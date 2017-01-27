Как появилась голова Будды в корнях священного дерева бодхи

В Таиланде, в знаменитом курортном городе Аюттхая, находится всемирно известный храм Ват Махатхат, который некогда, в период расцвета королевства Аюттхая, был самым величественным и крупным правительственным храмом-монастырем, который одновременно служил главной резиденцией буддистов.

В 1767 году и сама столица королевства, и ее величественный храм были разрушены вторгнувшимися в страну бирманцами, после которых, надо заметить, главная резиденция буддистов не оправилась до сих пор. Однако в ней есть удивительная достопримечательность, которая притягивает сюда поклонников Будды со всего света — это голова пророка в корнях священного дерева бодхи.