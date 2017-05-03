Как просто и быстро заставить желания сбываться каждый день

В нашем мире, где есть не только удача и счастье, но и проблемы и неприятности, достигнуть цели не так-то просто. Желания не исполняются по мановению волшебной палочки — это вам скажет каждый второй из вашего окружения. Однако есть простой путь, который поможет вам воплотить в жизнь любую мечту и заставить исполниться любое желание.

Сделать так, чтобы желание сбылось — это быстро и просто. Но для этого нужно работать над собой каждый день. И если вы искренне желаете осуществить задуманное — оно стоит того, чтобы потратить на него свои ресурсы. Вселенная оценит ваше стремление идти к намеченной вершине.

Как исполнить желание быстро и просто

Существует неопровержимая истина: желания сбываются каждый день. Но у кого-то это происходит чаще, а кто-то вытягивает счастливый билет лишь раз в жизни.

Откуда берется такое несоответствие? Ведь если миром правит некая высшая сила — Бог или кто-то еще — возникает закономерный вопрос: почему он так несправедлив?

Эта мысль — самый опасный ключ к ложному пути, который уведет вас прочь от вашей цели. Вселенная слушает наши запросы, но беда в том, что мы можем формулировать их неверно или же слишком настойчиво просить того, что нам только навредит. Бывает и так, что человек не верит в свои силы или просит об одном, но втайне желает другого. А нет ничего хуже, чем недоговаривать, когда речь идет о самой Вселенной — та любит воспринимать наши запросы буквально.

Если вы ищете способ исполнить желание, Высшая сила предоставит вам такой шанс. А вам останется только проследовать в приоткрывшуюся дверь, которая приведет вас туда, куда вам нужно. Важные правила:

следуйте небольшими, но постоянными шагами;

не упускайте счастливый билет, если он сам идет к вам в руки.

Иногда помочь желанию исполниться может даже случайность — например, ваше собственное имя или удачные стечения обстоятельств. Потому что на самом деле все в мире закономерно, и то, что вам покажется лишь совпадением — на самом деле может оказаться планом Вселенной, которым она щедро делится с вами.

Как заставить желание сбываться

Самое важное — это понять, что заставить Вселенную не получится. Но с ней всегда можно найти общий язык. Если вы понимаете, что попали в тупик, возможно, вам нужен помощник — проводник, который поможет исполнить желаемое. Он окажется той самой нитью, которая станет для вас путеводной звездой.