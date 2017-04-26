Как вести трудные разговоры: основные шаги

Мы пытаемся избежать трудных разговоров и даже хвалим себя за стойкость: «хорошо, что я тогда промолчал(а), а то наговорил(а) бы лишнего». Но бывают ситуации, когда мы теряем больше, если молчим и терпим. Или портим отношения с человеком, пытаясь продавить свой интерес с помощью силы или интриг: «Все равно его не переспоришь».

Как убедить престарелых родителей позаботиться о своем здоровье? Как признаться родителям партнера, что вам не по душе их угощение? Как повлиять на поведение начальника, если он придирается к вам по мелочам?

«Можно жаловаться на упрямство начальника или капризы родственника, но жалобы не помогут решить проблему, – уверен психотерапевт Иэн Ньютон. – Попробуйте взглянуть иначе: трудных людей нет, просто трудно подобрать к ним ключ. Осознав это, вы сможете сфокусироваться на том, как приноровиться к ним, вместо того чтобы пытаться их исправить».

Часто конфликты развиваются по одним и тем же шаблонам: вы задеваете «больную» тему, собеседник злится, расстраивается или замыкается в себе. Возникает эффект заезженной пластинки. Это раздражает, но в то же время позволяет заранее продумать свои слова и постараться обойти острые углы.

Психолог Питер Голлвитцер называет это «проработкой алгоритмов»: «Если вы оказываетесь в ситуации А, вы будете действовать способом Б». Его исследования подтверждают: чем конкретнее вы представляете себе ситуацию и свой ответ на нее, тем больше шансов, что вы не растеряетесь во время разговора.

Снимите фокус внимания с себя

Думая о предстоящем разговоре, мы обычно концентрируемся на том, как донести свою позицию четко и твердо. Но часто не учитываем, как нас поймут. «Для собеседника ваши претензии могут стать полной неожиданностью, хотя вы долго копили их в себе, – говорит психолог Анна Диксон. – Даже если вы критикуете его стиль работы, а не личность, он может расценить это как нападение и начать защищаться».

Во время ссоры подумайте: что будет, если вы сейчас дадите волю эмоциям?