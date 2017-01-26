Как прочитать все важные линии на ладони без помощи гадалки

Хиромантия
(она же пальмистрия и хирология) практикуется по всему миру. Она берет начало в индийской астрологии и цыганских гаданиях.
Цель состоит в том, чтобы определить характер или будущее человека, изучая ладони рук.
Если вы начинающий хиромант или просто хотите развлечь друзей, советуем вам прочитать эту статью, чтобы уметь составлять общее впечатление о человеке по его руке.
Выберите руку. В хиромантии считается, что:
- У женщин правая рука показывает, с чем вы родились, а левая — что вы накопили в течение всей жизни.
- У мужчин — наоборот. Левая рука показывает, с чем вы родились, а правая — что вы накопили в течение всей жизни.
- Помимо того, доминирующая рука может рассказать о настоящем / прошлом (а недоминирующая — соответственно, о будущем).
- Существуют различные школы мысли по этому вопросу. Некоторые говорят, что левая рука показывает потенциал и вероятность, а не гарантированное будущее. Разница между руками также может означать, что человек собирается предпринять какие-то шаги, которые изменят его жизнь.
Определите четыре основные линии. Они могут быть прерывистыми или короткими, но они точно присутствуют у всех.
- Линия сердца.
- Линия головы.
- Линия жизни.
- Линия судьбы (есть не у всех).
Давайте узнаем, как правильно читать каждую из них.
Линия сердца.
Линия сердца указывает на силу эмоционального состояния субъекта, говорит о способностях личности, как она сможет любить и выражать свои чувства.
Окончание линии сердца между пальцами говорит о равновесии чувств и ума.
Также на линии сердца можно увидеть острова — это проблемы касающиеся сердца как органа. Но линия в основном выражает чувства, и показывает качество с которым связаны все привязанности человека, то есть отношения и разного рода переживания.
Возле линии сердца по соседству часто можно встретить Кольцо Венеры — это линия, усиливающая значение сердечной линии на руке.
Линия головы.
Линия головы показывает нам состояние ума человека и говорит нам, как человек может применить свой интеллект в жизни и получить от этого наибольшую выгоду.
Если линия головы прямая и сильная, довольно большой длины и выходит на четко выраженный бугорок Марса, это указывает на способность человека интенсивно отстаивать свою точку зрения и мнение.
Стоит отметить тот факт, что человеку с линией головы, отстоящей на большом расстоянии от линии жизни, свойственно ошибаться: это признак импульсивности.
На головной линии отображены события, связанные с умственными достижениями человека, которые отображаются в виде ответвлении, восходящих вверх, а также психологические проблемы, выраженные ветвями противоположного значения, что даст возможность предупредить человека о последствиях, которые могут нанести вред здоровью человека.
Линия жизни.
Линия жизни является показателем здоровья, жизненной энергии и выносливости. С ее помощью можно определить главные события, касающиеся личной жизни человека, а также увидеть всё, что касается здоровья и самочувствия.
Длинная линия жизни, если она ясно очерчена и имеет равномерную глубину, обещает крепкое здоровье, помогает преодолевать трудности, так как вознаграждает обладателя силой сопротивляемости жизненным невзгодам и болезням, предсказывает возможность продолжительной и плодотворной жизни.
Линия красного цвета указывает, что человек подвержен нервным срывам, а также говорит об усиленной жизненной энергии обладателя, порой настолько сильной, что могут случаться всплески агрессии и жестокости.
Если наблюдается широкая, как бы размытая линия, это указывает на плохую физическую форму и склонность к болезням, характеризуя личность как подверженную внешнему влиянию.
Многие люди с короткой линией жизни долго и счастливо живут, так как впоследствии линия может прорости, если человеку вовремя подсказать. Возможно, например, что брошенная вредная привычка положительно повлияет на ослабленное здоровье и улучшит ситуацию.
Линия судьбы.
Линия судьбы является довольно сложной, так как линий судьбы может быть несколько, да к тому же начинаться линия судьбы может с разных частей руки.
Это главная линия, которая отображает карьеру человека, указывая на то, как он будет следовать по жизни. Здесь мы увидим все главные события, все изменения и наклонности в его жизни.
Линия в точности характеризует то, что происходит в жизни человека, все достижения и неудачи. Обратите внимание на изломы линии, разрывы и пересечения, это может означать крупные неприятности.
Определите тип руки.
Каждый тип связан с определенными чертами характера. Длина ладони измеряется от запястья до крайней фаланги пальцев. Основные толкования таковы:
Земля: широкие квадратные ладони и пальцы, толстая грубая кожа, румяный цвет; длина ладони равна длине пальцев.
- Незыблемые ценности и энергия (иногда упрямая).
- Практичность и ответственность, иногда материализм.
- Работает руками, любит мастерить.
Воздух: квадратные или прямоугольные ладони с длинными пальцами и иногда выступающими суставами, низкими большими пальцами и сухой кожей; длина ладони меньше, чем длина пальцев.
- Общительность, разговорчивость и остроумие.
- Может быть неглубоким, злобным и холодным в общении.
- Уверенно чувствует себя в области духовного и неосязаемого.
- Делает всё по-своему.
Вода: длинные, иногда овальной формы ладони с длинными, гибкими, коническими пальцами; длина ладони равна длине пальцев, но меньше, чем ширина в самой широкой части ладони.
- Творческий, проницательный и отзывчивый.
- Может быть капризным, эмоциональным и замкнутым.
- Интроверт.
- Действует спокойно и интуитивно.
Огонь: квадратная или прямоугольная ладонь, румяная или розовая кожа и короткие пальцы; длина ладони больше, чем длина пальцев.
- Спонтанность, энтузиазм и оптимизм.
- Иногда эгоизм, импульсивность и нечувствительность.
- Экстраверт.
- Действует смело и инстинктивно.
Посмотрите на бугры.
Это мясистые выпуклости на ладони руки. Чтобы увидеть их получше, слегка сожмите руку. Какой бугор самый большой?
Пышный наполненный бугор Венеры (находится под большим пальцем) обозначает натуру, любящую наслаждения, человека, который быстро влюбляется и так же быстро разочаровывается. Слабое развитие этого бугра говорит об отсутствии постоянной потребности в сексуальных отношениях.
Бугор Юпитера расположен под указательным пальцем. Это бугор честолюбия, гордости, благородства и любви, выражает стремление к управлению людьми. Отсутствие этого бугра — признак ленивого человека без каких-либо амбиций и стремлений.
Под средним пальцем находится бугор Сатурна. При большом развитии бугра перед нами мстительный, смелый и суеверный человек, задумчивый и способный к отшельничеству. Неразвитый бугор Сатурна — показатель поверхностности и неорганизованности.
Бугор Солнца находится под безымянным пальцем. Он свидетельствует о способности к творчеству и означает человека духовно развитого, «окрыленного», живущего не только в материальном мире. Если бугор слабый или отсутствует, то показывает противоположные качества — неспособность к искусствам и отсутствие воображения.
Бугор Меркурия находится под мизинцем. Если он выпуклый, то чего обладатель любить болтать без умолку. Плоский означает обратное — застенчивость.
Теперь оцените размер руки и пальцев.
Размер руки, пропорциональный другим частям тела, есть признак постоянства и уравновешенности характера. В иных случаях, рука принадлежит человеку неустойчивому, непостоянному, склонному к дурным привычкам и поступкам.
Помните: размер руки должен оцениваться пропорционально телу. Естественно, что у двухметрового дылды руки больше, чем у ребенка четырех лет.
Длинные пальцы могут быть признаком тревожности, а их обладатель обычно хорошо воспитан, хорошо выглядит и нежен характером. Короткие пальцы указывают на то, что человек нетерпелив, очень сексуален и изобретателен.
Длинные ногти означают, что человек хорошо умеет хранить тайну. Короткие — признак критической и саркастичной личности. Вытянутые ногти — признак обаяния и дипломатичности.