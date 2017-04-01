Как ваше окружение может изменить вашу жизнь

До определенной стадии развития моей личности я так же, как и большинство людей, не придавала значения такому аспекту, как влияние окружения. Многие учителя успеха и процветания, в своих книгах и семинарах часто упоминали о сильнейшем влиянии окружения на личность.

Впрочем, как и все остальное в нашей жизни, любая теория познается только на практике. Далее речь пойдет о моем личном опыте влияния окружения на мою личность.

Влияние окружения на человека

В самом начале жизни человека, на него прямо или косвенно влияет его ближайшее окружение. Это могут быть мамы, папы, бабушки и дедушки, социальный слой. Мы рождаемся в определенной точке земного шара, в стране и семье с определенной культурой, бытом, устоями и правилами. В первые годы жизни, единственным реальным примером для ребенка являются его близкие люди. Маленькие дети, уже с первых дней жизни, начинают подражать тем, кто им нравится, копировать ужимки и особенности поведения окружающих людей.

Свое раннее детство я помню только отрывками, похожими на сон и единственное ощущение, которое осталось — это ощущение радости, праздника жизни и счастья.

В юности человек, по-прежнему, сильно зависит от своего домашнего круга общения, от родных и близких, но постепенно в него добавляется влияние извне семьи. Появляются друзья, знакомые, учителя и наставники. Особенно сильное влияние оказывают люди, на которых хотелось бы походить, в этом случае работает, так называемый, механизм подражания желаемым манерам и поведению.

Моя юность проходила в постоянных прогулках с соседскими детьми во дворе. Мы активно играли во все уличные игры, прыгали в резинки, классики, бегали, играя в «казаки-разбойники». Затем мы подросли и появились посиделки в подъездах, пиво, сигареты, песни под гитару. И все это было потому, что таково было мое окружение. И именно оно диктовало, как одеваться, какую музыку предпочитать, как себя вести с другими людьми.

Я думаю, что в таком нежном возрасте человеку очень трудно самостоятельно принимать осознанные решения и выбор. Общество навязывает и диктует свои условия.

По мере взросления меняется круг интересов

В моем случае, пробудившиеся интересы к музыке повели меня в клубную культуру. Вследствие моих изменений, старые компании и все мое общество заменилось на новое естественно и безболезненно. Захватившая меня тогда Trance культура изменила мое мировоззрение, появились нереальные яркие одежды, страсть к музыке и аппаратуре, сценическая деятельность и юношеский максимализм.

Хотя сейчас я уже не выезжаю на вечеринки и open -air, любовь к этой музыке сохранилась до сих пор, а основы субкультуры оставили свой неизгладимый отпечаток на моей личности.

Неформальные движения

В принципе, молодежь практически всегда впадает в неформальные движения и субкультуры, в зависимости от личных наклонностей и пристрастий, таким образом, стремясь себя как-то выделить.

По мере развития личности и приобретения жизненного опыта, рано или поздно подавляющее большинство людей создает семью и детей. И здесь тоже окружение оказывает свое влияние непосредственным образом. Для женщин характерно 9 месяцев носить ребенка, поглощая информацию о беременности и родах, походы по поликлиникам и общение с такими же «мамашками». Впрочем, и в последующие 3 года, все продолжается приблизительно так же. Я не беру в расчет крайности, когда будущая мать пьет и гуляет, хотя и на такое поведение тоже влияет ее окружение.

И вот у вас семья, дети. Можно даже с точностью сказать, какой у вас уровень дохода, традиции, уклады, пристрастия в спорте и т. д., просто посмотрев на ваш круг общения.

По большому счету, вы являетесь точным отражением 5-ти самых близких людей, с которыми вы общаетесь. Для примера, возьмите средний доход 5-ти приближенных вам людей и разделите его поровну. Сумма, которая выйдет, будет приблизительно равняться вашему доходу. Это касается и других сфер жизни. Например, если 5 ваших близких людей постоянно путешествуют, рано или поздно, и вы тоже начнете. Или поменяете круг общения.

Духовный и личностный рост

По мере духовного роста человека, происходит переоценка ценностей. Человек уже не может общаться со своими прошлыми друзьями. Его уровень вибраций повышается и пути со многими людьми начинают расходиться. Ну вот представьте себе: человек работал над собой, избавился от вредных привычек, стал служить Богу, а его друзья пьют пиво, ругаются матом и вообще атеисты. Как долго может продлиться такая дружба?

К 30 годам у меня как раз и произошла такая переоценка ценностей. Мое мировоззрение поменялось на 180 градусов(360—это полный круг, а 180-это противоположность прошлому). В жизни стали интересовать только высокие ценности, служение людям. Я бросила курить, вообще исключила из своей жизни алкоголь, перешла на живое питание и заботу о физическом теле. Книги, видео, учебные семинары поглощались в больших количествах, я искала знание,- знание устройства мира и человека.

У вас может возникнуть вполне резонный вопрос: «Что делать, если собственный уровень духовного и физического развития вырос, а у ближайшего окружения — нет?».

Постепенно все прошлые друзья «отвалились» сами собой, они не смогли резонировать с новой частотой волн, соответствующей данному этапу моего развития, и в наших отношениях начался, так называемый «когнитивный диссонанс», который привел к их неминуемому разрушению. Долгий промежуток времени я пробыла в одиночестве. Это дало переосмыслить очень многие вещи. Вся информация о саморазвитии сыграла свою важную роль.Постепенно у меня появились новые друзья и окружение, которые соответствовали моему душевному настрою, развитию разума и целям.

Многие наставники рекомендуют окружить себя успешными людьми в той области, в которой ты хочешь развиваться. Хочешь стать богатым — общайся с миллиардерами, хочешь семью — общайся с семейными парами, хочешь путешествовать — общайся с теми, кто путешествует и т. д. Тут вообще никаких проблем нет. Необходимо подождать и продолжать «гнуть свою линию». Позволить себе — быть собой, а другим — быть другими.

Ваша семья и некоторые друзья постепенно примут ваше новое мировоззрение и успокоятся, только не надо никого обращать в «свою веру». Это чревато и очень энергозатратно. Ваше — никуда от вас не денется, а ненужное — отвалится само собой.

Источник: econet.ru