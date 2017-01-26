Как прочитать все важные линии на ладони без помощи гадалки

Хиромантия

(она же пальмистрия и хирология) практикуется по всему миру. Она берет начало в индийской астрологии и цыганских гаданиях.

Цель состоит в том, чтобы определить характер или будущее человека, изучая ладони рук.

Если вы начинающий хиромант или просто хотите развлечь друзей, советуем вам прочитать эту статью, чтобы уметь составлять общее впечатление о человеке по его руке.

Выберите руку. В хиромантии считается, что:

У женщин правая рука показывает, с чем вы родились, а левая — что вы накопили в течение всей жизни.

У мужчин — наоборот. Левая рука показывает, с чем вы родились, а правая — что вы накопили в течение всей жизни.

Помимо того, доминирующая рука может рассказать о настоящем / прошлом (а недоминирующая — соответственно, о будущем).

Существуют различные школы мысли по этому вопросу. Некоторые говорят, что левая рука показывает потенциал и вероятность, а не гарантированное будущее. Разница между руками также может означать, что человек собирается предпринять какие-то шаги, которые изменят его жизнь.

Определите четыре основные линии. Они могут быть прерывистыми или короткими, но они точно присутствуют у всех.

Линия сердца.

Линия головы.

Линия жизни.

Линия судьбы (есть не у всех).

Давайте узнаем, как правильно читать каждую из них.



Линия сердца.



Линия сердца указывает на силу эмоционального состояния субъекта, говорит о способностях личности, как она сможет любить и выражать свои чувства.