Как появилась голова Будды в корнях священного дерева бодхи

В Таиланде, в знаменитом курортном городе Аюттхая, находится всемирно известный храм Ват Махатхат, который некогда, в период расцвета королевства Аюттхая, был самым величественным и крупным правительственным храмом-монастырем, который одновременно служил главной резиденцией буддистов.
В 1767 году и сама столица королевства, и ее величественный храм были разрушены вторгнувшимися в страну бирманцами, после которых, надо заметить, главная резиденция буддистов не оправилась до сих пор. Однако в ней есть удивительная достопримечательность, которая притягивает сюда поклонников Будды со всего света — это голова пророка в корнях священного дерева бодхи.
Согласно устоявшейся легенде, бирманцы не только разрушали буддийские храмы, они в первую очередь отрубали головы статуй Будды, тем самым стараясь унизить своих врагов даже в их вере. Более того, они закапывали эти отрубленные головы в землю и заставляли плененных тайцев ходить по ним. На территории современного Таиланда и сегодня можно встретить храмы со статуями Будды без головы, а потому можно лишь догадываться, что эти священные головы пророка до сих пор находятся под землей.
Однако храм Ват Махатхат прославился тем, что на его территории зарытая голова Будды сумела «пробиться» на свет божий. В этом ей помогли корни священного дерева бодхи, которые оплели и буквально подняли голову статуи Будды на поверхность земли.
Голова Будды, оплетенная и поднятая корнями дерева бодхи, — это не просто настоящая изюминка города Аюттхая, но и его визитная карточка. Чтобы посмотреть на это чудо и поклониться пророку, сюда приезжают сотни тысяч паломников и туристов со всего света. Говорят, что и на адептов других религий и даже на атеистов эта фантастическая голова Будды в оплетении корней производит неизгладимое впечатление, соизмеримое с потрясением от самого яркого религиозного чуда, например, от слез на иконах Девы Марии. К сожалению, даже самая качественная фотография и видеосъемка не могут передать этого, хотя посмотреть все равно стоит…