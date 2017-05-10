Как раскрыть свой потенциал

Все начинается с цели. Чтобы составить подробный план, надо понимать, куда вы идете. Это не обязательно должна быть цель всей вашей жизни, подойдут и небольшие промежуточные достижения.
Но если вы знаете, чем хотели бы заниматься, все равно потребуется время, чтобы понять, на что вы способны. Здесь нет короткого и простого пути, который подходил бы всем. Решения придется принимать самостоятельно. Вряд ли кто-нибудь сможет сказать, сколько времени потребуется, чтобы раскрыть потенциал. Вот несколько советов, которые помогут сделать это быстрее.
Выберите интересующую вас сферу и начните ее изучать
Попробуйте разобраться в новой области. Допустим, вы не знаете, как выстроить структуру организации, оформить деловое предложение, получить ипотечный кредит или пригласить кого-то на свидание. Потратьте время на поиск информации – это поможет понять, стоит ли продолжать. В любом случае, вы узнаете что-то по интересующему вас вопросу.
Сделайте первый шаг, даже если страшно
Есть цели, которые кажутся нереальными, потому что их достижение требует много сил и времени. Если чувствуете, что цель важна для будущего, попробуйте сделать несколько первых шагов. В будущем сможете сменить курс, если поймете, что не хотите двигаться в том направлении.
Воспринимайте ошибки как ценные уроки
Вы ошибетесь. И, возможно, не единожды. Все ошибаются, учитесь на ошибках. Иногда это болезненно, но негативный опыт помогает разобраться в себе и раскрыть потенциал.
Найдите силы преодолевать препятствия
На пути вам встретятся препятствия, которые покажутся непреодолимыми. Вам захочется все бросить или переключиться на простые достижимые цели. Не сдавайтесь, двигайтесь вперед. Вам кажется, что вы достигли предела. Вы действительно сделали все, что могли?
Иногда открытия происходят тогда, когда кажется, что вы зашли в тупик. Пределы возможностей всегда впереди вас, словно горизонт. Найдите в себе силы. Будьте открыты и внимательны, сосредоточьтесь на настоящем, приложите все усилия, и увидите, что препятствия преодолимы.
Помните, нет ничего невозможного
Первый человек, покоривший Эверест, наверное, думал, что цель недостижима. Если у вас есть цель, к которой вы стремитесь несмотря на все трудности, значит, есть внутренний стержень, упорство и сильная мотивация. Вы готовы вкладываться и преодолевать препятствия, поэтому достигнете того, о чем мечтаете.
Источник: http://www.psychologies.ru/