькой Головы прятали в доме бутылку водки, и участник экспериментов инопланетян с легкостью находил ее.

Спустя полумесяца у него диагностировали цирроз печени на последней стадии. Помочь такому пациенту уже было нельзя, поэтому врачи прописали ему медикаменты и строгую диету, чтобы он дожил остаток дней с наименьшими болями, и отпустили Маленькую Голову восвояси. Больной сперва день-два погоревал, потом неожиданно преисполнился жизнерадостности и собрал у себя друзей, чтобы устроить с ними последнюю пьянку.

Гуляли они около недели. В одну из ночей Маленькая Голова отправился в свою комнату и наутро не вышел из нее. Спальню открыли, а там никого нет. Кто-то скажет, что пьяница ушел в лес, чтобы умереть, но приятели нашего героя, воочию лицезревшие творимые им чудеса, склоняются к другому мнению.

Дело в том, что они все же спросили Маленькую Голову, почему он так повеселел, несмотря на свое состояние. В ответ на это якут сообщил им, что на самом деле не умрет: гигантские существа с другой планеты не только вылечат его, но и заберут с собой. Так оно, видимо, и произошло…