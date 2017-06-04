Как решают «сложные ситуации» разные знаки Зодиака

В этом жизненном наблюдении многие наверняка узнают себя и своих знакомых. Итак, если трындец случился у:

ОВНА: Овен его решит. Любой трындец. И сразу. Сам, гордо, молча.

ТЕЛЬЦА: Телец его решит. Потом всем расскажет. Всем. Чтобы подстраховаться – напишет в газету. Чтобы точно всем.

БЛИЗНЕЦОВ: Они поделятся. Постараются отдать все Овну, но если Овен на все не согласится, отдадут Стрельцу.

РАКА: Он начнет рыдать заранее, и чтобы он заткнулся, кто-то возьмет весь трындец на себя + раковые жеванные сопли. Если никто этого не сделает, рак прекрасно сделает все сам. Какого хрена было ныть – вообще не понятно.

ДЕВЫ: Дева расстроится. Особенно если она этот трындец не планировала. Дева подумает. Найдет решение. Решит. Сделает выводы.

ЛЬВА: Лев созовет всех. Сам расправится с трындецом. Поклонится, возьмет цветы, даст автограф и уйдет.