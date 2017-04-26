Как вести трудные разговоры: основные шаги

Никто не любит тяжелые разговоры. Но умение конструктивно обсуждать трудные вопросы − одно из самых важных, если вы хотите добиться успеха. Как ему научиться? Советуют психологи.
Как убедить престарелых родителей позаботиться о своем здоровье? Как признаться родителям партнера, что вам не по душе их угощение? Как повлиять на поведение начальника, если он придирается к вам по мелочам?
Мы пытаемся избежать трудных разговоров и даже хвалим себя за стойкость: «хорошо, что я тогда промолчал(а), а то наговорил(а) бы лишнего». Но бывают ситуации, когда мы теряем больше, если молчим и терпим. Или портим отношения с человеком, пытаясь продавить свой интерес с помощью силы или интриг: «Все равно его не переспоришь».
Но психологи уверены: умение грамотно настоять на своем можно развить. Главное, приложите больше усилий заранее.
Проработайте сценарий
«Можно жаловаться на упрямство начальника или капризы родственника, но жалобы не помогут решить проблему, – уверен психотерапевт Иэн Ньютон. – Попробуйте взглянуть иначе: трудных людей нет, просто трудно подобрать к ним ключ. Осознав это, вы сможете сфокусироваться на том, как приноровиться к ним, вместо того чтобы пытаться их исправить».
Часто конфликты развиваются по одним и тем же шаблонам: вы задеваете «больную» тему, собеседник злится, расстраивается или замыкается в себе. Возникает эффект заезженной пластинки. Это раздражает, но в то же время позволяет заранее продумать свои слова и постараться обойти острые углы.
Психолог Питер Голлвитцер называет это «проработкой алгоритмов»: «Если вы оказываетесь в ситуации А, вы будете действовать способом Б». Его исследования подтверждают: чем конкретнее вы представляете себе ситуацию и свой ответ на нее, тем больше шансов, что вы не растеряетесь во время разговора.
Снимите фокус внимания с себя
Думая о предстоящем разговоре, мы обычно концентрируемся на том, как донести свою позицию четко и твердо. Но часто не учитываем, как нас поймут. «Для собеседника ваши претензии могут стать полной неожиданностью, хотя вы долго копили их в себе, – говорит психолог Анна Диксон. – Даже если вы критикуете его стиль работы, а не личность, он может расценить это как нападение и начать защищаться».
Во время ссоры подумайте: что будет, если вы сейчас дадите волю эмоциям?
Что можно сделать? Прежде всего подавите в себе желание упрекать, стыдить и ставить на место. Вместе этого попробуйте поделиться тем, что у вас на душе: «Знаешь, мне было очень трудно говорить с тобой об этом, потому что это важно для меня»; «Я беспокоюсь, что могут потерять тебя, поэтому меня так расстраивает, что ты не идешь к врачу».
Не торопите события. Возможно, собеседник не поймет вас в первый раз. Но дайте ему время. Он живой человек, способный размышлять и делать выводы. Если он увидит вашу искренность и уважение, он прислушается к вам.
Думайте о будущем
«В какой-то момент обида или раздражение могут заставить нас выйти из себя и заслонить главную цель, − отмечает Себастьян Бейли. − Поэтому особенно важно постоянно держать в голове образ желаемого будущего. Вы хотите продолжать отношения с этим человеком? Чем они важны для вас? Что будет, если вы сейчас дадите волю эмоциям? Если вас подмывает высказать собеседнику в лицо все, что вы о нем думаете, будете ли вы чувствовать то же спустя полчаса? Каким образом гнев поможет разрешить проблему?»
Конечно, в пылу спора трудно сохранять осознанность. Но эта способность поддается тренировке. Исследования показывают, что, разрабатывая свои «эмоциональные мускулы», мы можем лучше управлять собой в стрессе. Например, с помощью медитации и упражнений на дыхание мы можем научиться быстрее восстанавливать спокойствие. Наблюдайте за собой и отстраненно фиксируйте свое состояние, и вы заметите, что эмоции перестают владеть вами.
Осознайте границы возможного
Не рассчитывайте разрешить накопившиеся противоречия одним махом. Даже самые железные аргументы могут не сработать. Если чувствуете, что разговор идет по кругу, разумнее закончить его прямо сейчас. Вы можете вернуться к нему позже, когда немного остынете. Но помните о том, что чудес не бывает.
Люди, которые не переносят друг друга, могут удачно сотрудничать
Наши решения и образ жизни могут раздражать других. Есть много примеров удачного сотрудничества людей, которые в личной жизни не переносили друг друга. «Другие кажутся нам трудными, потому что они просто не подходят к нам − как детали от другого конструктора, случайно оказавшиеся в коробке с нашим, − говорит психолог Дуглас Стоун. − Например, кто-то не может смотреть на чужие слезы, другие не терпят агрессии. Кто-то общается эмоционально и сумбурно, другим нужна четкость и отстраненность».
Так или иначе, помните о своей доле ответственности за результат разговора. Если вы будете продумывать свои вопросы и ответы заранее, прощупывать почву для компромисса, это повысит шансы, что в следующий раз вы добьетесь большего.
Источник: Bitesizeseminars