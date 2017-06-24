Как вы справляетесь с поражениями и неудачами по знаку Зодиака

Неудачи и поражения разочаровывают, деморализуют и сильно бьют по уверенности и самооценке. Если вы пробуете что-то новое и терпите неудачу – это ужасно. Если вы делаете что-то привычное и знакомое и терпите крах – это еще ужаснее. Не все способны с такими фиаско достойно справляться, так как они надолго откладываются в подсознании и отравляют жизнь. Как ваш знак зодиака влияет на вашу способность восставать как Феникс из пепла и справляться с жизненными проигрышами?

1. Овен

Вы справляетесь с неудачами, просто признавая их, а затем анализируя, что вы могли бы сделать по-другому и стоит ли повторять попытки. Вы не будете зацикливаться на своем провале, но собираетесь сосредоточиться на будущих успехах, в которых вы абсолютно уверены. Это был всего лишь один удар на пути к успеху. Вы знаете, что путь этот не всегда гладкий, а поражения просто являются полезными уроками.

2. Телец

Вы «лечите» себя тем, что постоянно напоминаете себе о собственной ценности. Для многих Тельцов лучший способ впитывания информации – визуальный, поэтому составьте список ваших талантов, навыков, способностей и качеств, которые у вас уже есть, что позволит вам добиться успеха в будущем. Если вы слишком раздавлены своим провалом, тогда обратитесь за поддержкой к близким людям.

3. Близнецы

Чтобы иметь возможность восстановиться после поражения, вам нужно изменить свое к нему отношение. Рассматривайте это как единичный случай. Подумайте о том, что вы можете улучшить и изменить в ситуации, а также спишите неудачу на недостаточную подготовку, нехватку сна или плохое настроение – то есть на то, что можно подкорректировать. Это определенно придаст вам больше уверенности в себе.

4. Рак

Как правило, вы все переводите на уровень эмоций, потому самое лучшее, что вы можете сделать – это отключать свои чувства от факта неудачи. Не принимайте провал близко к сердцу. Все делают ошибки, и вы тоже. Вы знаете, что неудача не свидетельствует о том, что вы некомпетентный или дурной человек, просто так бывает. Когда вы убираете эмоции из ситуации, вы сможете понять её причины, и что вам нужно в ней изменить.

5. Лев

Когда вы хотите оправиться от неудачи, вы предпочитаете сделать что-то рисковое (в разумных пределах) или попробовать что-то новое. Да, это может быть страшно, и вы почувствуете себя уязвимым, но если вы рассмотрите все свои варианты и примете хорошо продуманное решение попробовать еще раз, но по-новому, вы будете продвигаться вперед. Всякая неудача – это тоже прогресс.

6. Дева

Вы учитесь на своих ошибках и неудачах, поэтому вы можете справиться с ними тогда, когда не рассматриваете их, как конец света, а как начало роста и успеха. В то время как провал заставляет людей чувствовать себя беспомощными, вас это скорее приводит в азарт. Вы не желаете идти на поводу одной неудачи и давать ей шанс замедлить ваше движение.

7. Весы

Вы знаете, что неудача может легко вас дезориентировать и отвлечь от ваших целей и мечты, поэтому вы напоминаете себе о том, что нужно держать себя в руках и не падать духом. Вы будете повторять попытку, даже если вам придется двигаться крохотными шажочками – вы все-равно станете адаптироваться и менять: и себя, и ситуацию.

8. Скорпион

Вы справляетесь с провалами, становясь только более решительным, чем раньше. Скорпионы известны своей настойчивостью и умением фокусироваться, и как только вы испытали неудачу, вы только еще усерднее работаете. Вы становитесь одержимы достижением более позитивного результата, и если вы снова потерпите неудачу, вы все равно продолжите штурм. Поражение для вас – это не повод полностью сдаваться.

9. Стрелец

Вы знаете, что у всех поражений есть плюс – это возможность учиться на ошибках, это возможность лучше понимать свои сильные и слабые стороны, и, самое главное – поражения никогда не дают заскучать и расслабиться. Если бы все было так легко, успех не имел бы своей ценности. Для вас все неудачи – это захватывающий и увлекательный опыт.

10. Козерог

Вам не привыкать к неудачам, потому вы относитесь к ним философски и не расстраиваетесь. Вы предпочитаете сосредоточиться на факторах, которые вы можете контролировать, а значит в следующий раз вы проработаете все детали и будете более тщательно подготовлены. Поражения не выбивают вас из колеи – именно поэтому вам удается добиться многого.

11. Водолей

Вы справляетесь с неудачей, считая её стимулом для очередного витка ваших творческих попыток. Вы знаете, что именно не сработало, поэтому теперь ваш мозг будет создавать новые пути и придумывать свежие инновации, чтобы добиться успеха. Не сдерживайте свои мысли и фантазии, чтобы увидеть новые альтернативные решения.

12. Рыбы

Для вас лучшая терапия поражения – это прощение самого себя. Вы сделали ошибку (все их делают!), но это не повод морально себя истязать. Хвалите себя, поддерживайте, ободряйте и мотивируйте, чтобы у вас пропал страх к риску, и тогда все неудачи будут для вас менее болезненными.

Источник – Flytothesky.ru