Как создается КАРТА ТЕЛА

Что это такое — проприоцепция? Проприоцепцию можно охарактеризовать как чувство тела или кинестетическую осознанность, то есть способность мозга воспринимать относительное положение и движение различных частей тела. Благодаря проприоцепии вы точно знаете, где в пространстве располагаются ваши руки, когда вы ими двигаете, даже если ваши глаза закрыты.

Все скоординированные действия зависят от проприоцепции. Если она нарушена, например, от неврологической болезни или опьянения, то самые простые действия вроде ходьбы или даже стояния на одном месте становятся до невозможности сложными. Достаточно очевидно, что движения на элитном уровне в спорте или танцах требуют элитного же уровня ощущения тела. Например, вы просто не сможете сделать кувырок назад стоя на канате, не зная точно, что делает ваше тело в каждый момент времени.

Точное ощущение тела также чрезвычайно важно для хорошего самочувствия. Прочитав эту статью, вы поймете, что проблемы проприоцепии могут быть серьезным источником боли в вашем теле. Поэтому улучшение проприоцепции — это отличная цель для каждого, кто хочет улучшить результаты в спорте или избавиться от различного рода болей.

В мозге создается карта тела

Ключ к пониманию проприоцепции — это карты тела. Карты тела — это зоны мозга, организованные таким образом, чтобы служить представлением различных частей тела, подобно тому, как линии на карте являются изображением дорог.

Каждой части тела мы можем сопоставить отдельную часть мозга, занимающуюся движением и восприятием этой части тела. У нас есть руки и у нас есть виртуальный образ рук в голове — части мозга, которые представляют размер, форму и позиции рук. Мозг также отводит пространство для представления неживых объектов, которые нам нужно ощущать и контролировать, такие как теннисная ракета, инструменты или ковбойская шляпа.

Части тела общаются со своими виртуальными аналогами следующим образом. В нашем теле расположены миллионы микроскопических органов, называемых механорецепторами. Когда они стимулируются механической силой, они посылают сигнал через нервную систему в часть мозга, которая занимается восприятием этой части тела. Мозг собирает все подобные сигналы из бесчисленного количества источников и определяет, где точно что расположено и что оно делает. По существу мозг создает многочисленные карты тела, которые затем использует, чтобы определить, что происходит и как необходимо двигаться.

Правильные движения требуют точных карт тела

Так как мозг использует карты для принятия решений о том, как совершить то или иное движение, очевидно, что чем более точная у вас карта, тем более точным и совершенным будет движение. Соответственно и наоборот, если карта неясная или размытая, выбор различных возможностей движения будет ограничен.

Эти положения подтверждаются тем фактом, что части тела, которые требуется двигать более, часто имеют большие по размеру карты. Например, рука способна выполнять чрезвычайно точные и дифференцированные движения и ощущать различные воздействия — в мозге для ее контроля отведена большая область. При этом мозг отводит очень немного пространства для создания карт частей тела, которым уделяется мало внимания, таким как середина спины или локоть. Если бы мы нарисовали изображение человеческого тела, где каждая его часть имела размер, пропорциональный ее виртуальному аналогу, мы бы увидели вот такого человечка. Эта фигура называется гомункул.

Еще одним подтверждением того, что карты чрезвычайно важны для координации, является то, что они на самом деле становятся больше, когда мы активно используем ту или иную часть тела. Например, часть мозга музыканта, которая ощущает и контролирует пальцы, заметно больше, чем аналогичная часть у человека, который не использует свои руки настолько активно.

Неверные карты могут приводить к боли

Аккуратные карты имеют большое влияние на то, как мы себя чувствуем. Ученые обнаружили, что они могут вызывать боль у участников эксперимента, создавая необычные сенсорные иллюзии при помощи зеркал или других способов обмана восприятия.

Такие иллюзии эффективно создают «сенсорно-моторные несовпадения», конфликты между реальным положением частей тела и их виртуальным образом в мозге. Результатом часто становится боль. На основе этих и других экспериментов многие ученые делают вывод, что пробелы, «пятна» или другие неточности образа тела могут быть важным фактором возникновения хронических болей и что исправление таких проблем потенциально может от них избавить.

Одним из самых ярких примеров потенциальных проблем, возникающих из-за неверной карты — это феномен, называемый «фантомные боли». Многие люди с ампутированными конечностями испытывают ощущения зачастую мучительной боли в отсутствующей части тела. Это происходит потому что, несмотря на отсутствие конечности, виртуальный образ ее продолжает существовать и он может быть стимулирован за счет влияния соседних областей мозга. Когда это происходит, мозг путается и создает необычайно реальное ощущение пропавшей конечности. Удивительным способом избавления от фантомных болей является помещение оставшейся конечности в зеркальную коробку таким образом, чтобы создать у мозга ощущение, что потерянная конечность существует и чувствует себя хорошо. Это звучит, как будто какая-то выдумка из Матрицы или Аватара, но это так.

Карты строятся через движение

Карты постоянно обновляются, чтобы ваше тело было готово к постоянном меняющимся требованиям. Вы можете мгновенно почувствовать изменения в вашей карте с помощью простого эксперимента. Попробуйте представить или почувствовать точную форму и позицию ваших ушей. После этого потрите ваше левое ухо в течение нескольких секунд и затем сравните вашу способность чувствовать левое ухо и правое. Вы заметите, что левое ухо почувствовать гораздо легче. Это происходит просто потому, что дотрагиваясь до уха, мы активируем его механорецепторы, которые посылают сигнал в мозг и тем самым активируют карту для этой зоны. Конечно, такая повышенная чувствительность будет только временной.

Для того, чтобы изменения в картах были долговременными или постоянными, необходимо постоянно в течение длительного периода времени заниматься соответствующей картой. Вспомните, что у музыкантов область, отвечающая за пальцы, больше, чем у обычных людей. Когда определенная часть тела или движение используются постоянно координированным и осознанным образом, в соответствующей части мозга происходят реально наблюдаемые физические изменения. Это одна из причин, почему мы становимся лучше в том, что мы практикуем.

Безусловно, не все движения равнозначно стимулируют карты мозга. Наибольшим потенциалом к качественному изменению карт мозга обладают движения, совершаемые с любопытством и интересом, носящие характер исследования, богатые на сенсорные ощущения, медленные, мягкие, осознанные и не приводящие к боли.

Недостаток движений обращает процесс создания карт вспять. Если вы не будете совершать определенное движение в течение длительного периода времени- вы потеряете способность точно чувствовать и контролировать это движение. Это называется сенсорно-моторная амнезия. Карта тела в мозге становится расплывчатой, менее точной. Если вы склеите три пальца так, чтобы они двигались как один в течение нескольких дней, мозг станет представлять их как одно целое, а не три отдельных части, способных двигаться по отдельности.

Крайний случай можно увидеть на примере индийского монаха Амара Бхарти, который поднял вверх руку 38 лет назад и с тех пор ее не опускает. Его рука практически атрофировалась.

Аналогично происходит искажение карты, если таз или позвоночник не двигаются в полном возможном диапазоне движения. После многих лет подобного необращения внимания вся средняя часть тела у человека начинает двигаться как один большой блок. Это типично для, например, белых мужчин на Западе. Какой из этого следует урок? Двигайся или потеряешь способность двигаться.

Боль вредит картам

Еще один способ ухудшить качество карты вашего тела — это получить травму. Боль уменьшает способность мозга обрабатывать проприоцептивную информацию, исходящую от травмированного сустава, потому что мозг оказывается занят, слушая болевые сигналы, которые, естественно, имеют более высокий приоритет. Кстати этот процесс работает и в обратную сторону — если какая-то область болит, вы можете заблокировать обработку болевых сигналов, потерев эту область и таким образом послав информацию от механорецепторов в мозг. Именно поэтому мы потираем ушибленное место, когда нам больно.

Боль также уменьшает движение в суставе, что еще более сокращает поток проприоцептивной информации от сустава в мозг. Это может привести к деградации качества карты. Таким образом, травма может быть потенциальным началом порочного круга — боль уменьшает движение, что ухудшает координацию, что еще более сокращает движение и вызывает боль и так далее. Это одна из причин, почему человек может постоянно подворачивать одну и ту же лодыжку.

Как улучшить проприоцепцию

Что же можем делать со всей этой ценной информацией?

Во-первых, следует понять, что хорошее движение и хорошее самочувствие имеют не только физический аспект. Состояние образа тела в мозге столь же важно, как и состояние реального тела (а изменение виртуального образа зачастую проще и легче — через работу с воображением и через расширение образа собственного тела в процессе его исследования).

Во-вторых, обратите внимание на совершение действий без боли. Даже если боль небольшая и не мешает делать вам то, что вы хотите делать, она не дает вам сделать то, чем вы занимаетесь, наилучшим образом. Хотите вы этого или нет, использование возможностей тела при этом будет не полным, так как работа нервной системы будет частично занята компенсацией нарушений — это изменит паттерны вашего движения и вашу координацию за пределами вашего осознавания.

В-третьих, для поддержания в хорошем состоянии «карт тела» и связанных с ними функций больше занимайтесь осознанным, исследовательским и игровым движением. Попробуйте занятия по методу Фельденкрайза, который был создан в том числе и для развития благоприятных изменений в карте тела. Метод Александера, идеокинезис, цигун или тайцзицюань также будут отличным выбором.

Источник econet.ru