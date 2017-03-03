Как семейный сценарий влияет на личную жизнь

Ребенок в семье перенимает традиции, ожидания, шаблоны, которые проносит через всю свою жизнь и передает собственным детям. В этих шаблонах заранее запрограммировано «что такое хорошо, что такое плохо», как можно и как нельзя поступать.

Семейные сценарии и мифы во многом определяют успешные стратегии выживания рода, поэтому очень глубоко укореняются в сознании. Они работают даже тогда, когда нет угрозы выживанию, и могут не подходит для решения тех проблем, с которыми сталкивается очередное поколение. Из-за этого у людей нередко возникают проблемы в семье.

СОВЕТЫ ПСИХОЛОГА, КАК ПОВЛИЯТЬ НА СОБСТВЕННЫЕ УБЕЖДЕНИЯ

Нередко шаблоны семейного сценария способны негативно сказаться на браке, семье, судьбе в целом. Чтобы разрешить эту проблему, нужно осознать, какие именно убеждения мешают выстраивать счастливую жизнь.

Есть способ определить некоторые из них:

Выберите время, когда вам никто не помешает, и на бумаге запишите список основных убеждений и установок, которыми руководствуетесь в жизни.

Напротив каждого пункта списка запишите, что вы получаете от этой установки (чем она мешает и как помогает в жизни).

Решите для себя, насколько полезно убеждение. Если оно ограничивает вас в чем-то, то подумайте, как его можно изменить, чтобы исправить ситуацию.

Если оно ограничивает вас в чем-то, то подумайте, как его можно изменить, чтобы исправить ситуацию. Если не получается сделать каждую установку полезной, то постарайтесь изменить ее так, чтобы она хотя бы не портила жизнь.

Семья для ребенка формирует систему ценностей, но не все они полезны во взрослой жизни следующего поколения. Вы можете создать собственную систему ценностей, которая будет отличаться от семейной и лучше подойдет для успешного взаимодействия с мужем или женой.

Если трудно выделить мешающие установки и убеждения самостоятельно, поможет семейный психолог: консультация, общение с обоими партнерами выявят основные шаблоны семейных сценариев супругов.

ЧТО ДЕЛАТЬ, ЕСЛИ СЕМЕЙНЫЕ СЦЕНАРИИ АБСОЛЮТНО РАЗНЫЕ?

У людей с разными семейными сценариями могут быть совершенно различные представления о том, что важно в отношениях. Например, если для мужчин важнее сексуальное удовлетворение и проявление уважения со стороны второй половинки, то женщинам чаще нужны нежность, романтика и финансовая поддержка.

Не существует абсолютно несовместимых по характеру людей, а разводы обусловлены тем, что супруги не понимают потребностей друг друга и не могут их удовлетворить. Из-за этого возникают ссоры, отчуждение.

Различия в привычках и вкусах могут быть не только врагами, но и союзниками в браке. Главное – правильно определить, чего партнеры ожидают друг от друга. Помощь психолога нужна, чтобы супруги смогли разобраться в себе и понять основные потребности. Это помогает спасти даже те браки, которые кажутся безнадежными.

Семейные сценарии можно изменять. Если вы понимаете, что есть установки и убеждения, которые мешают вам строить гармоничные отношения, запишитесь на консультацию. С помощью психолога вы сможете преодолеть любые трудности и построить крепкую семью.

Источник: econet.ru