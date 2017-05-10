Как раскрыть свой потенциал

Все начинается с цели. Чтобы составить подробный план, надо понимать, куда вы идете. Это не обязательно должна быть цель всей вашей жизни, подойдут и небольшие промежуточные достижения.

Но если вы знаете, чем хотели бы заниматься, все равно потребуется время, чтобы понять, на что вы способны. Здесь нет короткого и простого пути, который подходил бы всем. Решения придется принимать самостоятельно. Вряд ли кто-нибудь сможет сказать, сколько времени потребуется, чтобы раскрыть потенциал. Вот несколько советов, которые помогут сделать это быстрее.