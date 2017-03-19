Как правильно слушать свою интуицию

Несколько лет назад я очень сильно влюбилась в одного мужчину, который был очень неправильным для меня. Я стала одержима им с самого начала и несмотря на множество тревожных признаков и предупредительных сигналов — но я чувствовала то, что никогда раньше не чувствовала, потому на плохое закрывала глаза.

В глубине души я знала, что что-то не так. Я знала, что не могу доверять ему, знала, что все закончится печально. Но я не хотела это признавать, это было больно признавать.

А потом, спустя время, мой внутренний голос сказал мне: «Я же тебе говорила». Все, что я предчувствовала и подозревала, оказалось правдой, и это был самый болезненный разрыв в моей истории.

Оглядываясь назад я удивляюсь, как много времени, энергии и своего сердца я бы могла сэкономить, если бы сразу прислушалась к своей интуиции. И это случается со многими из нас.

Как часто мы сомневаемся в чем-то, спрашиваем у подруги мнение, и она говорит нам правду-матку, которую мы и сами подозреваем, но боимся признать…И в итоге все равно отрицаем это, потому что просто не хотим, чтобы это было правдой. Спрашиваем совета лишь для того, чтобы сделать наоборот, чтобы сделать по сердцу, а не по уму.

На самом деле внутренний голос — это мощный инструмент в нашей жизни, особенно в отношениях. У женщин и того более есть преимущество — женская интуиция. Главное — научиться ее слушать. Подумайте, сколько боли и разочарований вы бы могли избежать, если бы всегда слушали свой внутренний голос: «Ты заслуживаешь большего, он тебе не нужен».

Но голос нашего эго очень громкий: «Конечно он любит тебя! Он говорит, что ты самая потрясающая девушка, которую он встречал, значит он действительно тебя любит!». Наше эго заглушает внутренний голос разума, а страдает от этого потом наше сердце.

Наше подсознательное хранит целый арсенал информации, который наше сознание не всегда может объяснить. Например, когда мы только встречаем человека, и он нам сразу нравится. Или наоборот — он кажется милым, но почему-то вы его уже на дух не переносите. Это работа подсознательного. Иногда эти люди напоминают нам кого-то из прошлого.

Мы воспринимаем многие вещи подсознательно и реагируем так, как мы не можем объяснить.

Суть в том, что чаще всего вы уже знаете ответ. Проблема в том, что вы хотели бы, чтобы он был другим, и вместо того, чтобы его принять, вы допускаете рациональный подход — очевидное.

Наши мысли и чувства имеют силу и способность защищать нас, но все зависит от нас — прислушаемся ли мы к ним.

Как подтверждают ученые, наши эмоции исходят из подсознательного, а значит отражают больше информации, чем наш сознательный разум. То есть интуиция спасает нас от лишней боли.

Вот несколько советов, как услышать свой внутренний голос:

1. Задайте себе вопрос и послушайте внутренний ответ.

Просто первое, что приходит в голову. Это и есть ответ, а затем начинаются оправдания.

2. Примите решение и послушайте свое тело.

Если это неправильно, вы почувствуете сопротивление, обычно это ощущение в районе живота.

3. Спросите у друга.

Очень полезен взгляд со стороны, потому что все-таки часто мы принимаем желаемое за действительное. Попросите у друга объективного совета.

4. Будьте сознательны.

В том смысле, что старайтесь все оценивать одинаково, прислушиваясь к своей интуиции и чувствам. В этом помогает время в одиночестве — медитация, йога, ведение дневника, прогулка. Старайтесь делать это регулярно и во всех аспектах жизни.

Источник — soulpost.ru