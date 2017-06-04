Как решают «сложные ситуации» разные знаки Зодиака

В этом жизненном наблюдении многие наверняка узнают себя и своих знакомых. Итак, если трындец случился у:
ОВНА: Овен его решит. Любой трындец. И сразу. Сам, гордо, молча.
ТЕЛЬЦА: Телец его решит. Потом всем расскажет. Всем. Чтобы подстраховаться – напишет в газету. Чтобы точно всем.
БЛИЗНЕЦОВ: Они поделятся. Постараются отдать все Овну, но если Овен на все не согласится, отдадут Стрельцу.
РАКА: Он начнет рыдать заранее, и чтобы он заткнулся, кто-то возьмет весь трындец на себя + раковые жеванные сопли. Если никто этого не сделает, рак прекрасно сделает все сам. Какого хрена было ныть – вообще не понятно.
ДЕВЫ: Дева расстроится. Особенно если она этот трындец не планировала. Дева подумает. Найдет решение. Решит. Сделает выводы.
ЛЬВА: Лев созовет всех. Сам расправится с трындецом. Поклонится, возьмет цветы, даст автограф и уйдет.
ВЕСОВ: Весы взвесят трындец. Взвесят еще раз. Придут к выводу, что как-то многовато и отвесят кому-нибудь вроде Льва или Овна. При попытке отвесить Деве сразу получат по лбу – у Девы трындецы только по расписанию.
СКОРПИОНА: Скорпион посмотрит. Весело скажет «та трындец какой-то!» и забьет.
СТРЕЛЬЦА: Стрелец расстроится. Потом повеселеет. Потом будет долго смеяться над собой, над трындецом, вспомнит какие трындецы у него еще были в жизни, всем вокруг расскажет и забудет. Если трындец сам собой не пройдет, его скорее всего придется решать какому-то Льву.
КОЗЕРОГА: Козерог постарается сразу отказаться от трындеца, заявив, что он не хочет. В 90% случаев это почему-то канает. Если совсем не проканает – козерог все решит в лучшем виде. Но обязательно за чужой счет.
ВОДОЛЕЯ: Водолей начнет его радостно изучать. Потом напишет книгу. Если такой трындец у него уже был – заскучает и начнет искать близнецов. Трындец от этого все равно никуда не денется (близнецы откосят сразу), но станет веселее.
РЫБ: В отличии от Рака, Рыбы плачут тихо. Поэтому трындец у них вечный, решают они его сами, никто им не помогает, а они уже и не ждут.
Источник — fit4brain.com