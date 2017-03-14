Как тренировать мозг, чтобы избежать депрессии

Депрессия является наиболее страшной формой психических болезней, поражающих как больных, так и тех, кто находится рядом с ними.

Когда вы подверглись депрессии, то не видите выхода, даже при желании людей вам помочь. И когда рядом больной депрессией, вы может и готовы помочь, но такие люди не способны принять помощь.

Для тренировки мозга, избежания депрессии, необходимо отбросить мысль, что помощи не будет. Иногда мы не способны себя излечить и нуждаемся в поддержке, чтобы справиться.

Просьба о помощи бывает разной. Депрессия способна убить, если заболевание доходит до стадии, когда человек решается совершить самоубийство, пожалуйста, присмотритесь к симптомам депрессии у себя и окружающих.

ТРЕНИРОВКА МОЗГА ВО ИЗОБРАЖЕНИЕ ДЕПРЕССИИ

Когда у вас печальные мысли, вы по большей вероятности думаете о чём-то, что произошло в прошлом, и сейчас, вам кажется, невозможно вернуть прошлое. Чтобы идти вперед, мы должны сконцентрироваться на будущем, даже если прошлое нас не отпускает. Произошедшее не изменишь. Мы можем отпустить это или думать, что всё могло бы быть по-другому, но сейчас продолжаем оставлять негативные события в прошлом.

Как мы движемся постепенно к поставленной цели? Мы должны жить с тем, что случилось и двигаться, чтобы жить сейчас, в настоящем времени, которое приведет нас к лучшему будущему. Если мы развелись, наши мысли сосредоточены на многих негативных аспектах, и ничто не изменит тот факт, что мы в разводе. Вместо того, чтобы думать об этом негативе, напишите список позитивных черт характера, к которым вы должны стремиться. Это верный шаг в правильную сторону. Держитесь происходящего сейчас.

КАРТИНА ДЕПРЕССИИ С ВАМИ В ГЛАВНОЙ РОЛИ

Какие события стали причиной печали? Если история любви продолжалась только 15 минут, на долго ли этот неприятный эпизод? У вас было детство, отрочество, зрелость и главные моменты, являющиеся важными главами в вашей истории. И потом случилось событие плохое. Сейчас напишите хороший сценарий, где вы справляетесь с кажущейся непреодолимой трудностью, чтобы двигаться победно вперед к своему счастью.

ИЗБЕГАЙТЕ ПЫТАТЬСЯ БЫТЬ ЛУЧШИМ

Исследователи Британского Психологического Общества, профессиональной общественной организации Великобритании, говорят, что соперничество и стремление к совершенствованию приводит к депрессивным мыслям, когда мы не успешны в собственных надеждах, планах. Изучения привели к выводу, что «Когда люди чувствуют небезопасность в их социальном окружении, это может привести их к иерархическому видению себя и других, со страхом реакции их понижения по чину, либо нарушения субординации». Это увеличивает склонность к депрессии, беспокойству и стрессу. Чувство, что вы ниже кого-то? Перестаньте сравнивать. Вы уникальны и красивы, никто не имеет точно такого жизненного опыта.

ТРЕНИРУЙ МОЗГ, ЧТОБЫ НЕ ПОДАВЛЯТЬ МЫСЛИ И ЧУВСТВА

Отрицательные мысли и эмоции — это естественно, но считается, что избежание негативных мыслей — путь к отсутствию депрессии. Исследователи в «Джорнал оф Персоналити» пришли к выводу, что «подавление мыслей ассоциируется с одержимым мышлением и эмоциональной реактивностью». Во избежание депрессивных мыслей, попытайтесь замечать возникающие негативные эмоции и критические состояния, говоря «негатив — это мнение, касающееся не меня».

Источник: Клубер